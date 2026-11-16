2029 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ഇന്ത്യ വേദിയാകും; 2031 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ആതിഥേയത്വം ബംഗ്ലാദേശിനൊപ്പം
ക്രിക്കറ്റ് പൂരം ഇന്ത്യയിൽ: 2029 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വേദിയാകും; 2031 ലോകകപ്പിന് ബംഗ്ലാദേശും ഒപ്പം.
Published : November 16, 2026 at 3:38 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: 2029-ലെ ഐസിസി പുരുഷ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ഇന്ത്യ വേദിയാകും. കൂടാതെ, 2031-ലെ പുരുഷ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് ബംഗ്ലാദേശിനൊപ്പം ഇന്ത്യ സംയുക്ത ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. 2035 വരെയുള്ള പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര പുരുഷ ടൂർണമെന്റുകളുടെ ഷെഡ്യൂളിനും വിവിധ ലോകകപ്പുകളുടെ യോഗ്യതാ മത്സര ഘടനയ്ക്കും ഐസിസി അംഗീകാരം നൽകി.
ഞായറാഴ്ച ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബാലിയിൽ നടന്ന ഐസിസി ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടത്. ഫുൾ മെമ്പർ രാജ്യങ്ങൾക്കും അസോസിയേറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ മത്സര അവസരങ്ങളും മികച്ച യോഗ്യതാ മാർഗങ്ങളും നൽകുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഐസിസി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകളുടെ സമയക്രമം
2029 ഒക്ടോബർ 9 മുതൽ 28 വരെയാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി നടക്കുക. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2031 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഒക്ടോബർ 9 മുതൽ നവംബർ 23 വരെ നടക്കും. 2028 മുതൽ 2035 വരെയുള്ള മറ്റ് പ്രധാന ടൂർണമെന്റുകളുടെ സമയക്രമവും വേദികളും ഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
- 2028 പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ്: ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡും സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. (ഒക്ടോബർ 12 മുതൽ നവംബർ 12 വരെ).
- 2029 ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ: ഇംഗ്ലണ്ട് വേദിയാകും (ജൂൺ 8 മുതൽ 12 വരെ).
- 2030 പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ്: ഇംഗ്ലണ്ട്, അയർലൻഡ്, സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി നടത്തും (ജൂലൈ 4 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 4 വരെ).
- 2031 ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ: ഇംഗ്ലണ്ട് വേദിയാകും (ജൂൺ 12 മുതൽ 16 വരെ).
2032, 2034 വർഷങ്ങളിലെ പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പുകൾ, 2033, 2035 വർഷങ്ങളിലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലുകൾ, 2033 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി, 2035 ഏകദിന ലോകകപ്പ് എന്നിവയുടെ വേദികൾ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.
International Cricket Council (ICC) Board has approved the schedule windows for major men's events until 2035. India will host the 2029 Champions Trophy and co-host the 2031 ODI World Cup with Bangladesh. The schedule also includes T20 World Cups in 2028, 2030, 2032 and 2034, and World Test Championship (WTC) Finals every two years in June until 2035. England will host the 2029 and 2031 WTC Finals, while hosts for subsequent editions are yet to be announced. #ICC #Cricket #ChampionsTrophy #ODIWorldCup #T20WorldCup #WTC— All India Radio News (@airnewsalerts) November 16, 2026
ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ
2027 പുരുഷ ഏകദിന ലോകകപ്പ്, 2028 പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ്, 2028 വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് എന്നിവയുടെ യോഗ്യതാ ഘടനയ്ക്കും ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകി:
- 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ: 2027 ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച് മാസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ 10 ടീമുകൾ 23 മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും. ആദ്യ നാല് സ്ഥാനക്കാർ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടും. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ ജേതാക്കൾ നേരിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, മറ്റ് മൂന്ന് ടീമുകൾ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട സ്ഥാനത്തിനായി ഒരു 'സൂപ്പർ സീരീസിൽ' മത്സരിക്കും.
- 2028 പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്ലോബൽ ക്വാളിഫയർ: 2028-ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റില് 16 ടീമുകൾ 31 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് എട്ട് ടീമുകൾ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടും.
- 2028 വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്ലോബൽ ക്വാളിഫയർ: നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടാനാകാതെ പോയ നെതർലൻഡ്സ്, സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്നിവർക്കൊപ്പം 2027-ലെ പ്രാദേശിക യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് ടീമുകളും (ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ, ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് വീതവും അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വീതവും) അണിനിരക്കും. 10 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടും.
ഒളിമ്പിക്സ് ക്രിക്കറ്റ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ
2028 ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിലേക്കുള്ള ക്രിക്കറ്റ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളുടെ വേദിയും തീയതിയും ഐസിസി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പുരുഷ വിഭാഗം യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ 2028 ഫെബ്രുവരി 5 മുതൽ 13 വരെ അമേരിക്കയിലും, വനിതാ വിഭാഗം മത്സരങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 26 മുതൽ മാർച്ച് 5 വരെ ബംഗ്ലാദേശിലും നടക്കും. എട്ട് ടീമുകൾ വീതം പങ്കെടുക്കുന്ന ഇരു ടൂർണമെന്റുകളിലും 13 മത്സരങ്ങൾ വീതമാണുണ്ടാകുക. ഫൈനലിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള അവസാന യോഗ്യതാ സ്ഥാനം ലഭിക്കും.
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