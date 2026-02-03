ETV Bharat / sports

ടി20 ലോകകപ്പിനു ആവേശമുയര്‍ത്തി സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ; ഇന്ത്യയുടെ കളി കാണാന്‍ വഴി ഇതാ

ഫെബ്രുവരി 4 ന് നവി മുംബൈയിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും.

T20 World Cup trophy
FIle Photo: T20 World Cup trophy (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 3, 2026 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: 2026 ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള സന്നാഹ മത്സരങ്ങളുടെ മത്സരക്രമം പുറത്തുവിട്ട് ഐസിസി. ഫെബ്രുവരി 7-ന് ലോകകപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി 15 സന്നാഹ മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കുക. സഹ-ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും നാല് നഗരങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക.

ഇന്ത്യയിൽ ബെംഗളൂരുവിലെ ബിസിസിഐ സെന്‍റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലൻസ് (സിഒഇ) ഗ്രൗണ്ട് 1, നവി മുംബൈയിലെ ഡി വൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയം, ചെന്നൈയിലെ എം എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ശ്രീലങ്കയിൽ സിംഹളീസ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, ആർ. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയം, കൊളംബോ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ ഫെബ്രുവരി 4 ന് നവി മുംബൈയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും, ഇന്ത്യ എ 6 ന് നമീബിയയ്ക്കുമെതിരെ സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും.

ഇന്നലെ ബെംഗളൂരുവിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ vs സ്കോട്ട്ലൻഡ് മത്സരത്തോടെയാണ് സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 6 ന് ബെംഗളൂരുവില്‍ ഇന്ത്യ നമീബിയയെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതോടെ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കും. ഇന്ത്യ vs ഇന്ത്യ എ മത്സരങ്ങൾ സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സിലും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.

ടി20 ലോകകപ്പ് സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീം:

ആയുഷ് ബഡോണി (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ, രവി ബിഷ്‌ണോയ്, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, നമാൻ ധിർ, അശുതോഷ് ശർമ, പ്രിയാൻഷ് ആര്യ, എൻ ജഗദീശൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റിയാൻ പരാഗ്, മാനവ് സുത്താർ, അശോക് ശർമ, ഉർവിൽ പട്ടേൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ),ഗുർജപ്നീത് സിംഗ്,വിപ്രജ് നിഗം, മായങ്ക് യാദവ്.

2026 ടി20 ലോകകപ്പ് സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ

ഫെബ്രുവരി 2

  • അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ vs സ്കോട്ട്ലൻഡ്, ബെംഗളൂരു, ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി
  • യുഎസ്എ vs ഇന്ത്യ 'എ', നവി മുംബൈ, വൈകുന്നേരം 5 മണി
  • കാനഡ vs ഇറ്റലി, ചെന്നൈ, വൈകുന്നേരം 7 മണി

ഫെബ്രുവരി 3

  • ഒമാൻ vs ശ്രീലങ്ക 'എ', കൊളംബോ, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി
  • നെതർലാൻഡ്‌സ് vs സിംബാബ്‌വെ, കൊളംബോ, ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി
  • നേപ്പാൾ vs യുഎഇ, ചെന്നൈ, വൈകുന്നേരം 5 മണി

ഫെബ്രുവരി 4

  • സ്കോട്ട്ലൻഡ് vs നമീബിയ, ബെംഗളൂരു, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി
  • അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ബെംഗളൂരു, ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി
  • പാകിസ്ഥാൻ vs അയർലൻഡ്, കൊളംബോ, വൈകുന്നേരം 5 മണി
  • ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, നവി മുംബൈ, വൈകുന്നേരം 7 മണി

ഫെബ്രുവരി 5:

  • സിംബാബ്‌വെ vs ഒമാൻ, കൊളംബോ, രാവിലെ 11:00
  • നേപ്പാൾ vs കാനഡ, ചെന്നൈ, ഉച്ചയ്ക്ക് 1:00
  • ഓസ്ട്രേലിയ vs നെതർലാൻഡ്‌സ്, കൊളംബോ, വൈകുന്നേരം 5:00
  • ന്യൂസിലൻഡ് vs യുഎസ്എ, നവി മുംബൈ, വൈകുന്നേരം 7:00

ഫെബ്രുവരി 6:

  • ഇറ്റലി vs യുഎഇ, ചെന്നൈ, വൈകുന്നേരം 3 മണി
  • ഇന്ത്യ 'എ' vs നമീബിയ, ബെംഗളൂരു, വൈകുന്നേരം 5 മണി

Also Read: 95 ശതമാനം ഇടിവ്! ഫാൻകോഡ് ഐഎസ്എൽ ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റിങ് റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക്

TAGGED:

T20 WORLD CUP WARM UPS SCHEDULE
T20 WORLD CUP
ടി20 ലോകകപ്പ് 2026
T20 WORLD CUP SCHEDULE
T20 WORLD CUP WARM UP MATCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.