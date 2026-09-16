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സഞ്ജുവിനൊപ്പം വൈഭവ് ഓപ്പണറാകുമോ? മൂന്നാം ടി20യിലെ പ്ലാൻ വെളിപ്പെടുത്തി ക്യാപ്റ്റൻ

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ടി20: വൈഭവ് സൂര്യവംശി കളിക്കുമോ? ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാൻ വെളിപ്പെടുത്തി ശ്രേയസ്.

SANJU SAMSON 57 VS AFGHANISTAN ഇന്ത്യ VS അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സഞ്ജു സാംസൺ ബാറ്റിംഗ് ശ്രേയസ് അയ്യർ
Shreyas Iyer Reveals India's Plans to Test Bench Strength in Final Afghanistan T20I (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 3:39 PM IST

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ഡൽഹി: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയേക്കുമെന്ന് സൂചന. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, അവസാന മത്സരത്തിൽ ബെഞ്ച് കരുത്ത് പരീക്ഷിക്കാൻ ടീം തയാറെടുക്കുന്നതായി ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ വ്യക്തമാക്കി.

ഡൽഹിയിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടി20യിൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 160 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 14.5 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ മറികടന്നിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2-0 ന്‍റെ അജയ്യമായ ലീഡ് നേടിയത്. ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന കളിക്കാർക്ക് കളിമണ്ണും സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇതൊരു മികച്ച അവസരമാണെന്ന് മത്സരശേഷം ശ്രേയസ് അയ്യർ പറഞ്ഞു.

സൂര്യവംശിയുടെ തിരിച്ചുവരവും സഞ്ജുവിന്‍റെ ഫോമും

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതോടെയാണ് 15 വയസ്സുകാരനായ സൂര്യവംശിക്ക് പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടമായത്. സിംബാബ്‌വെ പര്യടനത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സൂര്യവംശി 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീരീസ്' ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതുവരെ സഞ്ജുവും സൂര്യവംശിയും ഒരുമിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഇലവനിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല.

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും രണ്ടാം ടി20യിൽ സഞ്ജു സാംസൺ ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നത് ടീം സെലക്ഷൻ കൂടുതൽ കടുപ്പമാക്കും. ഡൽഹിയിൽ വെറും 22 പന്തിൽ 7 ഫോറും 4 സിക്സറുമടക്കം 57 റൺസാണ് സഞ്ജു അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. പവർപ്ലേയിൽ അഭിഷേക് ശർമയുമായി (39) ചേർന്ന് സഞ്ജു ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. പിന്നീട് ഇഷാൻ കിഷന്‍റെ (പുറത്താകാതെ 38) ബാറ്റിംഗാണ് ഇന്ത്യയെ എളുപ്പത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ അഭിഷേക് ശർമയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച് സഞ്ജുവിനൊപ്പം സൂര്യവംശിയെ ഓപ്പണറാക്കാൻ ഇന്ത്യ മുതിർന്നേക്കും.

നായകസ്ഥാനത്തെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ച് അയ്യർ

ഇന്ത്യൻ ടി20 ക്യാപ്റ്റനായുള്ള തന്‍റെ തുടക്കകാലത്തെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് അയ്യർ തുറന്നുപറഞ്ഞു. അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവർക്കെതിരായ പരമ്പര തോൽവികൾക്ക് ശേഷമാണ് അയ്യറിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ആദ്യ പരമ്പര വിജയം നേടുന്നത്.

'തുടക്കത്തിലെ തോൽവികൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റ് യാത്ര എപ്പോഴും ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്," അയ്യർ വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ടാം ടി20യിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയുടെ ബൗളിംഗും ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൽ നിർണ്ണായകമായിരുന്നു. പരമ്പര ഉറപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന മൂന്നാം ടി20 യുവതാരങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയസമ്പത്ത് നേടാനുള്ള വേദിയാകും.

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TAGGED:

SANJU SAMSON 57 VS AFGHANISTAN
ഇന്ത്യ VS അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
സഞ്ജു സാംസൺ ബാറ്റിംഗ്
ശ്രേയസ് അയ്യർ
VAIBHAV SOORYAVANSHI INDIA

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