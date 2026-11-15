ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ; 22 റൺസിൻ്റെ ആവേശ ജയം
മൗണ്ട് മൗംഗനൂയിയിൽ നടന്ന നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ, ബാറ്റർമാർ കേവലം 209 റൺസിന് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ബൗളർമാർ നടത്തിയ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയമൊരുക്കിയത്.
Published : November 15, 2026 at 7:49 PM IST
മൗണ്ട് മൗംഗനൂയി: അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ 22 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ച് 3-1ന് ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ. ഞായറാഴ്ച മൗണ്ട് മൗംഗനൂയിയിൽ നടന്ന നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ, ബാറ്റർമാർ കേവലം 209 റൺസിന് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ബൗളർമാർ നടത്തിയ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയമൊരുക്കിയത്.
30 റൺസ് നേടി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അർഷ്ദീപ് സിങിൻ്റെ മികച്ച ബൗളിങ് പ്രകടനത്തിലൂടെ, സ്വന്തം നാട്ടിൽ തുടർച്ചയായ 11 പരമ്പരകളിൽ തോൽവിയറിയാതെയുള്ള ന്യൂസിലന്ഡിൻ്റെ കുതിപ്പിന് ഇന്ത്യ വിരാമമിട്ടു. നേരത്തെ നടന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയും ഇന്ത്യ 3-2ന് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
209 റൺസിന് പുറത്തായ ഇന്ത്യയ്ക്കായി പേസ് ബൗളർമാർ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ന്യൂസിലൻഡ് ബാറ്റർമാരെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി. 210 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ന്യൂസിലൻഡ് 48.1 ഓവറിൽ 187 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. 31 റൺസെടുത്ത ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റാണ് കിവീസ് നിരയിലെ ടോപ് സ്കോറർ. ഓപ്പണർമാരായ ടിം സെയ്ഫെർട്ടും വിൽ യങ്ങും ആദ്യ രണ്ട് ഓവറുകളിൽ കരുതലോടെ തുടങ്ങിയ ശേഷം അടുത്ത രണ്ട് ഓവറുകളിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജിനെയും അർഷ്ദീപ് സിങിനെയും ബൗണ്ടറികൾ പായിച്ചു. എന്നാൽ 21 പന്തിൽ 14 റൺസെടുത്ത സെയ്ഫെർട്ടിനെ മിഡ്-ഓണിൽ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കി സിറാജ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകി.
പത്ത് ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ നാലാം ഏകദിനത്തിലെ സെഞ്ച്വറി താരം വിൽ യങ്ങും നിക്ക് കെല്ലിയും ക്രീസിൽ നിൽക്കെ ന്യൂസിലൻഡ് 41/1 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. യാഷ് താക്കൂറിൻ്റെ പന്തിൽ ബൗണ്ടറി നേടി 11.2 ഓവറിൽ കിവീസ് 50 റൺസ് കടന്നു. ഇന്ത്യൻ പേസർമാർ റണ്ണൊഴുക്ക് തടഞ്ഞതോടെ സമ്മർദത്തിലായ വിൽ യങ് (42 പന്തിൽ 22) അർഷ്ദീപ് സിംഗിനെതിരെ ഉയർത്തിയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിന് ക്യാച്ച് നൽകി മടങ്ങി. 16.3 ഓവറിൽ ന്യൂസിലൻഡ് 64/2 എന്ന നിലയിലായി.
20 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ് (14), നിക്ക് കെല്ലി (23) എന്നിവർ പുറത്താകാതെ ന്യൂസിലൻഡ് 80/2 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. അടുത്ത രണ്ട് ഓവറുകളിൽ നിക്ക് കെല്ലിയെയും (45 പന്തിൽ 22, രണ്ട് ഫോർ) ഫിൻ അലനെയും (1) പുറത്താക്കി അർഷ്ദീപ് ഇരട്ട പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചതോടെ 21.3 ഓവറിൽ കിവീസ് 83/4 എന്ന നിലയിലേക്ക് തകർന്നു. ഇന്നിങ്സിൻ്റെ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെല്ലും (5) ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റും (16) ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂസിലൻഡ് 89/4 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ആഖിബ് നബിയുടെ പന്തിൽ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി നേടിയതോടെ 27-ാം ഓവറിൽ ന്യൂസിലൻഡ് 100 റൺസ് തികച്ചു.
30 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റും (29) ബ്രേസ്വെല്ലും (18) ചേർന്ന് ന്യൂസിലൻഡിനെ 116/4 എന്ന നിലയിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ ആഖിബ് നബിയും യാഷ് താക്കൂറും ചേർന്ന് ബ്രേസ്വെല്ലിനെയും (33 പന്തിൽ 19) അഞ്ച് ഫോറുകളടക്കം 42 പന്തിൽ 31 റൺസെടുത്ത ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റിനെയും പുറത്താക്കിയതോടെ 31.1 ഓവറിൽ കിവീസ് 119/6 എന്ന നിലയിലായി. ഇതോടെ മത്സരം ആവേശകരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു.
ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ സാൻ്ററും ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർക്കും ചേർന്ന് 40 ഓവറിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ 155/6 എന്ന നിലയിലെത്തിച്ചു. അവസാന 10 ഓവറിൽ കിവീസിന് ജയിക്കാൻ 55 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഒരു ഫോറും സിക്സുമടക്കം 31 പന്തിൽ 24 റൺസെടുത്ത സാൻ്റനറെ പുറത്താക്കി നമൻ ധീർ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കി (40.4 ഓവറിൽ 158/7).
മത്സരം മുറുകിയതോടെ, 35 പന്തിൽ 16 റൺസെടുത്ത ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർക്കിനെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഇഷാൻ കിഷൻ്റെ കൈകളിലെത്തിച്ച് അർഷ്ദീപ് തൻ്റെ മൂന്നാം വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി (42.4 ഓവറിൽ 161/8). തുടർന്ന് ബൗണ്ടറി ലൈനിന് സമീപം വിരാട് കോഹ്ലി പിടിച്ചെടുത്ത ക്യാച്ചിലൂടെ ജേക്കബ് ഡഫിയെ (12 പന്തിൽ 9) അക്സർ പട്ടേൽ പുറത്താക്കിയതോടെ 46.2 ഓവറിൽ കിവീസ് 181/9 എന്ന നിലയിലായി. അവസാന രണ്ട് ഓവറിൽ 23 റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ മത്സരം ആവേശം നിറഞ്ഞതായെങ്കിലും, 20 പന്തിൽ 14 റൺസെടുത്ത ബ്ലെയർ ടിക്നറെ പുറത്താക്കി അക്സർ പട്ടേൽ 48.1 ഓവറിൽ 187 റൺസിന് കിവീസ് ഇന്നിംഗ്സിന് തിരശ്ശീലയിട്ടു.
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