ഇറാനെ 2-1 ന് തകര്‍ത്തു; 2026 അണ്ടര്‍ 17 ഏഷ്യന്‍ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടി ഇന്ത്യന്‍ കൗമാരപട

ഗ്രൂപ്പ് ‘ഡി’യിൽ നിന്നും ജേതാക്കളായാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം 2026ല്‍ സൗദിയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യാകപ്പിന് ടിക്കറ്റുറപ്പിച്ചത്.

UNDER 17 ASIAN CUP 2026
UNDER 17 ASIAN CUP 2026 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 12:59 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: 2026 എഎഫ്‌സി അണ്ടര്‍ 17 ഏഷ്യന്‍ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടി ഇന്ത്യ. യോഗ്യതാ മത്സരത്തില്‍ ഇറാനെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൗമാരപട യോഗ്യത നേടിയത്. ഒന്നിനെതിരേ രണ്ടുഗോളുകള്‍ക്കാണ് ടീമിന്‍റെ ജയം. ഗ്രൂപ്പ് ‘ഡി’യിൽ നിന്നും ജേതാക്കളായാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം ​അടുത്തവർഷം സൗദിയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യാകപ്പിന് ടിക്കറ്റുറപ്പിച്ചത്. 1959 ന് ശേഷം ഏതൊരു പ്രായ വിഭാഗത്തിലും ഇറാനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിജയമാണിത്.

മത്സരത്തില്‍ 19-ാം മിനിറ്റിൽ അമിര്‍റേസ വാലിപുര്‍ നേടിയ ഗോളുമായി ഇറാൻ നേരത്തെ ലീഡ് ചെയ്തുവെങ്കിലും ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറിടൈമിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പമെത്തി. ഇറാന്‍ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിരവധി തവണ ഇന്ത്യന്‍ യുവനിര ഇരച്ചെത്തി. 46ാം മിനിറ്റിൽ ഡലലാൽമൗൺ ഗാങ്തെ പെനാൽറ്റിയിലൂടെയാണ് ആദ്യം ഗോൾ നേടിയത്. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തില്‍ ഇന്ത്യ ലീഡുമെടുത്തു. ഗുണ്‍ലൈബയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ​ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നാലെ ഇന്ത്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

യോഗ്യത മത്സരങ്ങളില്‍ പലസ്തീനെതിരെ 1-1 സമനിലയും, ചൈനീസ് തായ്‌പേയ്‌ക്കെതിരെ 3-1 വിജയവും, ലെബനനെതിരെ 2-0 തോൽവിയും ഏറ്റുവാങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്താകലിന്‍റെ വക്കിലായിരുന്നു. നാല് പോയിന്‍റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് വിജയികൾക്ക് മാത്രമേ മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയൂ. മറുവശത്ത്, ഇറാൻ രണ്ട് വിജയങ്ങളും ഒരു സമനിലയും നേടി തോൽവിയറിയാതെ തുടർന്നു. യോഗ്യത നേടാൻ അവർക്ക് ഒരു സമനില മതിയായിരുന്നു, അതേസമയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു വിജയം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയും ഇറാനും ഏഴ് പോയിന്‍റ് നേടി ഒപ്പമായതോടെ ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിലെ മികവ് ഇന്ത്യക്ക് ഏഷ്യാകപ്പ് ബർത്തുറപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യ തുടർച്ചയായി നാലാം തവണയാണ് ടൂർണമെന്‍റിനു യോഗ്യത നേടുന്നത്. ഇതുവരെ ഒമ്പത് തവണ ഇന്ത്യൻ ടീം ടൂർണമെന്‍റില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒരിക്കൽ പോലും ട്രോഫി നേടിയിട്ടില്ല.

AFC U-17 ഏഷ്യൻ കപ്പ് 2026 ടീമുകൾ:

സൗദി അറേബ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ജപ്പാൻ, ഉത്തര കൊറിയ, ഖത്തർ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, താജിക്കിസ്ഥാൻ, യുഎഇ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, ചൈന, യെമൻ, വിയറ്റ്നാം, ഇന്ത്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, തായ്‌ലൻഡ്, മ്യാൻമർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആകെ 16 ടീമുകൾ അടുത്ത വർഷത്തെ ടൂർണന്‍റിനു യോഗ്യത നേടി. 2026 മേയ് മാസത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിലാണ് അണ്ടർ 17 ഏഷ്യൻ കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

