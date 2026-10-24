കിവീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20; ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാല് വിക്കറ്റ് ജയം, രക്ഷകരായി തിലകും നിതീഷും
രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ ഇറങ്ങുന്നത്. പരിക്കേറ്റ ഇഷാന് കിഷന് പകരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയാണ് കളിക്കുന്നത്
Published : October 24, 2026 at 12:57 PM IST
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20യില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാല് വിക്കറ്റ് ജയം. കീവിസ് ഉയര്ത്തിയ 181 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം 19.5 ഓവറിലാണ് ഇന്ത്യ മറികടന്നത്. തിലക് വര്മ്മയും നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡിയും ചേര്ന്ന കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇന്ത്യയെ വിജയതീരത്ത് എത്തിച്ചത്. തിലക് 26 പന്തില് 51 റണ്സോടെയും നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി 13 പന്തില് നിന്ന് 26 റണ്സോടെയും പുറത്താവാതെ നിന്നു. ആറ് ഫോറും ഒരു സിക്സും ഉള്പ്പെടെ 196.15 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലാണ് തിലക് വര്മ്മയുടെ അര്ധസെഞ്ച്വറി പ്രകടനം. തിലക് തന്നെയാണ് കളിയില് പ്ലെയര് ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്
അഭിഷേക് ശര്മ്മ (27), നമന് ധീര് (31) എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന സ്കോറര്മാര്. കളിയില് ഇഷാന് കിഷന് പകരം ഇറങ്ങിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശി നിരാശപ്പെടുത്തി. വെറും നാല് റണ്സെടുത്താണ് താരം പുറത്തായത്. വൈഭവിന് പുറമെ സഞ്ജും സാംസണും (14) ക്യാപ്റ്റന് ശ്രേയസ് അയ്യരും (7) ഇന്ന് കാര്യമായി തിളങ്ങിയില്ല. ന്യൂസിലന്ഡ് നിരയില് നാല് വിക്കറ്റെടുത്ത മിച്ചല് സാൻ്റ്നര് ഇന്ന് തിളങ്ങി. സാൻ്റ്നര്ക്ക് പുറമെ ജേക്കബ് ഡഫി, നേഥന് സ്മിത്ത് എന്നിവര് ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവുമെടുത്തു. ഇതോടെ അഞ്ച് മത്സരപരമ്പരയില് ഇന്ത്യ 2-0ത്തിന് മുന്നിലെത്തി.
നേരത്തെ ആദ്യ ബാറ്റിങ്ങില് 181 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യമാണ് ന്യൂസിലന്ഡ് ഉയര്ത്തിയത്. കീവിസിനായി 70 റണ്സെടുത്ത ഗ്ലെന് ഫിലിപ്പ്സും 58 റണ്സെടുത്ത ബെവന് ജേക്കബ്സുമാണ് തിളങ്ങിയത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കിവീസിന് ഓപ്പണര് ടിം സേഫര്ട്ടിനെയും, മൂന്നാമന് ഡാരില് മിച്ചലിനെയും തുടക്കത്തിലേ നഷ്ടമായിരുന്നു. അര്ഷ്ദീപ് സിങും ഭുവനേശ്വര് കുമാറുമാണ് യഥാക്രമം ഇവരുടെ വിക്കറ്റുകളെടുത്ത്.
പിന്നീട് ഫിന് അലനെയും നഷ്ടമായതോടെ ഫിലിപ്പ്സും ബെവന് ജേക്കബ്സുമാണ് ടീമിനായി രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയത്. ഇരുവരും ചേര്ന്ന് 116 റണ്സ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയാണ് ടീമിനെ സുരക്ഷിത നിലയില് എത്തിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി അര്ഷ്ദീപ് സിങ് രണ്ടും, ഭുവനേശ്വര് കുമാര്, പ്രിന്സ് യാദവ്, നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി എന്നിവര് ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.
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അതേസമയം രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ ഇറങ്ങിയത്. പരിക്കേറ്റ ഇഷാന് കിഷന് പകരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയാണ് ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. മായങ്ക് യാദവിന് പകരം പ്രിന്സ് യാദവും ടീമില് ഇടംപിടിച്ചു. ക്രൈസ്റ്റ്ചര്ച്ചിലെ ഹഗ്ലി ഓവല് സ്റ്റേഡിയത്തില് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരവും.
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