ഇംഗ്ലീഷ് മണ്ണിൽ 'ഹിറ്റ്മാൻ-കിംഗ്-ബൂം' ഷോ; ടി20യിലെ കടം വീട്ടാൻ ഇന്ത്യ, ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം
ശുഭ്മന് ഗില്ലിന് കീഴിൽ സീനിയർ പട; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം.
Published : July 14, 2026 at 1:17 PM IST
ലണ്ടൻ: നിരാശ സമ്മാനിച്ച ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഏകദിന പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഏകദിനം ഇന്ന് ബർമിങ്ഹാമിൽ നടക്കും. 2027-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കായി രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നീ സീനിയർ താരങ്ങൾ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശുഭ്മന് ഗില്ലാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസങ്ങളായി ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ സ്ഥിരത കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഈ പരമ്പര ഏറെ നിർണായകമാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പിലേക്ക് ഇനി 15 മാസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, മികച്ച ടീം കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം.
Consistency at the top, stability in the middle! 🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) July 14, 2026
Team India's batting order remains one of the most feared in world cricket 💥#ENGvIND 1st ODI | TUE, 14 JULY | LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/fJgwgGu4Ya
കരുത്തായി രോഹിത്, കോലി, ബുംറ ത്രയങ്ങൾ
രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവരുടെ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലെ പ്രധാന സവിശേഷത. രോഹിത് ശർമ്മ നായകൻ ഗില്ലിനൊപ്പം ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഈ വർഷം കളിച്ച 5 ഏകദിന ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 93.3 ശരാശരിയിൽ 373 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഗിൽ മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകദിന സെഞ്ച്വറികൾ (7 എണ്ണം) നേടിയ വിദേശ ബാറ്ററെന്ന റെക്കോർഡ് രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണ്.
മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്ക് ഇത് ചരിത്ര മത്സരമാണ്. ഇന്ന് കരിയറിലെ 300-ാം ഏകദിന ഇന്നിങ്സിനാണ് കോലി പാഡ് കെട്ടുന്നത്. 23 റൺസ് കൂടി നേടിയാൽ ഏകദിനത്തിൽ 15,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമാകാനും കോലിക്ക് സാധിക്കും. ശ്രേയസ് അയ്യർ നാലാം നമ്പറിലും, വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ ഗ്ലൗസണിഞ്ഞ് കെ.എൽ രാഹുൽ അഞ്ചാം നമ്പറിലും മധ്യനിരയ്ക്ക് കാവലാകും.
Preps on in full flow 💪#TeamIndia gearing up for the start of the #ENGvIND ODIs in Birmingham 👌 pic.twitter.com/Oj51A5m2al— BCCI (@BCCI) July 13, 2026
2023 നു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. ബുംറ നയിക്കുന്ന പേസ് നിരയിൽ അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ എന്നിവരുണ്ടാകും. യുവതാരം പ്രിൻസ് യാദവ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സ്പിന് വകുപ്പിൽ അക്സര് പട്ടേലും കുൽദീപ് യാദവും അണിനിരക്കും. 6 വിക്കറ്റുകൾ കൂടി നേടിയാൽ 200 ഏകദിന വിക്കറ്റുകൾ തികയ്ക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നറാകാൻ കുൽദീപിന് സാധിക്കും.
തിരിച്ചടിക്കാൻ ഹാരി ബ്രൂക്കിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട്
ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ തിളങ്ങുമ്പോഴും ഏകദിനത്തിൽ സമീപകാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനായിട്ടില്ല. നായകൻ ഹാരി ബ്രൂക്കിന്റെ മികച്ച ഫോമാണ് അവരുടെ കരുത്ത്. 17 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് 60.7 ശരാശരിയിൽ 850 റൺസ് ബ്രൂക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ജേക്കബ് ബെഥേലിനൊപ്പം ബെൻ ഡക്കറ്റ് ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മധ്യനിരയിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ജോ റൂട്ടിനെയാകും ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുക. ബോളിങ്ങിൽ വെറ്ററൻ ലെഗ് സ്പിന്നർ ആദിൽ റഷീദാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രധാന ആയുധം.
ചരിത്രം ഇന്ത്യക്കൊപ്പം
ഇരുടീമുകളും തമ്മിലുള്ള മുൻകാല ചരിത്രം ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് അനുകൂലം. 2010-ന് ശേഷം ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ കളിച്ച 9 ഉഭയകക്ഷി ഏകദിന പരമ്പരകളിൽ 7 എണ്ണത്തിലും വിജയിച്ചത് ഇന്ത്യയായിരുന്നു. ഈ ആധിപത്യം നിലനിർത്താനും ടി20 പരമ്പരയിലെ തോൽവിക്ക് പകരം വീട്ടാനുമാകും ഇന്ത്യ ഇന്ന് ശ്രമിക്കുക.
200 ODI caps for our Jos ❤️— England Cricket (@englandcricket) July 13, 2026
Watch the full sit-down interview, right here...
സമയക്രമവും സംപ്രേക്ഷണ വിവരങ്ങളും
സമയം: ജൂലൈ 14, ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30
വേദി:ബർമിങ്ഹാം
തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം: ഏകദിന പരമ്പര സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ തത്സമയം കാണാം. ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആപ്പിലും വെബ്സൈറ്റിലും മത്സരം ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യും.
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