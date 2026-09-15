രണ്ടാം ടി20 ഇന്ന്: അഫ്ഗാനെതിരെ സഞ്ജു ഫോമിലേക്ക് ഉയരുമോ? ഇന്ത്യ പരമ്പര നേട്ടത്തിനരികെ
രണ്ടാം ടി20: പരമ്പര നേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ; തിരിച്ചടിക്കാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
Published : September 15, 2026 at 2:26 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ടി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോരാട്ടം ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. ഒന്നാം മത്സരത്തിൽ നേടിയ ആധികാരിക വിജയത്തോടെ പരമ്പരയിൽ 1-0 ന് മുന്നിലുള്ള ഇന്ത്യ, ഇന്നത്തെ കളി കൂടി ജയിച്ച് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ, പരമ്പര നിലനിർത്താൻ ഇബ്രാഹിം സദ്രാനും സംഘത്തിനും ഇന്ന് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ തോൽവി വഴങ്ങിയ അഫ്ഗാനു ഇന്നത്തെ മത്സരം അതിനിർണായകമാണ്.
ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ആധിപത്യം
പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തകർച്ച നേരിട്ടിരുന്നു. പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നാല് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായ അവർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 43 ന് 5 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായിയുടെയും (64*), മുഹമ്മദ് നബിയുടെയും തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗാണ് അഫ്ഗാനെ 156/8 എന്ന ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അർഷ്ദീപ് സിംഗിന്റെ ബൗളിംഗാണ് അഫ്ഗാനെ തകർത്തത്.
One win down, now it’s time for another 😎 India return for the 2nd T20I against Afghanistan on 15th September, aiming for back-to-back wins 🇮🇳 Stream the Afghanistan vs India T20I series LIVE only on FanCode 📲 #AFGvIND #IndiaCricket #T20I #ShreyasIyer #SirfJeetKaboolHai https://t.co/WYzQQFI7sy— FanCode (@FanCode) September 14, 2026
എന്നാൽ മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ സ്കോർ ഒട്ടും വെല്ലുവിളിയായിരുന്നില്ല. അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ തകര്പ്പന് പ്രകടനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയമൊരുക്കി. വെറും 32 പന്തിൽ നിന്ന് 7 സിക്സറുകളും 7 ഫോറുകളുമടക്കം 82 റൺസാണ് അഭിഷേക് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇഷാൻ കിഷൻ 42 റൺസോടെ മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ 13.4 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
അഫ്ഗാനു പവർപ്ലേ നിർണായകം
ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഇന്ത്യൻ പേസ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിക്കുക എന്നതാണ്. ഒന്നാം മത്സരത്തിൽ റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസിനെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താക്കി ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം നൽകിയിരുന്നു. ഇബ്രാഹിം സദ്രാൻ, ഗുർബാസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ടോപ്പ് ഓർഡർ മികച്ച തുടക്കം നൽകിയാൽ മാത്രമേ അഫ്ഗാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്താനാകൂ. ഒമർസായിയും മുഹമ്മദ് നബിയും കാണിച്ച പോരാട്ടവീര്യം ടീമിനാകെ മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്. റാഷിദ് ഖാൻ, നൂർ അഹമ്മദ്, മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സ്പിൻ നിരയ്ക്കും നവീൻ ഉൽ ഹഖിന്റെ പേസ് നിരയ്ക്കും ഇന്ന് തിളങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ നിരയിലെ പ്രതിസന്ധി
തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ആരെ കളിപ്പിക്കണം എന്നതിലാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആശയക്കുഴപ്പം. അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ, യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം ടീമിന് വലിയൊരു ആഡംബരമാണെന്ന് ശ്രേയസ് അയ്യർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ 10 റൺസിന് പുറത്തായപ്പോൾ, ഇഷാൻ കിഷൻ 42 റൺസുമായി തിളങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനത്തിനായി കടുത്ത മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്.
ബൗളിംഗിൽ ബുംറയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ബുംറയുടെ ജോലിഭാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ ഹർഷിത് റാണയ്ക്ക് പകരം യാഷ് താക്കൂർ ടീമിലിടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അക്സര് പട്ടേലും മികച്ച ഫോമിലാണ്.
ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ എന്നും മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള ഇന്ത്യ ഇന്നത്തോടെ പരമ്പര കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി തിരിച്ചുവരാനാകും അഫ്ഗാൻ ശ്രമിക്കുക. പവർപ്ലേയിലെ ആദ്യ 6 ഓവറുകൾ ആരാകും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന്റെ വിധി.
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