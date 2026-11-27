ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ വിറപ്പിച്ച് ബ്ലണ്ടൽ-ഫിലിപ്സ് സഖ്യം; രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ കിവീസ് തിരിച്ചടിക്കുന്നു!
ബുംറയ്ക്ക് വിക്കറ്റില്ല, ബ്ലണ്ടലിന് അർധസെഞ്ചുറി; ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച് ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നാം ദിനം ന്യൂസിലൻഡിന് ആശ്വാസം.
Published : November 27, 2026 at 12:17 PM IST
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ടോം ബ്ലണ്ടലിന്റെ അപരാജിത അർധസെഞ്ചുറിയുടെ (53) കരുത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ഭേദപ്പെട്ട നിലയിൽ. ഹാഗ്ലി ഓവലിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ദിനം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആതിഥേയർ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 246 റൺസെടുത്തു.
ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ പന്തിനു ലഭിച്ച സ്വിങ് അതിജീവിച്ച ഓപ്പണർമാരായ ടോം ലാഥമും ഡെവോൺ കോൺവെയും ചേർന്ന് ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 77 റൺസിന്റെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ നിരാശ മറന്ന് ബാറ്റ് വീശിയ ലാഥം ലഞ്ചിന് പിരിയുമ്പോൾ 42 റൺസോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു. എന്നാൽ ലഞ്ചിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള അവസാന പന്തിൽ കോൺവെയെ (31) എൽ.ബി.ഡബ്ല്യുവിൽ കുടുക്കി ഗുർനൂർ ബ്രാർ തന്റെ കന്നി ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. റിവ്യൂ നൽകിയിട്ടും പന്ത് ലെഗ് സ്റ്റമ്പിൽ കൊള്ളുമെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ കോൺവെയ്ക്ക് മടങ്ങേണ്ടിവന്നു. ലഞ്ചിന് പിരിയുമ്പോൾ 26 ഓവറിൽ 77/1 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ന്യൂസിലൻഡ്.
Stumps on Day 1! #TeamIndia with the wicket of Daryl Mitchell in the final session Action resumes tomorrow ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/6ONWCreg3R— BCCI (@BCCI) November 27, 2026
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള സെഷനിൽ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ കളിയിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. 59 റൺസെടുത്ത ലാഥമിനെ പുറത്താക്കി ആകാശ് ദീപ് ആണ് തകർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പിന്നാലെ ഹെൻറി നിക്കോൾസിനെ (16) അൻഷുൽ കംബോജും, രചിൻ രവീന്ദ്രയെ (0) ആകാശ് ദീപും പുറത്താക്കിയതോടെ ന്യൂസിലൻഡ് 110/4 എന്ന നിലയിലേക്ക് തകർന്നു. റണ്ണൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെയാണ് കിവീസിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായത്.
തുടർന്ന് ഒത്തുചേർന്ന ഡാരിൽ മിച്ചലും ടോം ബ്ലണ്ടലും ചേർന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ടീമിനെ ചായയ്ക്ക് പിരിയുമ്പോൾ 131/4 എന്ന നിലയിലെത്തിച്ചു. അവസാന സെഷനിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് സ്കോർ 180 കടത്തി. നാല് ബൗണ്ടറികളടക്കം 74 പന്തിൽ 31 റൺസെടുത്ത മിച്ചലിനെ പുറത്താക്കി വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചത്. സുന്ദറിന്റെ പന്തിൽ ലെഗ് സ്ലിപ്പിൽ ധ്രുവ് ജുറേൽ പിടിച്ചെടുത്ത തകർപ്പൻ ക്യാച്ചിലാണ് മിച്ചൽ മടങ്ങിയത് (184/5).
തന്റെ 50-ാം ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിക്കുന്ന ടോം ബ്ലണ്ടൽ പതറാതെ ബാറ്റ് വീശി 117 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ബ്ലണ്ടൽ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ നിരാശപ്പെടുത്തി. അപരാജിതമായ 62 റൺസാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. കളി നിർത്തുമ്പോൾ ബ്ലണ്ടൽ 53 റൺസോടെയും, ഫിലിപ്സ് 36 റൺസോടെയും (64 പന്ത്) ക്രീസിലുണ്ട്.
One final Toss in the series and Captain @ShubmanGill calls it right! We're bowling first. A look at our Playing XI for the 2nd Test Live - https://t.co/6iCwvH4Zap #NzvIND https://t.co/mILmxXKhC5— BCCI (@BCCI) November 26, 2026
ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആകാശ് ദീപ് 52 റൺസ് വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ഗുർനൂർ ബ്രാർ, അൻഷുൽ കംബോജ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടി. 19 ഓവർ എറിഞ്ഞ ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്ക് 37 റൺസ് വഴങ്ങിയെങ്കിലും വിക്കറ്റൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. രണ്ടാം ദിനം രാവിലെ 246/5 എന്ന നിലയിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിക്കും.