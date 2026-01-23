ഇഷാന് കൊളുത്തി, സൂര്യ കത്തിച്ചു; റായ്പുരില് രാത്രി ഇന്ത്യന് വെടിക്കെട്ട്, ന്യൂസിലാന്ഡിനെ തകര്ത്തത് ഏഴ് വിക്കറ്റിന്
ഓപ്പണർമാർ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും മധ്യനിരയുടെ തകർപ്പൻ വെടിക്കെട്ടിലൂടെയാണ് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. 28 പന്തുകള് ബാക്കി നില്ക്കെയാണ് ഇന്ത്യന് വിജയം
Published : January 23, 2026 at 10:33 PM IST
റായ്പുര്: ഏകദിന പരമ്പരയില് ഏറ്റ തിരിച്ചടിക്ക് തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം ട്വിന്റി 20യിലും ന്യൂസിലാന്ഡിന് വന് തിരിച്ചടി നല്കി ടീ ഇന്ത്യ. 209 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ, ഓപ്പണർമാർ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും മധ്യനിരയുടെ തകർപ്പൻ വെടിക്കെട്ടിലൂടെയാണ് വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. 28 പന്തുകള് ബാക്കി നില്ക്കെയാണ് ഇന്ത്യന് വിജയം.
കൂറ്റൻ സ്കോർ പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിലേ തിരിച്ചടിയേറ്റു. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ സഞ്ജു സാംസൺ (6) മാറ്റ് ഹെൻറിയുടെ പന്തിൽ റച്ചിൻ രവീന്ദ്രയ്ക്ക് ക്യാച്ച് നൽകി വേഗത്തിൽ മടങ്ങി. വൈകാതെ തന്നെ അഭിഷേക് ശർമ (0) റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ ജേക്കബ് ഡഫിക്ക് വിക്കറ്റ് നൽകി മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ സമ്മർദ്ദത്തിലായി. എന്നാൽ പിന്നീട് ഒത്തുചേർന്ന ഇഷാൻ കിഷനും ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.
ഇഷാൻ കിഷൻ 32 പന്തിൽ 76 റൺസുമായി വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. പിന്നാലെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച സൂര്യകുമാർ യാദവ് വെറും 37 പന്തിൽ നിന്ന് 82 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നതാണ് ഇന്ത്യന് ഇന്നിങ്സിലെ തിളക്കമേറിയത്. . 9 ഫോറുകളും 4 സിക്സറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു സൂര്യയുടെ ഇന്നിങ്സ്. ഇഷാൻ പുറത്തായ ശേഷം സൂര്യകുമാർ യാദവും ശിവം ദുബെയും (18 പന്തില് 36) ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയതീരത്ത് എത്തിച്ചു.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സന്ദർശകർ സ്വീകരിച്ചത്. അർഷ്ദീപ് സിംഗ് എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ 18 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത് ഡെവൺ കോൺവെയും ടിം സീഫെർട്ടും ചേർന്ന് മികച്ച അടിത്തറയിട്ടു. ഇത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ബൗളർ ടി20യിൽ ആദ്യ ഓവറിൽ വഴങ്ങുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺസെന്ന റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തി. ഒൻപത് പന്തിൽ 19 റൺസെടുത്ത കോൺവെയെ പുറത്താക്കി ഹർഷിത് റാണയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ടിം സീഫെർട്ടിനെ (24) വരുൺ ചക്രവർത്തിയും മടക്കി.
മധ്യനിരയിൽ റച്ചിൻ രവീന്ദ്ര നടത്തിയ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനമാണ് ന്യൂസിലൻഡ് സ്കോറിന് വേഗത കൂട്ടിയത്. 26 പന്തിൽ 44 റൺസെടുത്ത റച്ചിനെ കുൽദീപ് യാദവ് പുറത്താക്കി. ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (19), ഡാരിൽ മിച്ചൽ (18), മാർക്ക് ചാപ്മാൻ (10) എന്നിവർ പുറത്തായതോടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡ് 132/5 എന്ന നിലയിലേക്ക് വീണെങ്കിലും അവസാന ഓവറുകളിൽ മിച്ചൽ സാന്റ്നർ തകർത്തടിച്ചു. 27 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 47 റൺസെടുത്ത സാന്റ്നറും 15 റൺസെടുത്ത സാക്കറി ഫൗൾസും ചേർന്ന് ടീമിനെ 200 കടത്തുകയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യക്കായി കുൽദീപ് യാദവ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ഹർഷിത് റാണ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ശിവം ദുബെ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.
