വിനീഷ്യസിന്റെ കളി കാണാൻ കീശ കീറും! ഒക്ടോബർ 3ന് കൊല്ക്കത്തയില് ബ്രസീൽ പൂരം!
ഇന്ത്യ- ബ്രസീൽ സൗഹൃദ മത്സരം ഒക്ടോബർ 3-ന്; വിനീഷ്യസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പൻ നിരയെ അണിനിരത്താൻ ബ്രസീൽ, ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ഉയർന്നേക്കും.
Published : July 31, 2026 at 3:17 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യ - ബ്രസീൽ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ, ബ്രസീൽ തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സന്നാഹത്തോടെയായിരിക്കും അണിനിരക്കുകയെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സീനിയർ ബ്രസീൽ ടീം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ആദ്യമായി ബൂട്ട് കെട്ടുന്ന ഈ സ്വപ്ന പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ആരാധകർ ആവേശത്തിലാണ്. എന്നാൽ, ലോകോത്തര താരങ്ങളെ നേരിൽ കാണാനുള്ള ഈ സുവർണ്ണാവസരത്തിന് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് ഫെഡറേഷൻ നൽകുന്ന സൂചന.
പൂർണ്ണ സജ്ജരായ 'കാനറിപ്പട' എത്തും
ബ്രസീൽ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമിനെത്തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് എ.ഐ.എഫ്.എഫ് ഭാരവാഹികൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. പരിക്കുകൾ വില്ലനായില്ലെങ്കിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ, റോഡ്രിഗോ, എൻഡ്രിക്ക് തുടങ്ങിയ വമ്പൻ താരങ്ങൾ കൊൽക്കത്തയിൽ പന്തുതട്ടും. പുറമെ, ഇതിഹാസ പരിശീലകൻ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി ആയിരിക്കും ബ്രസീൽ സംഘത്തെ നയിക്കുകയെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പറും നിലവിലെ ദേശീയ ടീം ഡയറക്ടറുമായ സുബ്രതാ പാൽ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റൊരു ഉന്നത എ.ഐ.എഫ്.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഈ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Da Austrália para a Índia 🇧🇷🇮🇳— brasil (@CBF_Futebol) July 30, 2026
A agenda da Seleção Brasileira continua.
Depois dos amistosos na Austrália, nosso próximo destino será a Índia, onde escreveremos um capítulo inédito da nossa história.
No dia 3 de outubro, a Seleção entrará em campo pela primeira vez em solo… pic.twitter.com/UNbhtNU3we
ഏഴുമാസം നീണ്ട ചർച്ചകൾ
ഒരു വർഷത്തോളമായി നടന്ന വലിയൊരു പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ മത്സരം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ബ്രസീൽ പോലുള്ള ഒരു വമ്പൻ ടീമിന്റെ മത്സരക്രമങ്ങൾ വളരെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനാൽ, അവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഏഴുമാസത്തോളം സമയമെടുത്തു എന്ന് സുബ്രതാ പാൽ വെളിപ്പെടുത്തി. 1992-ൽ ഫിഫ റാങ്കിംഗ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള ടീമാണ് ബ്രസീൽ.
'ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അവസരം'
ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മത്സരം കേവലമൊരു കളിയല്ല, മറിച്ച് ലോകോത്തര താരങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വയം പരീക്ഷിക്കാനുള്ള അസുലഭ അവസരമാണ്.
'നമ്മുടെ കളിക്കാരിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ബ്രസീൽ ടീമിനൊപ്പം മൈതാനത്ത് ഒന്നിച്ച് അണിനിരന്ന് ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമായിരിക്കും. ഈ മത്സരത്തിന് അവർക്ക് പ്രത്യേകം പ്രചോദനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവർ ഇന്ത്യയെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്."– സുബ്രതാ പാൽ പറഞ്ഞു.
യുണിറ്റി കപ്പിൽ കാനഡ, ജമൈക്ക, സിംബാബ്വെ തുടങ്ങിയ കരുത്തരായ ടീമുകളോട് അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ കളിച്ചിരുന്നു. ബ്രസീലിന് പിന്നാലെ ഭാവിയിൽ അർജന്റീനയെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എ.ഐ.എഫ്.എമ്മിന് വലിയ പദ്ധതികളുണ്ട്.
കൊൽക്കത്തയിലെ ബ്രസീൽ ഭ്രമം
ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളുമായി കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്. 1977-ൽ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം പെലെ മോഹൻ ബഗാനെതിരെ കളിക്കാൻ കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തിയപ്പോൾ നഗരം നിശ്ചലമായിരുന്നു. കൊൽക്കത്ത ഒരു 'മിനി ബ്രസീൽ' പോലെയാണെന്നും കാനറപ്പടയോടുള്ള നഗരത്തിന്റെ പ്രണയം ബ്രസീൽ താരങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കീശ ചോർത്തും!
സൂപ്പർ താരങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരമൊരുങ്ങുമ്പോൾ ആരാധകരുടെ കീശ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോരുമെന്നാണ് സൂചന. മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് എ.ഐ.എഫ്.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമെന്നതിനാൽ ടിക്കറ്റുകൾക്കായി വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്നുറപ്പാണ്. ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഫെഡറേഷൻ പുറത്തുവിടും.
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