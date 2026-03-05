വാംഖഡെയിൽ തീപാറും പോരാട്ടം; സെമിയിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ; സഞ്ജുവിന്റെ വെടിക്കെട്ട് തുടരുമോ?
ടി20 ലോകകപ്പ് സെമി: ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ന് നേർക്കുനേർ.
Published : March 5, 2026 at 3:14 PM IST
മുംബൈ: ടി20 ലോകകപ്പ് രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടും. മുംബൈയിലെ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരം ഇരുടീമുകൾക്കും അഭിമാനപോരാട്ടമാണ്. സൂപ്പർ 8-ലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ തകർത്ത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ സെമിയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത്.
സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ നിർണ്ണായക മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ പുറത്തെടുത്ത തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സെമി പ്രവേശം എളുപ്പമാക്കിയത്. 50 പന്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 97 റൺസാണ് സഞ്ജു അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. സൂപ്പർ 8-ൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം വിജയിച്ച് 4 പോയിന്റോടെ ഗ്രൂപ്പ് 1-ൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഇന്ത്യ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് മാത്രമാണ് ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പരാജയപ്പെട്ടത്.
ബാറ്റിംഗിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവാണ് ഇന്ത്യയുടെ നെടുംതൂൺ. 38.50 ശരാശരിയിൽ 231 റൺസ് അദ്ദേഹം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 185.12 എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 224 റൺസ് നേടിയ ഇഷാൻ കിഷനും തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ്. ബൗളിംഗിൽ 15.33 ശരാശരിയിൽ 12 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ വരുൺ ചക്രവർത്തിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരൻ.
It’s NOW or NEVER! 👊— Star Sports (@StarSportsIndia) March 3, 2026
The semi-finals are locked in. Who will make it to the final? 🤔#T20WorldCup #SAvNZ #INDvENG pic.twitter.com/609sJiRPEf
ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയിലെ വെല്ലുവിളി
സൂപ്പർ 8-ലെ ഗ്രൂപ്പ് 2-ൽ കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിയിലെത്തുന്നത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്ക് (228 റൺസ്), ഓൾറൗണ്ട് മികവുള്ള വിൽ ജാക്സ് (206 റൺസ്, 7 വിക്കറ്റ്) എന്നിവരാണ് അവരുടെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. ബൗളിംഗിൽ ആദിൽ റഷീദ് (11 വിക്കറ്റ്), ലിയാം ഡോസൺ (10 വിക്കറ്റ്), ജോഫ്ര ആർച്ചർ (10 വിക്കറ്റ്) എന്നിവർ ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു.
ചരിത്രം ആർക്കൊപ്പം?
മുമ്പ് രണ്ട് തവണ വീതം ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ടീമുകളാണ് ഇന്ത്യയും (2007, 2024) ഇംഗ്ലണ്ടും (2010, 2022). നേർക്കുനേർ കണക്കുകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് മുൻതൂക്കം. 29 മത്സരങ്ങളിൽ 17 എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യയും 12 എണ്ണത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും വിജയിച്ചു. ലോകകപ്പുകളിൽ അഞ്ച് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ മൂന്നിലും ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു വിജയം. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് സെമിയിലും ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
കാലാവസ്ഥയും സംപ്രേക്ഷണവും
മുംബൈയിൽ ഇന്ന് കടുത്ത ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. മഴയ്ക്ക് ഒട്ടും സാധ്യതയില്ല. മത്സരം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിലും ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും ലഭ്യമാകും.
Also Read: 33 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി! ചരിത്രമെഴുതി ഫിൻ അലൻ; പ്രോട്ടീസിനെ വീഴ്ത്തി കിവീസ് ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്