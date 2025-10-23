ETV Bharat / sports

വീണ്ടും ഡക്കായി കോലി, ഗില്ലും പുറത്ത്; ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്കു മോശം തുടക്കം

സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റാണ് മത്സരത്തിന്‍റെ ഏഴാം ഓവറിൽ ഇരുവരെയും വീഴ്ത്തിയത്.

VIRAT KOHLI DUCK
Virat Kohli walks from the field after he was dismissed for no score during the one day international cricket match between Australia and India in Adelaide, Australia, Thursday, Oct. 23, 2025 (AP)
അഡ്‌ലെയ്‌ഡ്: ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ നിര്‍ണായക രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കു മോശം തുടക്കം. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ,വിരാട് കോലി എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു നഷ്ടമായത്. സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റാണ് മത്സരത്തിന്‍റെ ഏഴാം ഓവറിൽ ഇരുവരെയും വീഴ്ത്തിയത്. ഒരു ബൗണ്ടറി സഹിതം ഗിൽ 9 റൺസ് നേടിയാണ് ഗില്‍ പുറത്തായത്.

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ കോലി ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തി. ഗിൽ പുറത്തായ അതേ ഓവറിൽ തന്നെ കോലി എൽബിഡബ്ല്യുയാവുകയായിരുന്നു. നാല് പന്തുകൾ മാത്രമാണ് കോലി നേരിട്ടത്. പിന്നാലെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ ക്രീസിലെത്തി. രോഹിത് ശർമ്മ 53 പന്തിൽ നിന്ന് 25 റൺസുമായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടോസ് നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ മാർഷ് ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ടീം ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്. ഓസീസ് ടീമിൽ മൂന്നു മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അലക്‌‍സ് ക്യാരി, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, ആദം സാംപ എന്നിവർ ടീമിലെത്തിയപ്പോൾ ജോഷ് ഫിലിപ്പ്, നഥാൻ എല്ലിസ്, മാത്യു കുഹ്‌നെമെൻ എന്നിവർ പുറത്തായി.

SHUBMAN GILL WICKET
India's Shubman Gill walks from the field after he was dismissed during the one day international cricket match between Australia and India in Adelaide, Australia, Thursday, Oct. 23, 2025. (AP)

ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ ഏകദിന റെക്കോർഡ്

ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ആകെ 153 ഏകദിന മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. 58 എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ 85 മത്സരത്തിലും ഓസ്‌ട്രേലിയ ജയം സ്വന്തമാക്കി. ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള 10 മത്സരങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു. നിലവില്‍ ഇന്ത്യയെക്കാൾ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കാണ് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കമുള്ളത്.

അഡലെയ്‌ഡ്‌ ഓവലിന്‍റെ ഏകദിന റെക്കോർഡ്

ഈ പിച്ചിൽ ആകെ 94 ഏകദിന മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ടീം 49 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചപ്പോള്‍, രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ടീം 43 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു. ഇവിടെ ശരാശരി ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സ് സ്കോർ 225 ഉം രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് ശരാശരി സ്കോർ 197 ഉം ആണ്. പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയ നേടിയ 369 റൺസാണ് ഓവലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ.

പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ

ഓസ്ട്രേലിയ: മിച്ചൽ മാർഷ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ട്രാവിസ് ഹെഡ്, മാത്യു ഷോർട്ട്, മാറ്റ് റെൻഷാ, അലക്സ് കാരി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), കൂപ്പർ കോണോളി, മിച്ചൽ ഓവൻ, സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, ആദം സാംപ, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്.

ഇന്ത്യ: രോഹിത് ശർമ, ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, അക്സർ പട്ടേൽ, കെ എൽ രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

