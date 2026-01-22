ETV Bharat / sports

കിവീസിനെതിരായ മിന്നും ജയത്തിനു പിന്നാലെ റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ടീം ഇന്ത്യ

മത്സരത്തില്‍ 238 റൺസ് നേടിയ ടീം ഇന്ത്യ നാഗ്‌പൂരില്‍ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു.

IND VS NZ 1ST T20 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 11:57 AM IST

2 Min Read
നാഗ്‌പൂര്‍: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 48 റൺസിന്‍റെ മിന്നും ജയം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 238 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ കിവീസിന്‍റെ മറുപടി 190 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. അഭിഷേകാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. 5 മത്സര പരമ്പരയിൽ ഇതോടെ ഇന്ത്യ 1–0ന് മുന്നിലെത്തി. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ജനുവരി 23 ന് റായ്പൂരിൽ നടക്കും. അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ 238 റൺസ് നേടിയ ടീം ഇന്ത്യ നാാഗ്‌പൂരില്‍ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ മികച്ച റെക്കോർഡ് സ്‌കോറാണിത്.

ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ, ടീം ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ 200 ൽ കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയത് (എട്ട് തവണ). ഓസ്‌ട്രേലിയ (ഏഴ് തവണ), ശ്രീലങ്ക (ആറ് തവണ), ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ് (അഞ്ച് തവണ വീതം), വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, അയർലൻഡ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ (മൂന്ന് തവണ വീതം), ബംഗ്ലാദേശ് (രണ്ട് തവണ), സിംബാബ്‌വെ, നേപ്പാൾ (ഒരു തവണ വീതം) എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ ടീം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Abhishek Sharma scored a hlf-century in the first T20I (AP)

ഇന്ത്യയുടെ 44-ാമത്തെ ഉയർന്ന 200-ലധികമുള്ള സ്കോറാണിത്. ഹ്രസ്വ ഫോർമാറ്റിൽ 40 തവണ 200-ലധികം സ്കോറുകൾ നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ആഭ്യന്തര ടീമായ സോമർസെറ്റിനെ ഇന്ത്യ മറികടന്നു. കൂടാതെ, ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ടി20യിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്കോർ നേടാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടി20 സ്കോർ ഓസ്ട്രേലിയയുടേതായിരുന്നു. 2018 ൽ ഓക്ക്‌ലൻഡിൽ അവർ 5 വിക്കറ്റിന് 245 റൺസ് നേടി. 2019 ൽ നേപ്പിയറിൽ 3 വിക്കറ്റിന് 241 റൺസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.

ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ടി20യിൽ ഉയർന്ന സ്‌കോർ

245/5 ഓസ്‌ട്രേലിയ- ഓക്ക്‌ലാൻഡ് 2018

241/3 ഇംഗ്ലണ്ട് -നേപ്പിയർ 2019

238/7 ഇന്ത്യ- നാഗ്‌പൂര്‍ 2026*

236/4 ഇംഗ്ലണ്ട് -ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച് 2025

ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലാൻഡ് ടി20 പരമ്പര ഷെഡ്യൂൾ

  • ആദ്യ ടി20 - ജനുവരി 21 - നാഗ്പൂർ
  • രണ്ടാം ടി20 - ജനുവരി 23 - റായ്പൂർ
  • മൂന്നാം ടി20 - ജനുവരി 25 - ഗുവാഹത്തി
  • നാലാം ടി20 - ജനുവരി 28 - വിശാഖപട്ടണം
  • അഞ്ചാം ടി20 - ജനുവരി 31 - തിരുവനന്തപുരം
