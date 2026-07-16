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രണ്ടാം ഏകദിനം: പരമ്പര നേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കാർഡിഫിൽ; തിരിച്ചുവരവിനായി ഇംഗ്ലണ്ട്

രണ്ടാം ഏകദിനം ഇന്ന്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പരമ്പര ഉറപ്പിക്കാൻ ടീം ഇന്ത്യ

India vs England 2nd ODI
India vs England 2nd ODI (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 4:20 PM IST

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കാർഡിഫ്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം പോരാട്ടത്തിനു ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നു. എഡ്‌ജ്ബാസ്റ്റണിൽ നടന്ന ഒന്നാം മത്സരത്തിൽ നേടിയ ആധികാരിക വിജയത്തിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സന്ദർശകർ. ഇന്നത്തെ മത്സരവും വിജയിച്ച് ലോർഡ്‌സിലെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് മുൻപ് തന്നെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം. എന്നാല്‍, പരമ്പര കൈവിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയം അനിവാര്യമാണ്.

ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലെ വലിയ ആശ്വാസം

ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 80 റൺസ് നേടി തിളങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ കടുത്ത മസിൽപിടുത്തം കാരണം റിട്ടയേർഡ് ഹർട്ട് ചെയ്‌ത് കളം വിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ നിർജ്ജലീകരണം മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നും താൻ കാർഡിഫിലെ മത്സരത്തിന് പൂർണ്ണ സജ്ജനാണെന്നും ഗിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിന് വലിയ ആശ്വാസമായി. മികച്ച ഫോമിലുള്ള രോഹിത് ശർമ്മയിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഒരു വലിയ ഇന്നിംഗ്‌സ് കൂടി ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഓൾറൗണ്ട് കരുത്തിൽ ടീം ഇന്ത്യ

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവരുടെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് കരുത്തായത്. അക്‌സര്‍ നാല് വിക്കറ്റും പുറത്താകാതെ അർധസെഞ്ച്വറിയും നേടിയപ്പോൾ, സുന്ദർ കരിയറിലെ ആദ്യ ഏകദിന അർധസെഞ്ച്വറി സ്വന്തമാക്കി. പേസ് ബൗളിംഗിൽ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര പഴയ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതും ഇന്ത്യയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തുന്നു.

സോഫിയ ഗാർഡൻസിലെ പിച്ച് പേസർമാരെ തുണയ്ക്കുന്നതായതിനാൽ ബെൻ ഡക്കറ്റിനെയും ജേക്കബ് ബെഥേലിനെയും പുറത്താക്കി തിളങ്ങിയ ഗുർനൂർ ബ്രാറിന് പകരം ഇടംകൈയ്യൻ പേസർ അർഷ്‌ദീപ് സിംഗിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ കുൽദീപ് യാദവിന് വീണ്ടും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

തിരിച്ചുവരാൻ ഇംഗ്ലണ്ട്

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജോ റൂട്ടിന്‍റേയും ലിയാം ഡോസണിന്‍റേയും പോരാട്ടമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്. അവരുടെ ടോപ്പ് ഓർഡർ ബാറ്റർമാരുടെ പരാജയമാണ് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായത്. എന്നാൽ പരിക്ക് മാറി പേസർ ബ്രൈഡൻ കാർസ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വലിയ കരുത്താകും. സ്വന്തം മണ്ണിലെ മികച്ച ചരിത്രമുള്ള കാർഡിഫിൽ ഇന്ത്യയെ വീഴ്ത്തി പരമ്പര സമനിലയിലാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഹാരി ബ്രൂക്കിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം. ഇന്ന് ഇന്ത്യ ജയിച്ചാൽ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം. ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചാൽ പരമ്പരയിലെ നിർണ്ണായകമായ അവസാന മത്സരം ലോർഡ്‌സില്‍ വെച്ച് നടക്കും.

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TAGGED:

INDIA VS ENGLAND 2ND ODI
IND VS ENG
SHUBMAN GILL INJURY
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