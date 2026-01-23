ന്യൂസീലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച് സൂര്യകുമാർ; തുടര്വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ, സഞ്ജു തിളങ്ങുമോ?
രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ന്യൂസീലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു.
Published : January 23, 2026 at 7:03 PM IST
റായ്പൂര്: രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തില് ന്യൂസീലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ്. പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടു മാറ്റവും ന്യൂസിലൻഡ് മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി. കൈവിരലിനു പരുക്കേറ്റ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അക്സര് പട്ടേൽ പുറത്തായപ്പോൾ ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കു വിശ്രമം അനുവദിച്ചു. ഇവർക്കു പകരം സ്പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവും പേസർ ഹർഷിത് റാണയും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു.
ന്യൂസിലൻഡ് ടീമില് ടിം സീഫെർട്ട്, സക്കറി ഫൗൾക്സ്, മാറ്റ് ഹെൻറി എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ജയത്തോടെ ടീം ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ 1-0 ന് മുന്നിലാണ്. നേരത്തെ സഞ്ജു ബാറ്റിങില് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി മിന്നും പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. എന്നാല് അടുത്ത മാസം 7 മുതല് ആരംഭിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമില് ഉള്പ്പെട്ട സഞ്ജുവിനു ഏറെ നിര്ണായകമാണ് പരമ്പര.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to bowl first in the 2⃣nd T20I.
Updates ▶️ https://t.co/8G8p1tq1RC#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/AcBcPlcKFZ
ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് റെക്കോർഡ്
ടി20യിൽ ഇതുവരെ ഇരു ടീമുകളും 26 മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. അതിൽ 15 എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചപ്പോള് ന്യൂസിലൻഡ് 10 തവണയാണ് ജയം നേടിയത്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇന്ത്യ 12 മത്സരങ്ങളിൽ എട്ടെണ്ണത്തിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ തോറ്റു.
മത്സരം തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം
ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ടി20 ഐ ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 7:00 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ടോസ് 6:30 ന് നടക്കും. ആരാധകർക്ക് മത്സരം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലിൽ മത്സരം കാണാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാകും.
🚨 TOSS UPDATE: #SuryakumarYadav won the toss & India will field first in Raipur!
Here's a look at the Playing XIs 📝
💙 IND: Harshit & Kuldeep replace Bumrah & Axar
🖤 NZ: Seifert, Foulkes & Henry come in#INDvNZ, 2nd T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/Be1n2FWbLQ pic.twitter.com/gB9ce8I9le
ഇരുടീമുകളുടേയും പ്ലെയിങ് ഇലവന്:
ഇന്ത്യ: സഞ്ജു സാംസൺ(w), അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്(c), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിംഗ്, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, കുൽദീപ് യാദവ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി.
ന്യൂസിലൻഡ്: ഡെവൺ കോൺവേ, ടിം സീഫെർട്ട് (wk), റാച്ചിൻ രവീന്ദ്ര, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, മാർക്ക് ചാപ്മാൻ, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, മിച്ചൽ സാന്റ്നര് (c), സക്കറി ഫോൾക്സ്, മാറ്റ് ഹെൻറി, ഇഷ് സോധി, ജേക്കബ് ഡഫി.
ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലാൻഡ് ടി20 പരമ്പര ഷെഡ്യൂൾ
- ആദ്യ ടി20 - ജനുവരി 21 - നാഗ്പൂർ
- രണ്ടാം ടി20 - ജനുവരി 23 - റായ്പൂർ
- മൂന്നാം ടി20 - ജനുവരി 25 - ഗുവാഹത്തി
- നാലാം ടി20 - ജനുവരി 28 - വിശാഖപട്ടണം
- അഞ്ചാം ടി20 - ജനുവരി 31 - തിരുവനന്തപുരം
