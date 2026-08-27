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ഇന്ത്യൻ പര്യടനം ന്യൂസിലൻഡിൽ തരംഗമാകുന്നു; വെറും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞത് 26,000 ടിക്കറ്റുകൾ

ബോക്‌സ് ഓഫീസ് തകർത്ത് ടീം ഇന്ത്യ; ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ടിക്കറ്റ് വിൽപന.

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INDIA VS NEW ZEALAND (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 12:15 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനത്തിലെ ടിക്കറ്റ് വിൽപനയിൽ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പ്. ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ 12 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ മൾട്ടി-ഫോർമാറ്റ് പര്യടനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി, 'ക്രിക്കറ്റ് നേഷൻ' അംഗങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രീ-സെയിൽ തുടങ്ങി വെറും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 26,000 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്. ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള അസാധാരണമായ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

ഓക്‌ലൻഡിലും ക്രിസ്റ്റ്ചർച്ചിലും വൻ ഡിമാൻഡ്

ഓക്‌ലൻഡിലെ ഈഡൻ പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന വൈറ്റ്-ബോൾ (ഏകദിന, ടി20) മത്സരങ്ങൾക്കാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ളത്. കൂടാതെ, ക്രിസ്റ്റ്ചർച്ചിലെ ഹാഗ്ലി ഓവലിൽ ഒക്ടോബർ 22, 24 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ രണ്ട് ടി20 മത്സരങ്ങൾക്കും, നവംബർ 27 മുതൽ ഡിസംബർ 1 വരെ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനുമുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ ഉടൻ തന്നെ പൂർണ്ണമായി വിറ്റഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 9,000 പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയം.

വെല്ലിംഗ്ടണിലും ടിക്കറ്റ് വിൽപന സജീവമായി മുന്നേറുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള എച്ച്എൻആർവൈ സ്റ്റേഡിയം മൂന്നാം ടി 20 മത്സരത്തിനും രണ്ടാം ഏകദിനത്തിനും വേദിയാകും. പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം നവംബർ 19 മുതൽ ബേസിൻ റിസർവിലാണ് നടക്കുക.

ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു

ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ സന്ദർശനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആവേശം ടിക്കറ്റ് വിൽപനയിലെ ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണെന്ന് കിവീസ് ക്രിക്കറ്റ് ചീഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഫീസർ ഗ്ലെൻ ക്രിറ്റ്ച്ലി പറഞ്ഞു. "ഇന്ത്യൻ ടീം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം കാണാനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കായിക താരങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുമുള്ള അപൂർവ്വ അവസരമാണിത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. 'ക്രിക്കറ്റ് നേഷൻ' ആക്സസ് കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 30 ഡോളറിൽ താഴെ വിലയിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കൂടാതെ, ഒന്നിലധികം മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരാധകർക്കായി 'ദി ഫോർ', 'ദി സിക്‌സ്' എന്നീ ഗ്രൂപ്പ് ടിക്കറ്റ് പാക്കേജുകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള ടിക്കറ്റ് വിൽപന സെപ്റ്റംബർ 7-നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 'ക്രിക്കറ്റ് നേഷൻ' എന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആരാധകർക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രീ-സെയിൽ ടിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാനും ഒപ്പം 15 ശതമാനം കിഴിവ് നേടാനും സാധിക്കും. ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ വമ്പൻ താരങ്ങൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ എത്തുന്നതിനാൽ, ടിക്കറ്റുകൾ തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആരാധകർ സീറ്റുകൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

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