ബ്രസീലിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ! ഒക്ടോബർ 3 ന് കൊൽക്കത്തയില് സ്വപ്ന പോരാട്ടത്തിന് സാധ്യത
കൊൽക്കത്തയിൽ ചരിത്രപ്പോരാട്ടം; ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമും ബ്രസീലും ഏറ്റുമുട്ടാൻ സാധ്യത.
Published : July 30, 2026 at 3:37 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുവർണ്ണ നിമിഷത്തിന് കൊൽക്കത്ത വേദിയായേക്കും. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ വമ്പന്മാരായ ബ്രസീൽ ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. ഒക്ടോബറിലെ ഫിഫ വിൻഡോയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ചരിത്ര മത്സരം നടക്കുക.
മൂന്ന് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളുമായി ബ്രസീൽ
തങ്ങളുടെ മത്സരക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബ്രസീൽ മൂന്ന് സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി 'ജിഇ ഗ്ലോബോ' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 25-ന് ടൗൺസ്വില്ലെയിലും സെപ്റ്റംബർ 29-ന് ബ്രിസ്ബേനിലും വെച്ച് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ബ്രസീൽ കളിക്കും.
🚨 BRAZIL IS COMING TO INDIA 🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) July 25, 2026
- Brazil is likely to play a friendly match in Kolkata on October 2026. [ESPN Brazil]
A Great news for football lovers. 🇮🇳 pic.twitter.com/GDD9dbHLMt
അതിനുശേഷമുള്ള മൂന്നാമത്തെ മത്സരമായിരിക്കും കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടക്കുക. ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ കൊൽക്കത്തയിൽ മത്സരം നടത്തുന്നതിനായി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്ന് നേരത്തെ ഇഎസ്പിഎൻ ബ്രസീലും (ESPN Brasil) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പുതിയ 'സൂപ്പർ ഫിഫ വിൻഡോ' പ്രകാരം ദേശീയ ടീമുകൾക്ക് 16 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാല് മത്സരങ്ങൾ വരെ കളിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. ഈ നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിലാണ് ബ്രസീൽ ഇന്ത്യയിലേക്കും വരാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
കൊൽക്കത്തയുടെ 'മഞ്ഞ-പച്ച' പ്രണയം
ബ്രസീൽ ഫുട്ബോളിനോട് കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിനുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ആത്മബന്ധമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മത്സരത്തിന് പ്രധാന കാരണമായത്. ലോകകപ്പ് സമയങ്ങളിൽ ബ്രസീലിയൻ പതാകകളും കട്ട്-ഔട്ടുകളും കൊണ്ട് കൊൽക്കത്ത നഗരം മഞ്ഞക്കടലായി മാറാറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ ഈ വലിയ ആവേശം ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതാണ് ടീമിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വേഗത കൂട്ടിയത്.
BREAKING: According to Brazilian media, Brazil will play against India in Kolkata on October 3. 🇮🇳🇧🇷 pic.twitter.com/zOADYB0pnR— IFTWC - Indian Football (@IFTWC) July 30, 2026
പെലെയ്ക്ക് ശേഷം ചരിത്രം തിരുത്താൻ 'കാനറികൾ'
1977-ൽ അമേരിക്കൻ ക്ലബ്ബായ ന്യൂയോർക്ക് കോസ്മോസിന് വേണ്ടി ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം പെലെ കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ മോഹൻ ബഗാനെതിരെ കളിച്ച ചരിത്രമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒക്ടോബർ 3-ലെ മത്സരം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ, ബ്രസീലിന്റെ ഔദ്യോഗിക സീനിയർ ദേശീയ ടീം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചരിത്ര നിമിഷമായി അത് മാറും. ഇന്ത്യൻ ടീമിന് (Blue Tigers) ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളിലൊന്നിനെതിരെ തങ്ങളുടെ കരുത്ത് പരിശോധിക്കാനുള്ള അപൂർവ അവസരമാണിത്. മത്സരത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക കരാർ വിവരങ്ങളും അന്തിമ സ്ഥിരീകരണവും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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