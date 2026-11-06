ക്രീസില് വീരുവിന്റെ മകന്റെ ഷോ! വെറും 34 പന്തിൽ ഫിഫ്റ്റി; ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗംഭീര തുടക്കം
അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ്: നേപ്പാളിനെ 10 വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ; ആര്യവീർ സെവാഗിനും റായ്ചന്ദാനിക്കും അർധസെഞ്ചുറി.
Published : November 6, 2026 at 5:15 PM IST
മസ്കറ്റ്: അണ്ടർ19 ഏഷ്യാ കപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നേപ്പാളിനെ 10 വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് തകർപ്പൻ വിജയത്തുടക്കം. നേപ്പാൾ ഉയർത്തിയ 129 റൺസ് എന്ന ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം വിക്കറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വെറും 19.1 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ മറികടന്നു. 185 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തകർപ്പൻ വിജയം.
ഇന്ത്യൻ മുൻ ഓപ്പണർ വീരേന്ദർ സെവാഗിന്റെ മകൻ ആര്യവീർ സെവാഗും ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനിയും ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ആദ്യ ഓവറുകളിൽ പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി കളിച്ച ഇരുവരും പിന്നീട് തകർത്തടിക്കാൻ തുടങ്ങി. നേപ്പാൾ സ്പിന്നർമാരെ ക്രീസിന് പുറത്തിറങ്ങി സിക്സറുകൾ പറത്തിയ ആര്യവീർ വെറും 34 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. ആര്യവീർ 52 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 70 റൺസ് എടുത്തപ്പോൾ, മറുഭാഗത്ത് ക്രീസുറപ്പിച്ചു കളിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ 59 പന്തിൽ 53 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.
Sehwag and Raichandani made the chase look rather easy as Team India cruised to a convincing win in their opening fixture 🇮🇳 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvNEP #ACC https://t.co/jf60ipokcs— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 6, 2026
ഇഷാൻ സൂദിന്റെ തകർപ്പൻ ബൗളിങ്
നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യക്കായി ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ഇഷാൻ സൂദ് തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും സ്വിങ് ചെയ്യിച്ച് പന്തെറിഞ്ഞ സൂദ്, നേപ്പാൾ ടോപ്പ് ഓർഡറിനെ തകർത്തു. തുടർച്ചയായി 10 ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞ സൂദ് 4 മെയ്ഡൻ ഉൾപ്പെടെ വെറും 18 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
തകർന്നടിഞ്ഞ് നേപ്പാൾ ബാറ്റിങ് നിര
തുടക്കത്തിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ദർശ് സോനാറും (43), ആശിഷ് ലുഹാർ (29) എന്നിവരും ചേർന്ന് നേപ്പാളിനെ 100 കടക്കാൻ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിഞ്ഞതോടെ നേപ്പാളിന്റെ വാലറ്റം തകർന്നടിഞ്ഞു. 42.3 ഓവറിൽ 128 റൺസിന് നേപ്പാൾ ഓൾഔട്ടായി. ഇന്ത്യക്കായി ഇടംകൈയ്യൻ സ്പിന്നർ അർജുൻ രാജ്പുത് 3 വിക്കറ്റും യഷ് വീർ ഗൗഡ് 2 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ഈ വൻ വിജയത്തോടെ 4.170 നെറ്റ് റൺറേറ്റോടെ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ രണ്ട് പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും.
ചുരുക്കത്തിൽ സ്കോർ:
- നേപ്പാൾ: 42.3 ഓവറിൽ 128 (ദർശ് സോനാർ 43, ആശിഷ് ലുഹാർ 29)
- ഇന്ത്യ: 19.1 ഓവറിൽ 129/0 (ആര്യവീർ സെവാഗ് 70 നോട്ടൗട്ട്, ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനി 53 നോട്ടൗട്ട്)
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