കിവികളെ കശക്കിയെറിഞ്ഞ് അർഷ്ദീപും ബ്രാറും കാംബോജും; ഇന്ത്യയ്ക്ക് 186 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം
ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ പേസ് പട; കിവികൾ 185 റൺസിന് പുറത്ത്.
Published : November 4, 2026 at 11:34 AM IST
ഓക്ലൻഡ്: ഇന്ത്യയുടെ യുവ പേസ് നിരയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിൽ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡ് 185 റൺസിന് പുറത്തായി. ഈഡൻ പാർക്കിൽ ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു ബൗളർമാരുടെ പ്രകടനം. വിക്കറ്റിലെ ചലനവും അധിക ബൗൺസും മുതലെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് മുന്നിൽ കിവി ബാറ്റിങ് നിര പതറുകയായിരുന്നു. 40.2 ഓവറിൽ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ എല്ലാ വിക്കറ്റുകളും ഇന്ത്യ വീഴ്ത്തി.
നാല് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ അർഷ്ദീപ് സിങ് ബൗളിങ് ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോൾ ഗുർനൂർ ബ്രാർ മൂന്ന് വിക്കറ്റും അൻഷുൽ കാംബോജ് രണ്ട് വിക്കറ്റും (10 ഓവറിൽ 2-22) നേടി മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അർഷ്ദീപ് സിങ് ന്യൂസിലൻഡിന് പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. വിൽ യങ്ങിനെയും (9) ഹെൻറി നിക്കോൾസിനെയും (9) താരം പുറത്താക്കിയതോടെ കിവികൾ 44 ന് 2 എന്ന നിലയിലേക്ക് വീണു. പിന്നീട് ടിം സീഫെർട്ട് 43 പന്തിൽ 38 റൺസ് നേടി അല്പം പ്രതിരോധം തീർത്തെങ്കിലും ഗുർനൂർ ബ്രാർ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് തകർത്തു. റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് എടുത്ത ക്യാച്ചിലാണ് സീഫെർട്ട് പുറത്തായത്.
Innings Break! Four wickets for Arshdeep Singh, three for Gurnoor Brar and two wickets for Anshul Kamboj as New Zealand are all out for 185 runs. Scorecard - https://t.co/iZN2Y53Nur #NZvIND #TeamIndia https://t.co/M6auX2n4it— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
ഡാരിൽ മിച്ചൽ 28 റൺസും നായകൻ ടോം ലാഥം 3 റൺസുമെടുത്ത് പുറത്തായി. ലാഥത്തിനെ സ്വന്തം ബൗളിങ്ങിൽ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ഒറ്റക്കൈ ക്യാച്ചിലൂടെയാണ് ബ്രാർ മടക്കിയത്. മിച്ചൽ റണ്ണൗട്ടാവുകയും മിച്ചൽ സാന്റ്നര് (4), നഥാൻ സ്മിത്ത് (1) എന്നിവരെ കാംബോജ് ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ന്യൂസിലൻഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. വിരാട് കോയുടെ മികച്ചൊരു ഡൈവിങ് ക്യാച്ചിലൂടെയാണ് സ്മിത്ത് പുറത്തായത്.
ഒരു വശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ പൊഴിയുമ്പോഴും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (30) റൺസെടുത്ത് പോരാടിയെങ്കിലും അർഷ്ദീപ് ഫിലിപ്സിനെയും പുറത്താക്കി. ഒടുവിൽ വാലറ്റത്ത് ബ്ലെയർ ടിക്ക്നർ 23 പന്തിൽ 34 റൺസും ജേക്കബ് ഡഫി 15 റൺസും നേടി നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത പ്രത്യാക്രമണമാണ് ന്യൂസിലൻഡ് സ്കോർ 180 കടത്തിയത്. ടിക്നര് നാല് സിക്സര് പറത്തി. ഒടുവിൽ ടിക്ക്നറിനെ കെ എൽ രാഹുലിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച് ബ്രാർ കിവി ഇന്നിങ്സിന് വിരാമമിട്ടു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കാംബോജ് എറിഞ്ഞ 10 ഓവറുകളിൽ രണ്ട് മെയ്ഡന് ഉൾപ്പെടെ വെറും 22 റൺസ് മാത്രമാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്.
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