പരമ്പര തൂത്തുവാരാൻ ഇന്ത്യ; അഫ്ഗാനെതിരെ ഇന്ന് ബെഞ്ച് കരുത്ത് പരീക്ഷിക്കും
അഫ്ഗാന് നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കണം, ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ; മൂന്നാം ടി20 ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ!
Published : September 17, 2026 at 12:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ, ഇന്ന് നടക്കുന്ന അവസാന മത്സരത്തിൽ തങ്ങളുടെ ബെഞ്ച് കരുത്ത് പരീക്ഷിക്കും. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ, അവസരം ലഭിക്കാത്ത യുവതാരങ്ങൾക്ക് മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ അവസരം നൽകിയേക്കും.
ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ കീഴിലിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ ആധികാരിക വിജയമാണ് നേടിയത്. ഇതോടെ ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം വിജയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 157 റൺസ് 13.4 ഓവറിലും, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ 160 റൺസ് 14.5 ഓവറിലും ഇന്ത്യ അനായാസം മറികടന്നു.
യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കും
𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐖𝐎𝐑𝐃. 👀🏏 India want 3-0. Afghanistan want one back. Who takes the 𝐖 in the final T20I? 🔥 Watch #AFGvIND 3rd T20I, Tomorrow, 6:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels. #SonySportsNetwork https://t.co/r7kAlP13QX— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 16, 2026
പരമ്പര നേടിയ സാഹചര്യത്തിൽ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണമെഡൽ നിലനിർത്താനായി ജപ്പാനിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, യാഷ് താക്കൂർ എന്നിവർക്കും അന്തിമ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം. പരിക്കേറ്റ വരുൺ ചക്രവർത്തിക്ക് പകരം ടീമിലെത്തിയ രവി ബിഷ്ണോയിയും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്.
അതേസമയം, പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായി തിരിച്ചെത്തിയ പേസ് കരുത്ത് ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്ക് ഇന്ന് വിശ്രമം അനുവദിക്കുമോ അതോ ജപ്പാൻ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് മാച്ച് ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ കളിപ്പിക്കുമോ എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 24 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരുത്താകുന്നുണ്ട്.
തകർത്തടിച്ച് അഭിഷേകും സഞ്ജുവും
सीरीज के आखिरी मुकाबले के रोमांच के लिए हो जाइए तैयार! 🏏 🇮🇳 भारत Vs अफगानिस्तान 🇦🇫 | 3rd T20I मुकाबला 📺 LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। #INDvAFG #TeamIndia #Cheer4Bharat @BCCI @ICC @ShreyasIyer15 https://t.co/0QF7yi5kEw— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 17, 2026
ബാറ്റിംഗിൽ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മ തകർപ്പൻ ഫോമിലാണ്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 237.25 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 121 റൺസോടെ റൺവേട്ടക്കാരിൽ അഭിഷേകാണ് മുന്നിൽ. റാഷിദ് ഖാൻ, നബി, മുജീബ് എന്നിവരടങ്ങിയ അഫ്ഗാൻ സ്പിന് നിരയെ താരം അനായാസം അതിർത്തി കടത്തി. ടി20 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ശേഷം ഫോം ഔട്ടായ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 22 പന്തിൽ 57 റൺസ് നേടി ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ വരവോടെ ടീമിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സഞ്ജുവിന്റെ ഈ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം ഇന്നും തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
പ്രതിരോധത്തിലായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
മറുഭാഗത്ത്, ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗിന് മുന്നിൽ അഫ്ഗാൻ ബാറ്റർമാർക്ക് മറുപടിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ചെറിയ ബൗണ്ടറിയുള്ള ഡൽഹി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 159 റൺസ് ഒട്ടും പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഫാസൽഹഖ് ഫാറൂഖിയെ 13-ാം ഓവർ വരെ ബൗളിംഗിന് കൊണ്ടുവരാതിരുന്നതും, പവർപ്ലേയിൽ റാഷിദ് ഖാനെയോ നൂർ അഹമ്മദിനെയോ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതും അഫ്ഗാന്റെ തന്ത്രപരമായ പിഴവുകളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.
പരമ്പരയിൽ നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാനും 3-0 ന്റെ വൈറ്റ് വാഷ് തടയാനുമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യ, വിജയം തുടരുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ കളിക്കാർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സര പരിചയം നൽകാനുമാകും ഇന്ന് ശ്രമിക്കുക.
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