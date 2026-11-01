ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ അവസാന ടി20: ന്യൂസിലൻഡിന് ഏഴ് വിക്കറ്റ് ജയം, വീണ്ടും തിളങ്ങി ഗ്ലെന് ഫിലിപ്പ്സ്
ടിം സീഫെർട്ട് (93), ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികളുടെ കരുത്തിൽ, 192 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം 18 ഓവറുകൾക്കുള്ളിൽ ന്യൂസിലൻഡ് മറികടന്നു
Published : November 1, 2026 at 4:37 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 5:05 PM IST
അഞ്ചാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിൻ്റെ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ന്യൂസിലൻഡ്. ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള ടി20 പരമ്പര 3-2 ന് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. ടിം സീഫെർട്ടും (93) ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി നേടിയതോടെ ടീം 18 ഓവറിൽ 192 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നു. മത്സരത്തിന് മുമ്പ് സീഫെർട്ട് തൻ്റെ ഫോമിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ നിർണായക സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ടീമിനെ ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ കടക്കാൻ സഹായിച്ചു.
മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിംങ്യിൽ 191/8 എന്ന സ്കോർ നേടി. ഇഷാൻ കിഷൻ (61), ശ്രേയസ് അയ്യർ (50) എന്നിവർ അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി നേടിയത് ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച നേട്ടമായിരുന്നു. ന്യൂസിലൻഡിനായി ആദം മിൽനെ നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. നേഥന് സ്മിത്ത്, ബ്ലെയര് തിക്നര് എന്നിവര് രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകളും നേടി.
ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ആദ്യം ബൗളിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യ ബാറ്റിങിനായി ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി. കളിയുടെ തുടക്കത്തിലേ തന്നെ ഓപ്പണര്മാരായ അഭിഷേക് ശര്മ്മയുടെയും സഞ്ജു സാംസണിൻ്റെയും വിക്കറ്റുകള് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു.
പിന്നാലെ ഒത്തുച്ചേര്ന്ന ഇഷാനും ശ്രേയസും ചേര്ന്ന് ടീമിനായി രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. 32 പന്തുകളില് അഞ്ച് വീതം ഫോറും സിക്സും ഉള്പ്പെടെയാണ് ഇഷാന് 61 റണ്സെടുത്തത്. 190.62 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലാണ് താരം ബാറ്റ് വീശിയത്. ശ്രേയസ് അയ്യരും ഇന്ന് ഒട്ടും മോശമാക്കിയില്ല. ഇഷാന് കൃത്യമായ പിന്തുണ നല്കിയ താരം 23 പന്തുകളില് മൂന്ന് ഫോറും നാല് സിക്സും ഉള്പ്പെടെ 50 റണ്സ് നേടി. ഇതോടെ, ഇന്ത്യൻ ടീം 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 191 റൺസ് നേടി. ന്യൂസിലൻഡിനായി മികച്ച ബൗളിംഗ് കാഴ്ചവെച്ച ആദം മിൽനെ 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ, നഥാൻ സ്മിത്തും ബ്ലെയർ ടിക്നറും 2 വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി.
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192 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ന്യൂസിലൻഡിന് മത്സരത്തിൽ മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചുരുന്നില്ല. ടീമിൻ്റെ ടോപ് ഓർഡർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഫിൻ അലൻ 2 റൺസിന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അടുത്തതായി വന്ന ഡാരിൽ മിച്ചലും 29 റൺസ് മാത്രം നേടിയ ശേഷം വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി.
ഹാമില്ട്ടണിലെ സെഡണ് പാര്ക്കില് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ വിജയമാവര്ത്തിക്കാനാണ് കിവീസ് ഇറങ്ങിയത്. T20 പരമ്പരയിലെ അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് കളിച്ച രീതി, ഈ പരമ്പരയെ കൂടുതൽ ആവേശകരമാക്കിരുന്നു. എന്നാൽ, അഞ്ചാം മത്സരത്തിന് മുൻപേ ഇന്ത്യ 3-1 എന്ന നിലയിൽ മുന്നിലായിരുന്നതിനാൽ, ഈ മത്സരം വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒന്നായി മാറുകയായിരുന്നു.
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