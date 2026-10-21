ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലന്ഡും തമ്മിലുളള ആദ്യ ടി20 നാളെ; സാധ്യത ഇലവന് ഇങ്ങനെ
ഈ വര്ഷം നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇരുടീമുകളും ലിമിറ്റഡ് ഓവര് ക്രിക്കറ്റില് നേര്ക്കുനേര് വരുന്നത്
Published : October 21, 2026 at 8:56 PM IST
ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലന്ഡും തമ്മിലുളള ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ ക്രൈസ്റ്റ്ചര്ച്ചിലെ ഹഗ്ലി ഓവല് സ്റ്റേഡിയത്തില് തുടക്കമാവും. ആദ്യ ടി20 ഇന്ത്യന് സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30നാണ് ആരംഭിക്കുക. ഈ വര്ഷം നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇരുടീമുകളും ലിമിറ്റഡ് ഓവര് ക്രിക്കറ്റില് നേര്ക്കുനേര് വരുന്നത്. വെറ്ററന് പേസര് ഭുവനേശ്വര് കുമാറിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ പരമ്പരയുടെ മുഖ്യ ആകര്ഷണം. നാല് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഭുവി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. ഐപിഎല്ലിലെ ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനമാണ് താരത്തിന് ഇന്ത്യന് ടീമിലേക്കുളള തിരിച്ചുവരവിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.
ഭുവനേശ്വര് കുമാറിനൊപ്പം അര്ഷ്ദീപ് സിങും പ്രധാന ബോളറായി ടീമിലുണ്ടാകാനുളള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇവര്ക്കൊപ്പം മൂന്നാം പേസറായി പ്രിന്സ് യാദവ് അല്ലെങ്കില് മായങ്ക് യാദവ് എന്നിവരില് ഒരാള് ടീമിലുണ്ടാവും. എഷ്യന് ഗെയിംസ്, വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരായ പരമ്പര എന്നിവ യില് ടീമിലില്ലാതിരുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പിന്നര് വരുണ് ചക്രവര്ത്തി തിരിച്ചെത്തുന്ന പരമ്പര കൂടിയാണിത്.
ഇന്ത്യയുടെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടർമാരായ ശിവം ദുബെ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി എന്നിവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആദ്യ മത്സരത്തില് ഇടം നേടാനാകുമോ എന്നത് കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. സ്പിന് ബോളിങ് ഓള്റൗണ്ടര്മാരായ അക്സര് പട്ടേലും നമന് ധീറും ടീമിലെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങള് നിലനിര്ത്താന് സാധ്യതയുണ്ട്. വിന്ഡീസിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും ഇരുവരും കളിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ഇരുവരുടെയും നിലവിലെ ഫോമും കണക്കിലെടുത്ത് ടീമില് ഉള്പ്പെടാനുളള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓപ്പണിങില് അഭിഷേക് ശര്മ്മ- സഞ്ജു സാംസണ് കൂട്ടുകെട്ട് തന്നെയാവും ഇറങ്ങുക. വിന്ഡീസിനെതിരായ സീരീസില് ഒരു മത്സരവും പോലും കളിക്കാതിരുന്ന വൈഭവ് സൂര്യവംശി തൻ്റെ അവസരത്തിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. മൂന്നും നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനങ്ങളിലും കാര്യമായി മാറ്റമുണ്ടാവില്ല. ഇഷാന് കിഷന്, ശ്രേയസ് അയ്യര്, തിലക് വര്മ്മ എന്നിവര് തന്നെയാവും യഥാക്രമം ഈ പൊസിഷനുകളില് ഇറങ്ങുക.
ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലന്ഡ് ആദ്യടി20 സാധ്യത ഇലവന് ഇങ്ങനെ:
ഇന്ത്യന് ടീം : സഞ്ജു സാംസണ്, അഭിഷേക് ശര്മ്മ, ഇഷാന് കിഷന്, ശ്രേയസ് അയ്യര്(c), തിലക് വര്മ്മ, നമന് ധീര്, അക്സര് പട്ടേല്, ഭുവനേശ്വര് കുമാര്, അര്ഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രിന്സ് യാദവ്, വരുണ് ചക്രവര്ത്തി
ന്യൂസിലന്ഡ് ടീം: റോബിന്സണ്, ഡെവോണ് കോണ്വേ, രചിന് രവീന്ദ്ര, ഡാരില് മിച്ചല്, ഗ്ലെന് ഫിലിപ്പ്സ്, മാര്ക്ക് ചാപ്പ്മാന്, ജെയിംസ് നീഷാം. മിച്ചല് സാൻ്റ്നര്, മാറ്റ് ഹെന്റി, ഇഷ് സോധി, ജേക്കബ് ഡഫി.
Also read: 'ഇന്ത്യന് ടീമിനുളളിലെ മത്സരം അതിശക്തം', വൈഭവിനെ ബെഞ്ചിലിരുത്തുന്നതില് പ്രതികരിച്ച് മിച്ചല് സാൻ്റ്നര്