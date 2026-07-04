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ഇന്ത്യ- ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാം ടി20 ഇന്ന്; ഫോം കണ്ടെത്താൻ സഞ്ജു, പിന്നാലെ സൂര്യവംശി!

പരമ്പരയിലെ ആദ്യ വിജയത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ; ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യത

India vs England
India vs England (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 11:04 AM IST

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മാഞ്ചസ്റ്റർ: ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം പോരാട്ടം ഇന്ന് മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ നടക്കും. ഡർഹാമിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതിനാൽ, ഇന്നത്തെ കളി ജയിച്ച് പരമ്പരയിൽ മുൻതൂക്കം നേടാനാണ് ഇരു ടീമുകളുടെയും ശ്രമം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 7 വിക്കറ്റിന് 189 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ സ്കോർ ഉയർത്തിയെങ്കിലും, ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ മറുപടി ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കും മുൻപ് മഴ വില്ലനാവുകയായിരുന്നു.

സമ്മർദ്ദത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ; വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഭീഷണിയാകുമോ?

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് ഇന്നത്തെ മത്സരം നിർണായകമാണ്. ടി20 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളുടെ തിളക്കമുണ്ടെങ്കിലും, സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ബാറ്റിംഗ് സഞ്ജുവിന് വീണ്ടും തലവേദനയാകുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഏഴ് പന്തിൽ നിന്ന് വെറും ഒരു റൺസ് മാത്രമെടുത്ത് സഞ്ജു നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം, ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ സാന്നിധ്യം സഞ്ജുവിന് മേൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും റൺസ് കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ സഞ്ജുവിന് ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായേക്കും. സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ മധ്യനിരയിൽ തിലക് വർമ്മയുടെ മെല്ലെപ്പോക്കും ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റിനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷാൻ കിഷൻ, സഞ്ജു, തിലക് വർമ്മ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ടോപ്പ് ഓർഡർ ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നാലേ ഇന്ത്യക്ക് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ നിലനിർത്താനാകൂ.

അഭിഷേകും ശ്രേയസും ഫോമിൽ

യുവ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയും ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അഭിഷേക് 24 പന്തിൽ 59 റൺസും, ശ്രേയസ് അയ്യർ 47 പന്തിൽ 68 റൺസും നേടിയിരുന്നു. അവസാന ഓവറുകളിൽ ശിവം ദുബെ നടത്തിയ മിന്നലാട്ടവും ഇന്ത്യക്ക് തുണയായി.

പിച്ച് റിപ്പോർട്ടും കാലാവസ്ഥയും

ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിലെ പിച്ച് പേസ് ബൗളർമാരെ തുടക്കത്തിൽ തുണയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആകാശത്ത് മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷമുള്ളതിനാൽ പന്തിന് നല്ല സ്വിംഗ് ലഭിക്കും. തുടക്കത്തിലെ പേസ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് പിന്നീട് റൺസ് കണ്ടെത്താം. മിഡിൽ ഓവറുകളിൽ സ്പിന്നർമാർക്കും ഇവിടെ നിർണായക പങ്കുണ്ട്.

മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയും നേരിയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും ഉള്ളതിനാൽ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലും മഴ കളിയിലെ വില്ലനായേക്കാം.

ഇംഗ്ലണ്ട് നിര ശക്തം

ഹാരി ബ്രൂക്ക് നയിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിംഗ് നിര അതീവ ശക്തമാണ്. ഫിൽ സാൽറ്റ്, ടോം ബാന്‍റണ്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സഖ്യം ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ്. ആദ്യ കളി മഴ എടുത്തതിനാൽ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ജയത്തോടെ തുടങ്ങാനാകും ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ശ്രമം.

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TAGGED:

INDIA VS ENGLAND
SANJU SAMSON
VAIBHAV SOORYAVANSHI DEBUT
SANJU SAMSON VS VAIBHAV
NDIA VS ENGLAND 2ND T20I

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