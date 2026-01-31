ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ്; സഞ്ജുവിനു ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് ഫോം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവസാന അവസരം

ടി20 പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ആവേശപ്പോരാട്ടം വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും.

India vs New Zealand
India vs New Zealand (IANS)
Published : January 31, 2026 at 5:50 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ടി20 ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും ഇന്ന് അവസാനമായി ഏറ്റുമുട്ടും. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ആവേശപ്പോരാട്ടം തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. നാലാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ 50 റൺസിന് കിവീസ് വീഴ്‌ത്തിയിരുന്നു. ലോകകപ്പിലേക്ക് മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നേറാൻ അവസാന മത്സരം ജയിക്കാനാണ് ഇരുടീമുകളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

എല്ലാ കണ്ണുകളും സാംസണിലേക്ക്

സ്വന്തം മണ്ണിലുള്ള സഞ്ജുവിന്‍റെ പ്രകടനം കാണാൻ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ. കൂടാതെ താരത്തിന്‍റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കൂടിയാണിത്. 31 കാരനായ സഞ്ജുവിനു ഇതുവരെ ഈ പരമ്പരയിൽ വലിയ സ്കോറുകൾ നേടാനായില്ല. ഗില്ലിനെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ശേഷം ഓപ്പണിംഗ് റോളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ സാംസൺ, കിവീസിനെതിരെ നാല് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 40 റൺസ് മാത്രമേ നേടിയിട്ടുള്ളൂ. ലോകകപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സഞ്ജുവിന് തന്‍റെ ഫോം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവസാന അവസരം കൂടിയാണിത്.

ടീം ഇന്ത്യയിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യത

ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച് പരമ്പര ഉറപ്പിച്ച ശേഷം, നാലാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ പരീക്ഷണം നടത്തി, ഇഷാൻ കിഷന് പകരം ഒരു അധിക ബൗളറെ കളിപ്പിച്ചു, പക്ഷേ ആ തന്ത്രം ഫലിച്ചില്ല, 215 റൺസ് നേടിയ പിന്തുടര്‍ന്ന ഇന്ത്യ 165 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. ഇന്ന് ടീം ഇന്ത്യ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം. അവസാന മത്സരം നഷ്ടമായ ഇഷാൻ കിഷൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്, അതേസമയം അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ വിശ്രമം അനുവദിച്ച വരുൺ ചക്രവർത്തിയും കളത്തിലിറങ്ങിയേക്കാം.

ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ റെക്കോർഡ്

ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശക്തമായ റെക്കോർഡാണുള്ളത്. ഇവിടെ നടന്ന നാല് ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണവും ഇന്ത്യയാണ് വിജയിച്ചത്. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ശരാശരി ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സ് സ്കോർ 155 ആണ്, അതേസമയം 2023 ൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ 20 ഓവറിൽ 235 റൺസ് നേടിയ ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടിയത്.

തത്സമയ സംപ്രേഷണം

തത്സമയ ടിവി സംപ്രേഷണം സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്കിലും സ്ട്രീമിംഗ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും ലഭ്യമാവും.

ഇരു ടീമുകളിലെയും സാധ്യതാ താരങ്ങള്‍ ഇവര്‍

ടീം ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഇഷാൻ കിഷൻ, റിങ്കു സിംഗ്, അക്‌സർ പട്ടേൽ, ശിവം ദുബെ, രവി ബിഷ്‌ണോയ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ.

ന്യൂസിലൻഡ്: ഫിൻ അലൻ, ഡെവൺ കോൺവേ, ടിം സീഫെർട്ട്, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, മാർക്ക് ചാപ്മാൻ, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, ജിമ്മി നീഷാം, ഇഷ് സോധി, മാറ്റ് ഹെൻറി, ജേക്കബ് ഡഫി.

