ഇന്ത്യ - ബ്രസീൽ വമ്പന് സൗഹൃദ മത്സരം ഇന്ന്; തത്സമയ സംപ്രേഷണ വിവരങ്ങൾ ഇതാ..!
ലോകരാജാക്കന്മാരായ ബ്രസീൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ പന്തുതട്ടും! പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടി നീലപ്പട.
Published : October 3, 2026 at 1:17 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി കാത്തിരുന്ന ആ മഹാസംഗമത്തിന് ഒടുവിൽ കൊൽക്കത്ത വേദിയാകുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ അഞ്ച് തവണ ലോക കിരീടം ചൂടിയ ബ്രസീൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ നേരിടും. രാത്രി 7:30-നാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ പുരുഷ സീനിയർ ദേശീയ ടീം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും കരുത്തരായ എതിരാളികളാണ് ബ്രസീൽ. നിലവിൽ ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ബ്രസീൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും ഇന്ത്യ 138-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഇതിന് മുൻപ് 1995-ൽ ഒൻപതാം റാങ്കുകാരായ റഷ്യയെയും, 1998-ൽ ഇതേ റാങ്കിലുള്ള ജപ്പാനെയുമാണ് ഇന്ത്യ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കുകാർ. തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനായ കോൺമെബോളിൽ നിന്ന് പെറു, ഉറുഗ്വേ എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ കളിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യം കൂടിയാണ് ബ്രസീൽ.
പാനമയെ തളച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇന്ത്യ
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ 44-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള കരുത്തരായ പാനമയെ 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനിലയിൽ തളച്ച ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീലിന്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ പടയൊരുങ്ങുന്നത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ ആദ്യ 50-ൽ ഉള്ള ഒരു ടീമിനെതിരെ ഇന്ത്യ തോൽവി വഴങ്ങാതെ മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അന്ന് ഇന്ത്യക്കായി ലീഡ് നേടിത്തന്ന ഫോർവേഡ് റയാൻ വില്യംസ് തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് ബ്രസീലിന്റെ ഇതിഹാസ പരിശീലകൻ കാർലോ ആൻസലോട്ടി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.
𝐊𝐨𝐥𝐤𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐲 🇮🇳🇧🇷#INDBRA #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/QK3l4UmM8J— Indian Football (@IndianFootball) October 3, 2026
കൊൽക്കത്തയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ "നമസ്തേ" എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ആൻസലോട്ടി, ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കളി കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വളരെ വേഗതയേറിയതും മികച്ച പ്രതിരോധമുള്ളതുമായ ടീമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റാഫീഞ്ഞയ്ക്ക് പരിക്ക്; കളം നിറയാൻ വിനീഷ്യസും സംഘവും
Brazil Head Coach Carlo Ancelotti on the warm reception in India and the game ahead. 🇮🇳🇧🇷— Indian Football (@IndianFootball) October 2, 2026
📺 Watch the Pre Match Press Conference: https://t.co/CUZH0B3BeS#INDBRA #IndianFootball pic.twitter.com/ULlLrNzy6m
തുടയ്ക്കേറ്റ പരിക്ക് കാരണം വിങ്ങർ റാഫീഞ്ഞ സ്ക്വാഡിൽ നിന്ന് പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ബ്രസീലിന്റെ അംഗബലം 25 ആയി ചുരുങ്ങി. എങ്കിലും വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, ബ്രൂണോ ഗിമറസ്, വാൻഡേഴ്സൺ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ താരങ്ങൾ ബ്രസീൽ നിരയിലുണ്ടാകും. 2026 ലോകകപ്പിൽ നോർവേയോട് തോറ്റതിന് ശേഷം കളിച്ച മത്സരങ്ങളിൽ ആൻസലോട്ടിയുടെ കീഴിൽ ബ്രസീൽ മികച്ച ഫോമിലാണ്. 111 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ മാർക്വിന്യോസ് നയിക്കുന്ന പ്രതിരോധ നിരയും ബ്രസീലിന് കരുത്താകും. ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ മാർക്വിന്യോസ്, മൈതാനത്ത് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് ആരാധകർക്ക് ഫുട്ബോൾ വിരുന്ന് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി.
മത്സരം എവിടെ കാണാം?
- സമയം: ഇന്ന് രാത്രി 7:30
- വേദി: സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം, കൊൽക്കത്ത
- ടിവി ചാനൽ: സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്ക്
- ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ്: സോണി ലിവ് ആപ്പ്
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