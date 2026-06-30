സഞ്ജു പുറത്തേക്ക്? ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ പുതിയ ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ടിന് ഇന്ത്യ, വൈഭവ് ഓപ്പണറായേക്കും
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം പരമ്പര തോൽവി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കനത്ത പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ.
Published : June 30, 2026 at 5:27 PM IST
ലണ്ടൻ: അയർലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലേറ്റ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിക്കുശേഷം, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഒരുങ്ങുന്നു. നാളെ ചെസ്റ്റർ ലെ സ്ട്രീറ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ, വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ അരങ്ങേറ്റവും ടീമിന്റെ ബാറ്റിംഗ് തകർച്ചയുമാണ് ആരാധകര് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നത്.
സൂര്യവംശി കാത്തിരിക്കണം
വൈഭവ് സൂര്യവംശി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നേരിടാൻ പൂർണ്ണ സജ്ജനാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് റയാൻ ടെൻ ഡോസ്ചാറ്റെ വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും മറ്റ് കളിക്കാരെപ്പോലെ വൈഭവും പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നുപോകണമെന്നും അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കണമെന്നുമാണ് കോച്ചിന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ യുവതാരത്തെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആരാധകരുടെയും വിദഗ്ദ്ധരുടെയും സമ്മർദ്ദം ശക്തമാണ്.
🚨Don't Be Surprised If Sanju Samson Gets Dropped for the Next Match🚨— Mufaddal Shailu (@Shailu_15Jul) June 29, 2026
- Sanju not keeping wickets in this match raises a lot of questions. With Ishan Kishan taking the gloves and Vaibhav Suryavanshi waiting in the wings, it feels like Gambhir and BCCI planing.
- If Sanju fails… pic.twitter.com/Er2oZTcTNj
ബാറ്റിംഗ് നിരയിൽ കടുത്ത മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യത
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അയർലൻഡിനോട് 0-2 ന് വൈറ്റ്വാഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പ്. ഇത് ടീമിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാം.
- സഞ്ജു സാംസൺ പുറത്തേക്ക്?: അയർലൻഡിനെതിരെ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ട മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ബെഞ്ചിലിരുത്തി, വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഓപ്പണറാക്കിയേക്കും. ടി20 ലോകകപ്പിലും ഐപിഎല്ലിലും മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന സഞ്ജുവിന് ഈ മാറ്റം കടുത്ത തിരിച്ചടിയാകും.
- ഇഷാൻ കിഷനും ഭീഷണിയിൽ: അയർലൻഡിനെതിരെ 1, 12 എന്നിങ്ങനെ റൺസ് മാത്രം നേടിയ ഇഷാൻ കിഷന്റെ സ്ഥാനവും പരുങ്ങലിലാണ്.
അജിത് അഗാർക്കറും ഗൗതം ഗംഭീറും അടങ്ങുന്ന തിങ്ക് ടാങ്ക് കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മടിക്കാത്തവരാണെന്നത് സീനിയർ താരങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ബാറ്റിംഗ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഐപിഎൽ പിച്ചുകളല്ല
അയർലൻഡിലെ പിച്ചുകളിൽ പെയ്സർമാർക്ക് ലഭിച്ച പിന്തുണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ പതറിയിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിലെ ഫ്ലാറ്റ് പിച്ചുകളിൽ റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടുന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി കളി സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിലും സമാനമായ സ്വിംഗ് സാഹചര്യങ്ങളും ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ജോഷ് ടങ് തുടങ്ങിയ മികച്ച പേസ് നിരയുമാണ് ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ബൗളിംഗ് നിരയും മെച്ചപ്പെടണം
മധ്യ ഓവറുകളിൽ റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരുടെ ശൈലിയും മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഹാരി ബ്രൂക്ക്, ജോസ് ബട്ലർ, ഫിൽ സാൽറ്റ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തളയ്ക്കാൻ അക്സര് പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ തുടങ്ങിയ സ്പിന്നർമാർ കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും. പുതിയ ടി20 ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് ഈ പരമ്പര അതീവ നിർണായകമാണ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം പരമ്പര തോൽവി ഒഴിവാക്കാൻ ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും.
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