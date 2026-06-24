ETV Bharat / sports

കളി കാണാം, ചർച്ചയിലും കൂടാം, പക്ഷെ ഡ്രെസിങ് റൂമിൽ കയറാൻ പാടില്ല; വൈഭവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഈ കര്‍ശന നിയമം

ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഈ പര്യടനത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങുന്നതോടെ ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന ഇതിഹാസ താരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്തേക്കും.

ICC safeguarding rules India vs England T20 Vaibhav Sooryavanshi ICC
VAIBHAV SOORYAVANSHI (IANS)
author img

By PTI

Published : June 24, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ പുതിയ ബാറ്റിങ് വിസ്‌മയം 15 വയസ്സുകാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ കന്നി അന്താരാഷ്‌ട്ര പര്യാടനത്തിൽ അപൂർവ്വ നടപടിയുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയ്ൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (ECB). ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ടി 20 പരമ്പരയിൽ വൈഭവിനായി പ്രത്യേക ഡ്രെസ്സിങ് റൂം അനുവദിക്കും. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കായികതാരങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയുള്ള അന്താരാഷ്‌ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് ബോർഡിൻ്റെയും കർശനമായ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമാണ് ഈ നടപടി.

സച്ചിൻ്റെ റെക്കോർഡ് പഴങ്കഥയാക്കാൻ വൈഭവ്

തൻ്റെ തകർപ്പൻ ബാറ്റിങ് ശൈലിയിലൂടെ ഇതിനകം തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഈ പര്യടനത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങുന്നതോടെ ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന ഇതിഹാസ താരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്തേക്കും. 1989-ൽ തൻ്റെ 16-ാം വയസ്സിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സച്ചിൻ്റെ റെക്കോർഡാണ് 15 വയസ്സുകാരനായ ഈ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരം പഴങ്കഥയാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്‌ച അയർലൻഡിനെതിരെ ബെൽഫാസ്റ്റിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പര്യടനം ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബ്രിട്ടീഷ് ദിനപത്രമായ 'ദി ഗാർഡിയൻ' പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നിയമമനുസരിച്ച് 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കൗമാര താരങ്ങൾക്ക് മുതിർന്ന താരങ്ങളുടെ ഡ്രെസ്സിങ് റൂം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയില്ല. മത്സരസമയത്ത് വൈഭവിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിൽ ഇരിക്കാം. ടീം മീറ്റിംഗുകളിലും തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന ചർച്ചകളിലും സജീവമായി പങ്കെടുക്കാം. എന്നാൽ മത്സരത്തിന് മുൻപും ശേഷവും വസ്ത്രം മാറാൻ മാത്രമായി പ്രത്യേക മുറി ഉപയോഗിക്കണം.

യുകെയിലെ കായികരംഗത്ത് ഇത് സാധാരണമായ ഒന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആഴ്‌സണലിൻ്റെ പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം മാക്‌സ് ഡൗമാനും 16 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ ഇതേ രീതിയിലാണ് പ്രത്യേക റൂം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഐപിഎല്ലിൽ സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരേ ഡ്രെസ്സിങ് റൂം പങ്കിട്ട വൈഭവിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഈ അനുഭവം തികച്ചും പുത്തനായിരിക്കും. സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി വൈഭവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും പര്യടനത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം.

കളിയിലെ മികവുകൊണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കാൻ പോകുന്ന ഈ 15-കാരന്, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഈ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും. മൈതാനത്തെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതാൻ പോന്ന ബാറ്റിങ് കരുത്തുള്ള വൈഭവിന്, മൈതാനത്തിന് പുറത്തെ ഈ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഒരു തടസ്സമാകില്ലെന്ന് തീർച്ച. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ ചരിത്രനേട്ടത്തെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യൻ ജേഴ്‌സിയിൽ ഈ കൗമാര താരം അണിനിരക്കുന്ന നിമിഷത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ.

Also Read: പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ടിക്കറ്റിനായി ജീവന്‍മരണ പോരാട്ടം; ബ്രസീലും കാനഡയും മെക്‌സിക്കോയും നാളെ കളത്തിൽ

TAGGED:

ICC SAFEGUARDING RULES
INDIA VS ENGLAND T20
VAIBHAV SOORYAVANSHI
ICC
INDIAN TEEN CRICKET SENSATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.