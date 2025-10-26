ETV Bharat / sports

സെമിയില്‍ വീണ്ടും ഓസീസിനെതിരെ; ചരിത്രം ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഫൈനല്‍, പക്ഷെ...

ഒക്ടോബർ 30-ന് നവി മുംബൈയിലെ ഡിവൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇന്ത്യ-ഓസീസ് സെമി ഫൈനല്‍ മത്സരം നടക്കുക.

INDIA VS AUSTRALIA HARMANPREET KAUR വനിത ലോകകപ്പ് 2025 ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ
Indian players during the ICC Women’s World Cup (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 26, 2025 at 3:38 PM IST

ഇന്‍ഡോര്‍: വനിത ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനല്‍ ലൈനപ്പ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ആതിഥേയരായ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയ ആണ് എതിരാളി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഇതോടെയാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ഇന്ത്യ അവര്‍ക്ക് എതിരാളികളാവുന്നത്. ഏഴ്‌ മത്സരങ്ങളില്‍ ഒരെണ്ണം പോലും തോല്‍ക്കാതെയാണ് ഓസീസ് വനിതകള്‍ പോയിൻ്റ് ടേബിളില്‍ ഒന്നാമത് എത്തിയത്. 13 പോയിൻ്റാണ് ടീമിനുള്ളത്. ആറ് മത്സരങ്ങള്‍ വിജയിച്ച ടീമിൻ്റെ ഒരു മത്സരം മഴയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയെ ഓസീസ് കീഴടക്കിയിരുന്നു.

മറുവശത്ത് ആറ് മത്സങ്ങള്‍ കളിച്ച ഇന്ത്യക്ക് മൂന്ന് വീതം വിജയവും തോല്‍വിയുമായി ആറ് പോയിന്‍റാണുള്ളത്. ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ജിച്ചാല്‍ പോലും പോയിന്‍റ് ടേബിളില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവരെ മറികടക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കഴിയില്ല. രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാരായ ഇവര്‍ തമ്മിലുള്ള സെമി പോരാട്ടം ഒക്ടോബർ 29 ബുധനാഴ്‌ച ഗുവാഹത്തിയിലാണ്.

ഒക്ടോബർ 30-ന് നവി മുംബൈയിലെ ഡിവൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇന്ത്യ-ഓസീസ് സെമി ഫൈനല്‍ മത്സരം നടക്കുക. ഇതിന് മുന്നെ 2017-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിലാണ് അവസാനമായി ഇന്ത്യ-ഓസീസ് സെമിഫൈനലുണ്ടായത്. അന്ന് ഓസീസിനെ കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹർമൻപ്രീത് കൗറിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കിങ് ഇന്നിങ്‌സായിരുന്നു ടീമിന് കശാലപ്പോരിന് ടിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകമായത്. പുറത്താവാതെ 171 റണ്‍സായിരുന്നു താരം നേടിയത്. വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്‌കോറും വനിതാ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ ഉയർന്ന സ്‌കോറുമാണ് അവരുടെ 171 നോട്ടൗട്ട്.

ഇത്തവണത്തേത് പോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ തോല്‍വി വഴങ്ങിയതിന് ശേഷമായിരുന്നു സെമിയില്‍ വച്ച് ഓസീസിനോട് ഇന്ത്യ കണക്ക് തീര്‍ത്തത്. ചരിത്രം ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഇത്തവണ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറാം. പക്ഷെ അന്നത്തെ ഫൈനലില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോല്‍വി വഴങ്ങാനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിധി. ഇത്തവണ ഇംഗ്ലണ്ടും സെമി കളിക്കുന്നുണ്ട്. സെമിയില്‍ അന്ന് അവര്‍ തോല്‍പ്പിച്ച അതേ പ്രോട്ടീസിനെ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും നേരിടുന്നതെന്നത് മറ്റൊരു കൗതുകം. നവംബര്‍ രണ്ടിനാണ് ഫൈനല്‍.

ALSO READ: രോഹിത്തിൻ്റെയും കോലിയുടേയും പരാജയം കാത്തിരിക്കുന്ന സെലക്‌ടര്‍മാരുണ്ട്; വമ്പന്‍ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കൈഫ്

അതേസമയം നിര്‍ണായക മത്സരത്തില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സെമി ഫൈനലിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റം. നവി മുംബൈയിലെ ഡിവൈ പാട്ടീല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഓള്‍റൗണ്ടിങ് മികവുമായി ആയിരുന്നു ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗറും സംഘവും കളിപിടിച്ചത്.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഇന്ത്യ 49 ഓവറില്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 340 റണ്‍സാണ് അചിട്ടുകൂട്ടിയത്. പ്രതിക (122), സ്‌മൃതി മന്ദാന (109), ജമീമ റോഡ്രിഗസ് (76*) എന്നിവരുടെ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് തുണയായത്. എന്നാല്‍ മഴ കളി മുടക്കിയതോടെ ലക്ഷ്യം 44 ഓവറില്‍ 325 റണ്‍സായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. ന്യൂസിലന്‍ഡിന് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 271 റണ്‍സിലേക്കാണ് എത്താന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

