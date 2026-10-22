വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങുമായി കളം നിറഞ്ഞ് സഞ്ജുവും നമന് ധീറും, ആദ്യ ടി20യില് ഇന്ത്യക്ക് നാല് വിക്കറ്റ് ജയം
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഓപ്പണിങ്ങില് സഞ്ജു സാംസണും അഭിഷേക് ശര്മ്മയും ചേര്ന്ന് മിന്നല് തുടക്കമാണ് സമ്മാനിച്ചത്
Published : October 22, 2026 at 4:57 PM IST
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ആദ്യ ടി20യില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം. കിവീസ് ഉയര്ത്തിയ 226 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം 19.4 ഓവറില് നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യ മറികടന്നത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഓപ്പണിങ്ങില് സഞ്ജു സാംസണും അഭിഷേക് ശര്മ്മയും ചേര്ന്ന് മിന്നല് തുടക്കമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. 33 പന്തുകളില് നിന്ന് 68 റണ്സ് നേടിയ സഞ്ജുവാണ് ആദ്യം സ്കോറിങിന് വേഗത കൂട്ടിയത്.
തുടര്ന്ന് അഭിഷേക് ശര്മ്മയും(29) കാര്യമായ സംഭാവന നല്കി. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റില് 93 റണ്സ് നേടിയ ശേഷമാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പിരിഞ്ഞത്. തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യന് സ്കോര് 115 റണ്സിലെത്തി നില്ക്കെ സഞ്ജു മിച്ചല് സാൻ്റ്നറുടെ പന്തില് പുറത്തായി. ക്യാപ്റ്റന് ശ്രേയസ് അയ്യറാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ ചേസിങിന് നേത്വത്വം നല്കിയത്. ശ്രേയസ് 28 പന്തുകളില് ഒരു ഫോറും രണ്ട് സിക്സും ഉള്പ്പെടെ മത്സരത്തില് 42 റണ്സ് നേടി.
മത്സരത്തില് തിലക് വര്മ്മ (6), ഇഷാന് കിഷന് (1) എന്നിവര് വേഗത്തില് പുറത്തായെങ്കിലും അക്സര് പട്ടേലിനൊപ്പം(24) ചേര്ന്ന് ശ്രേയസ് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. അക്സര് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ എത്തിയ നമന് ധീറും ക്യാപ്റ്റനൊപ്പം സ്കോറിങിന് വേഗം കൂടി. അവസാനം നമന് ധീറും നിതീഷ് കുമാറും ചേര്ന്ന കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 15 പന്തുകളില് നിന്ന് അഞ്ച് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും ഉള്പ്പെടെ 42 റണ്സ് നേടി വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനാണ് നമന് ധീര് കാഴ്ചവെച്ചത്.
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ന്യൂസിലന്ഡിനായി മൈക്കല് ബ്രേസ്വെല്ലും നായകന് മിച്ചല് സാൻ്റ്നറും രണ്ട് വിക്കറ്റുകള് വീതം നേടി. ആദം മില്നെ, ലോകി ഫെര്ഗൂസന് എന്നിവര്ക്ക് ഓരോ വിക്കറ്റുകള് വീതവും ലഭിച്ചു. കീവിസിനായി ആദ്യ ബാറ്റിങ്ങില് 82 റണ്സെടുത്ത ഗ്ലെന് ഫിലിപ്പ്സാണ് ടോപ് സ്കോററായത്. 40 പന്തുകളില് നിന്നും എട്ട് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സുമടക്കമാണ് ഫിലിപ്പ്സ് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്.
ഫിലിപ്പ്സിന് പുറമെ 45 റണ്സെടുത്ത ഫിന് അലനും 31 റണ്സെടുത്ത ബെവന് ജേക്കബ്സും 24 റണ്സെടുത്ത ടിം സെഫര്ട്ടും ന്യൂസിലന്ഡ് നിരയില് കാര്യമായി തിളങ്ങി. ഇന്ത്യക്കായി നാല് ഓവര് എറിഞ്ഞ ഭുവനേശ്വര് കുമാറിന് 49 റണ്സ് വിട്ടുകൊടുത്ത് വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനായില്ല. അര്ഷ്ദീപ് സിങ്, മായങ്ക് യാദവ്, അക്സര് പട്ടേല് എന്നിവര് ഓരോ വിക്കറ്റുകള് വീതം നേടി. മത്സരത്തില് ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യന് ടീം ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ- ന്യൂസിലന്ഡ് ടി20 സിരീസിലെ രണ്ടാം മത്സരം ഒക്ടോബര് 24ന് ക്രൈസ്റ്റ്ചര്ച്ചിലെ ഹഗ്ലി ഓവല് സ്റ്റേഡിയത്തില് തന്നെയാണ് നടക്കുക.
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