സിക്‌സറടിച്ച് വിറപ്പിക്കുന്ന ഫിന്‍ അലൻ; ഇന്ത്യയുടെ വിജയക്കുതിപ്പിന് തടയിടുമോ ഈ വെടിക്കെട്ട് വീരൻ?

അഹമ്മദാബാദിലെ ഫൈനൽ: ഫിൻ അലന്‍റെ വെടിക്കെട്ടിന് ഇന്ത്യ മറുപടി നൽകുമോ.

Finn Allen
File Photo: Finn Allen (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 3:31 PM IST

3 Min Read
ഹെെദരാബാദ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ സെമി ഫൈനൽ വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഫിൻ അലന്‍റെ 33 പന്തിലെ സെഞ്ച്വറിയോളം തന്നെ സ്ഫോടനാത്മകമായ വീര്യമുണ്ടായിരുന്നു. മിഡ്-ഓഫിന് മുകളിലൂടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സിക്‌സര്‍ പറത്തിക്കൊണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പതനവും റൺ ചേസും അലൻ അവസാനിപ്പിച്ചു. ആ നിമിഷം ഗാലറികളിൽ ഇടിമുഴക്കം പോലെ പ്രതിധ്വനിച്ച ഒരു സിംഹഗർജ്ജനം അലനിൽ നിന്നുണ്ടായി. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രമുള്ള ഐതിഹാസിക മൈതാനം ആ നിമിഷം ഫിൻ അലൻ എന്ന ഒരാളിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുങ്ങി.

ഡ്രസിങ് റൂമിലെ കേക്ക് യുദ്ധം

ന്യൂസിലൻഡ് ഡ്രസിങ് റൂമിൽ അവിശ്വസനീയമായ ആഘോഷങ്ങളാണ് നടന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ സാന്‍റ്‌നര്‍ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി ഒരു കൂറ്റൻ കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പെട്ടെന്നുതന്നെ ഒരു ഐസിങ് യുദ്ധമായി മാറി. ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്‌സിനും ടിം സീഫെർട്ടിനുമൊപ്പം ചേർന്ന് അലൻ കേക്ക് മുറിച്ചപ്പോൾ, സഹതാരങ്ങൾ പരസ്‌പരം മുഖത്തും ജേഴ്‌സിയിലും പത്തു മിനിറ്റോളം ഐസിങ് വാരിത്തേച്ചു. ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് സെമി ഫൈനൽ വിജയത്തേക്കാൾ ഒരു സ്‌കൂള്‍ ആഘോഷം പോലെയായിരുന്നു ആ നിമിഷങ്ങൾ. എങ്കിലും, "ആഘോഷിക്കാൻ അല്‍പം സമയം മാത്രം, ഇനി ലക്ഷ്യം ഞായറാഴ്ചത്തെ ഫൈനലിലാണ്" എന്ന് അത്യന്തം ഗൗരവത്തോടെ അലൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

ഫോം കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വരുൺ ചക്രവർത്തിയെപ്പോലുള്ള ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് ഈ 'ഫിനോമിനൽ' താരം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വ്യക്തമാണ്. പേശീബലവും ടാറ്റൂകളുമായി ക്രീസിൽ സംഹാരരൂപം പൂണ്ട അലൻ, ഒട്ടും ദയയില്ലാതെയാണ് പന്തുകളെ നേരിടുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്‌സിലെ എല്ലാം തകർത്തെറിയുന്ന 'ഡെവസ്റ്റേറ്ററെ'പ്പോലെ ക്രീസിൽ നിൽക്കുന്ന അലനെ തളയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ പക്കൽ ഒരു 'ഒപ്റ്റിമസ് പ്രൈം' ഉണ്ടോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

