ETV Bharat / sports

ബ്രസീൽ താരങ്ങളെ കാണാന്‍ വെറും 999 രൂപയോ..! ഭൂരിഭാഗം ടിക്കറ്റുകൾ മിനിറ്റുകൾക്കകം വിറ്റുതീർന്നു

ഇന്ത്യ- ബ്രസീൽ പോരാട്ടം: ഭൂരിഭാഗം ടിക്കറ്റുകൾ മിനിറ്റുകൾക്കകം വിറ്റുതീർന്നു; വില 1,000 മുതൽ 15,000 രൂപ വരെ.

INDIA VS BRAZIL KOLKATA TICKETS INDIA VS BRAZIL TICKET PRICE ഇന്ത്യ VS ബ്രസീൽ ടിക്കറ്റ് BRAZIL VS INDIA TICKET PRICE
File Photo: Brazil national football team (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യ- ബ്രസീൽ സൗഹൃദ മത്സരത്തിന്‍റെ ടിക്കറ്റുകൾ വിപണിയിലെത്തി മിനിറ്റുകൾക്കകം ഭൂരിഭാഗവും വിറ്റുതീർന്നു. ഔദ്യോഗിക ടിക്കറ്റിങ് പാർട്‌ണര്‍ വഴി ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ വിൽപ്പനയിൽ ആദ്യ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം ടിക്കറ്റുകളും തീർന്നു. 1,000 രൂപ മുതൽ 5,000 രൂപ വരെയുള്ള പ്രീമിയം ഇതര വിഭാഗങ്ങളിലെ ടിക്കറ്റുകൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ടായിരുന്നത്. ഐപിഎൽ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയെ അനുസ്‌മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയ തിരക്കാണ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്.

ബ്രസീൽ ഒക്ടോബർ 3-നാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ വിവേകാനന്ദ യുവഭാരതി ക്രീരംഗനിൽ (സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം) ഇന്ത്യയെ നേരിടുന്നത്. ബ്രസീലിന്‍റെ സീനിയർ പുരുഷ ദേശീയ ടീം ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരമാണിത്. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 138-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യ, 1992-ൽ ഫിഫ റാങ്കിങ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും കരുത്തരായ എതിരാളികളാണ് ബ്രസീൽ.

ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളും സ്റ്റേഡിയം ശേഷിയും

മത്സരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 999 രൂപയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഉയർന്ന നിരക്കാണെങ്കിലും ആരാധകർ ടിക്കറ്റുകൾക്കായി ഇരച്ചെത്തി. വിഐപി മേഖലകളിലെ പ്രീമിയം ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 10,000 മുതൽ 15,000 രൂപ വരെയാണ് വില. 85,000 കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം മത്സരദിവസം പൂർണ്ണമായും നിറഞ്ഞു കവിയുമെന്നാണ് സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

വിനീഷ്യസും റോഡ്രിഗോയും കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്?

ബ്രസീൽ തങ്ങളുടെ മുൻനിര ടീമുമായി തന്നെ കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തുമെന്നാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹികൾ നൽകുന്ന സൂചന. പരിക്കിന്‍റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, റോഡ്രിഗോ, എൻഡ്രിക്ക് തുടങ്ങിയ ലോക ഫുട്ബോളിലെ വമ്പൻ താരങ്ങൾ പരിശീലകൻ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടിക്ക് കീഴിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ പന്തുതട്ടാനിറങ്ങും. 2026 ലോകകപ്പിന് ശേഷമുള്ള ബ്രസീലിന്‍റെ ആദ്യ ഫിഫ അന്താരാഷ്ട്ര വിൻഡോയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ മത്സരം. 2028-ലെ കോപ്പ അമേരിക്കയും 2030-ലെ ലോകകപ്പും മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ടീം വിലയിരുത്തലുകൾക്കായി ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ബ്രസീൽ കളിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യക്ക് മൂന്ന് വമ്പൻ മത്സരങ്ങൾ

ബ്രസീലിനെതിരായ മത്സരത്തിന് പുറമെ മറ്റ് രണ്ട് മുൻനിര ടീമുകൾക്കെതിരെയും ഇന്ത്യ ഈ വിൻഡോയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 26 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീം പനാമ, ബ്രസീൽ, ഉറുഗ്വേ എന്നീ ടീമുകൾക്കെതിരെയാണ് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുക.

സെപ്റ്റംബർ 26-ന് ബെംഗളൂരുവിൽ പനാമയ്‌ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 3-ന് കൊൽക്കത്തയിൽ ബ്രസീലിനെയും, ഒക്ടോബർ 6-ന് ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് രണ്ട് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഉറുഗ്വേയെയും ഇന്ത്യ നേരിടും. ഈ മൂന്ന് എതിരാളികളും 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച ടീമുകളാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ഗുർപ്രീത് സിങ് സന്ധു, അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പ, സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ്, മൻവീർ സിങ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ഇന്ത്യൻ ടീമിലിടം നേടിയപ്പോൾ സന്ദേഷ് ജിങ്കൻ, ലാലിയൻസുവാല ഛാങ്തെ എന്നിവർ ടീമിലില്ല. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് നാല് മലയാളി താരങ്ങൾ അന്തിമ സ്ക്വാഡിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 14 മുതൽ ബെംഗളൂരുവിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 28-ന് ടീം കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് തിരിക്കും.

Also Read: ബ്രസീലിനെയും ഉറുഗ്വേയെയും നേരിടാൻ ഇന്ത്യ; നീലപ്പടയിൽ കരുത്തായി നാല് മലയാളി താരങ്ങൾ

TAGGED:

INDIA VS BRAZIL KOLKATA TICKETS
INDIA VS BRAZIL TICKET PRICE
ഇന്ത്യ VS ബ്രസീൽ ടിക്കറ്റ്
BRAZIL VS INDIA TICKET PRICE
INDIA VS BRAZIL TICKETS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.