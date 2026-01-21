വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങുമായി അഭിഷേക് ശര്മ; കിവീസിനെതിരെ ആദ്യ ടി20യില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂറ്റൻ സ്കോര്
ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ചരിത്രത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണിത്.
Published : January 21, 2026 at 9:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നാഗ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 238 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ നേടി. ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ചരിത്രത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറാണിത്.
ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങില് ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. വെറും 35 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 84 റൺസ് നേടിയ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം നൽകി. 22 പന്തുകളിൽ അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി തികച്ച അഭിഷേക് ശർമ്മ, ടി20യിൽ 25 പന്തിൽ താഴെ എട്ട് അർദ്ധസെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി.
അഭിഷേക് ശർമ്മയും ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവും മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ 47 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 99 റൺസിന്റെ നിർണ്ണായക കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കി, ഇത് ഇന്നിംഗ്സിന് അടിത്തറ പാകി. അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച റിങ്കു സിംഗ് വെറും 20 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 44 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ 238-ൽ എത്തിച്ചു. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ 10 റൺസിനും, ഇഷാൻ കിഷൻ 8 റൺസിനും പുറത്തായി. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ 22 റൺസ് സംഭാവന ചെയ്തു. ന്യൂസിലൻഡിനായി ക്രിസ്റ്റ്യൻ ക്ലാർക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റും, ജേക്കബ് ഡഫി, ഇഷ് സോധി, കൈൽ ജാമിസൺ, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.