ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് സണ്ഡേ: ഇന്ത്യന് പുരുഷ, വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകള് നാളെ കളത്തില്; രോഹിതും കോലിയും ഇറങ്ങും
ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനലിലാണ് രോഹിതും കോലിയും അവസാനമായി ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
Published : October 18, 2025 at 7:44 PM IST
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ആരാധകർക്ക് ദീപാവലി ആഘോഷത്തോടൊപ്പം നാളെ പുരുഷ, വനിതാ ടീമുകളുടെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം കൂടി ആസ്വദിക്കാം. ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് നാളെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെര്ത്തില് തുടക്കമാകും. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്. സൂപ്പര് താരങ്ങളായ വിരാട് കോലിയും രോഹിത് ശര്മയും ഇന്ത്യൻ കുപ്പായത്തില് കളിക്കാനെത്തുന്നുവെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനലിലാണ് ഇരുതാരങ്ങളും അവസാനമായി ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ രോഹിതിന്റെ 500–ാം മത്സരമാണ് നാളെ നടക്കുക. ഇന്ത്യയെ ശുഭ്മന് ഗില്ലും ഓസീസിനെ മിച്ചൽ മാർഷും നയിക്കും. മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 9:00 ന് ആരംഭിക്കും. അതേസമയം ഏകദിന ടീമിൽ നിന്ന് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയെയും ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയും പുറത്തായപ്പോള് നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ധ്രുവ് ജുറലും ഇടം നേടി.
ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ പരമ്പര ഷെഡ്യൂൾ
- ഒക്ടോബർ 19 - ആദ്യ ഏകദിനം, പെർത്ത്
- ഒക്ടോബർ 23 - രണ്ടാം ഏകദിനം, അഡലെയ്ഡ്
- ഒക്ടോബർ 25 - മൂന്നാം ഏകദിനം, സിഡ്നി
ഐസിസി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യ നാളെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടും. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിലെ ഹോൾക്കർ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് മത്സരം നടക്കുക. ടോസ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ന് നടക്കും. ഹർമൻപ്രീത് കൗർ ഇന്ത്യയേയും, നാറ്റ് സ്കൈവർ-ബ്രണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിനേയും നയിക്കും. മത്സരം ജയിച്ചാല് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ടൂർണമെന്റ് സെമി ഫൈനലിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാകും. അടുത്തിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും എതിരെ തുടർച്ചയായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ തോറ്റതിനാല് വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ് ടീം ഇറങ്ങുക.
ഇന്ത്യന് ഏകദിന ടീം: ശുഭ്മന് ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ (വിസി), അക്സർ പട്ടേൽ, കെഎൽ രാഹുൽ (ഡബ്ല്യുകെ), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, ഹർഷിത് റാണ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, പ്രസിദ് കൃഷ്ണ, ധ്രുവ് ജുറെൽ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ.
ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം: മിച്ചൽ മാർഷ് (c), സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, അലക്സ് കാരി, കൂപ്പർ കോണോളി, ബെൻ ഡ്വാർഷൂയിസ്, നഥാൻ എല്ലിസ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മിച്ചൽ ഓവൻ, മാത്യു റെൻഷാ, മാത്യു ഷോർട്ട്, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ആദം സാംപ.