സിക്‌സര്‍ മെഷീന്‍

ഒക്ക്‌ലൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ 26-കാരൻ എന്നും ഒരു അത്ഭുതമാണ്. മൂന്ന് ഓവറിനുള്ളിൽ കളി ജയിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള, എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പുറത്താകാൻ സാധ്യതയുള്ള ബാറ്റർ എന്നായിരുന്നു അലന്‍റെ പഴയ ഖ്യാതി. എന്നാൽ 2026 ലോകകപ്പിൽ ആ ശൈലി 'നിയന്ത്രിതമായ നശീകരണമായി' മാറി. എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 57.80 ശരാശരിയിൽ 289 റൺസാണ് താരം നേടിയത്. 203.52 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് അലനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തനാക്കുന്നു. ടൂർണമെന്‍റില്‍ താരം ഇതിനോടകം പറത്തിയ 20 സിക്‌സറുകള്‍ ഒരു ലോകകപ്പ് പതിപ്പിലെ റെക്കോർഡാണ്.

Finn Allen
Finn Allen (IANS)

ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലെ വിനാശകാരി

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരം കടുത്ത പോരാട്ടമാകുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കഗിസോ റബാഡയെയും സംഘത്തെയും ഒക്ക്‌ലൻഡിലെ തന്‍റെ വീട്ടുപിന്നിലെ മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെയാണ് അലൻ നേരിട്ടത്. ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലെ ബൗണ്ടറികൾ അലന്‍റെ ബാറ്റിന് മുന്നിൽ പരിഹാസ്യമാംവിധം ചെറുതായി തോന്നി. താരത്തിന്‍റെ കവർ ഡ്രൈവുകൾ റോക്കറ്റുകളെപ്പോലെയും പുൾ ഷോട്ടുകൾ പീരങ്കി ഉണ്ടകളെപ്പോലെയുമാണ് ഗാലറിയിൽ പതിച്ചത്. 19 പന്തിൽ 50 തികച്ച അലൻ, 33 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കി. ക്രിസ് ഗെയിലിന്‍റെ 47 പന്തിലെ റെക്കോർഡ് തകർത്ത്, ടി20 ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിലെ ആദ്യ സെഞ്ച്വറി താരം സ്വന്തമാക്കി. അലന്‍റെ മിന്നും പ്രകടനത്തിൽ 170 റൺസ് ലക്ഷ്യം വെറും 12.5 ഓവറിൽ ന്യൂസിലൻഡ് മറികടന്നു.

കരുത്തിന് പിന്നിലെ ബാലൻസ്

ടാറ്റൂകൾക്കും കരുത്തിനുമപ്പുറം മണ്ണിലിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബചിത്രം അലനുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളായ ഡാരനും ലീനും സഹോദരൻ ജോർദും അലന്‍റെ ഓരോ ചലനവും ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. താൻ നന്നായി കളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അഭിമാനം തോന്നുമെന്ന് അലൻ പറയുന്നു. സ്‌കൂള്‍ ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ അലന്‍റെ കരുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എത്ര വലിയ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കുമ്പോഴും തല അനങ്ങാതെ നിർത്താനുള്ള താരത്തിന്‍റെ കഴിവാണ് ആ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിന്‍റെ രഹസ്യം.

പുതിയ മുഖവുമായി 'ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്‌സ്'

സാധാരണയായി മാന്യന്മാരുടെ ടീം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂസിലൻഡിന് അലൻ ഒരു പുതിയ മുഖം നൽകി. ശാന്തമായ പെരുമാറ്റത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച അക്രമണകാരിയായ ബാറ്റിംഗ് ശൈലി കിവികളെ കൂടുതൽ അപകടകാരികളാക്കുന്നു. നാളെ അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ അലൻ വീണ്ടും ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അലൻ തന്‍റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ തുടർന്നാൽ, ഫൈനൽ വെറുമൊരു കിരീടപ്പോരാട്ടം മാത്രമല്ല, സിക്‌സറുകൾക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ ഇതിഹാസമായി മാറും. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര നിമിഷത്തിൽ ഈ 'ഫിൻ അലൻ' സൂപ്പിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ടീം ഇന്ത്യക്ക് കനത്ത ജാഗ്രത തന്നെ വേണം.

