ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ഇന്ത്യ സജ്ജം; കിവീസ് വെല്ലുവിളി ആവേശകരമെന്ന് റയാൻ വില്യംസ്
ലക്ഷ്യം ലോകകപ്പ് നിലവാരം! പനാമയ്ക്കും ബ്രസീലിനും ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ കിവീസ് പരീക്ഷണം.
Published : November 11, 2026 at 11:38 AM IST
ഓക്ലൻഡ്: ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, മുൻപ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ കളിച്ചുള്ള തന്റെ പരിചയസമ്പത്ത് സഹായകരമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫോർവേഡ് റയാൻ വില്യംസ്. നാളെ ഓക്ലൻഡിലെ ഗോ മീഡിയ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ പോരാട്ടം.
ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 11:40-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. 1981, 2018 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരു ടീമുകളുടെയും സീനിയർ ടീമുകൾ നേർക്കുനേർ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം മത്സരമാണിത്. ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്കും ന്യൂസിലാൻഡ് അപരിചിതമാണെങ്കിലും, മുൻപ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്ലബ്ബായ പെർത്ത് ഗ്ലോറിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ വില്യംസ് ഇവിടെ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യാത്രയും സമയമാറ്റവും ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറെ അകന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ ന്യൂസിലാൻഡിലേക്കുള്ള ദീർഘദൂര യാത്രയും 7.5 മണിക്കൂറിന്റെ സമയവ്യത്യാസവും ബോഡി ക്ലോക്കിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് 33 കാരനായ വില്യംസ് പറഞ്ഞു.
ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും യുകെയിലേക്കുമുള്ള തന്റെ മുൻകാല യാത്രാ പരിചയം വെച്ച് വിമാനത്തിൽ കൃത്യമായ ഉറക്ക ക്രമം പാലിച്ച് ബോഡി ക്ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചെന്നും ഇപ്പോൾ ശാരീരികമായി പൂർണ്ണ സജ്ജനാണെന്നും വില്യംസ് വ്യക്തമാക്കി.
Getting a feel for Auckland. Day 1 of training in 🇳🇿 #NZLIND #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/wjos8zoiNv— Indian Football (@IndianFootball) November 10, 2026
കനത്ത മഴയിലെ പരിശീലനം
ഇന്നലെ നോർത്ത് ഹാർബർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പരിശീലനത്തിനിടെ കനത്ത തണുത്ത മഴ പെയ്തത് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് കടുത്ത പരീക്ഷണമായി.
ഇത്തരം കാലാവസ്ഥ പരിചയമുള്ള വില്യംസ് തന്റെ സഹതാരങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തെ തമാശയോടെയാണ് കണ്ടത്. "കനത്ത മഴയിലും തണുപ്പിലും ചെളി നിറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ടിലും കളിച്ച് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴുള്ള രംഗം കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. 'കൂൾ റണ്ണിങ്സ്' സിനിമയിലെ ഒരു രംഗം പോലെയായിരുന്നു അത്," വില്യംസ് ചിരിയോടെ ഓർത്തു. എങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥകളിൽ കളിക്കുന്നത് കളിക്കാർക്ക് ആവേശകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലക്ഷ്യം ലോകകപ്പ് നിലവാരം
അടുത്തിടെ പനാമ, ബ്രസീൽ, ഉറുഗ്വേ തുടങ്ങിയ കരുത്തരായ ടീമുകളോട് കളിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാൻഡിനെ നേരിടുന്നത്. ലോകകപ്പ് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം വലിയ ടീമുകളുമായി മത്സരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് വില്യംസ് വിശ്വസിക്കുന്നു.
"മുൻപ് കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം നിലനിർത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയെ എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ടീമുകളാണിവർ," താരം പറഞ്ഞു. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ഞായറാഴ്ച (നവംബർ 15) ക്രിസ്റ്റചർച്ചിലെ വൺ ന്യൂസിലാൻഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 8:40ന് നടക്കും.
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