ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ ഹരാരെയിലേക്ക്; ഇന്ത്യ-സിംബാബ്വെ ടി20 പരമ്പര ജൂലൈയിൽ
ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സിംബാബ്വെ പര്യടനം, മൂന്ന് ടി20 മത്സരങ്ങൾ, തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Published : April 1, 2026 at 7:18 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യൻ ടീം ജൂലൈയിൽ സിംബാബ്വെ പര്യടനം നടത്തും. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കായി ഇന്ത്യ എത്തുമെന്ന് സിംബാബ്വെ ക്രിക്കറ്റ് അറിയിച്ചു. ലോകകപ്പ് കിരീട നേട്ടത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീം നടത്തുന്ന പ്രധാന പര്യടനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. പരമ്പരയിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും സിംബാബ്വെയിലെ ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിലാണ് നടക്കുക. ജൂലൈ 23, 25, 26 തീയതികളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 4:30-ന് ആരംഭിക്കും.
ഇരുടീമുകളും അവസാനമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് 2026-ലെ പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പർ 8 ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ 72 റൺസിന് ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു. ഇതിനുമുമ്പ് 2024-ൽ ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇന്ത്യ സിംബാബ്വെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര 4-1 എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ തൂത്തുവാരി.
ടീമുകളുടെ നിലവിലെ ഫോം:
2026 ലോകകപ്പിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനമാണ് സിംബാബ്വെ കാഴ്ചവെച്ചത്. ഓസ്ട്രേലിയയും ശ്രീലങ്കയും ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഒന്നാമതെത്തി സൂപ്പർ 8 ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ആ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാകും സ്വന്തം മണ്ണിൽ അവർ ഇന്ത്യയെ നേരിടുക. അതേസമയം, അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവർക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാകും ഇന്ത്യൻ സംഘം ഹരാരെയിൽ എത്തുന്നത്.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) April 1, 2026
Presenting the schedule for #TeamIndia's (Senior Men) Tour of Zimbabwe for a 3️⃣-match T20I series in July 2026! 🗓️
More details 🔽 | #ZIMvINDhttps://t.co/KsJRRqe4l8 pic.twitter.com/Tf21abYmTb
ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സിംബാബ്വെ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് കാണുന്നത്. "ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ എപ്പോഴും വലിയ താൽപ്പര്യമുണർത്തുന്നവയാണ്. ലോക ചാമ്പ്യന്മാർക്കെതിരെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ പൊരുതാൻ ഞങ്ങളുടെ താരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച അവസരമാണിത്. ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനജനകമായ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ ലഭിക്കുന്ന ഈ പരമ്പര, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു കരുത്തുറ്റ ശക്തിയായി വളരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കും," സിംബാബ്വെ ക്രിക്കറ്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഗിവ്മോർ മകോണി പറഞ്ഞു.
സിംബാബ്വെയുടെ ഈ പര്യടനത്തിന് പുറമെ, 2027 ജനുവരിയിൽ സിംബാബ്വെ ടീം ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനം നടത്തുമെന്ന് ബിസിസിഐ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഈ പരമ്പര, 2002 മാർച്ചിന് ശേഷം സിംബാബ്വെ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരയായിരിക്കും. 2027 ജനുവരി 3, 6, 9 തീയതികളിൽ യഥാക്രമം കൊൽക്കത്ത, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read: ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് മുട്ടൻ പണി; വിജയാഘോഷത്തിന് പിന്നാലെ 12 ലക്ഷം രൂപ പിഴശിക്ഷ