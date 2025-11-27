ETV Bharat / sports

സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പ് ഹോക്കിയില്‍ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടും; മത്സരം കാണാന്‍ വഴി ഇതാ

ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മലേഷ്യയെ 4-3ന് ഇന്ത്യ വീഴ്‌ത്തി.

INDIAN HOCKEY TEAM
INDIAN HOCKEY TEAM (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: മലേഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പില്‍ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കൊറിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ബെൽജിയത്തോട് തോറ്റു. ഇന്നലെ നടന്ന മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ മലേഷ്യയെ തകര്‍ത്ത് ഇന്ത്യ വിജയവഴിയില്‍ തിരിച്ചെത്തി. സഞ്ജയ് നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം ഇന്ന് ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടും. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ ടൂർണമെന്‍റ് പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തും.

മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ നടക്കും. ഫാൻ കോഡിൽ തത്സമയം കാണാൻ കഴിയും, കൂടാതെ ഡിഡി സ്പോർട്‌സില്‍ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. നിലവിൽ, 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 വിജയങ്ങളും 1 തോൽവികളും ഉള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യ 6 പോയിന്‍റുമായി പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്, അതേസമയം 7 പോയിന്‍റുകള്‍ വീതമുള്ള ബെൽജിയവും ന്യൂസിലൻഡും യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ മലേഷ്യയെ 4-3ന് തോൽപ്പിച്ചു

ഇന്നലെ സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ മലേഷ്യയെ 4-3ന് ആണ് വീഴ്‌ത്തിയത്. സെൽവം കാർത്തി (7), സുഖ്‌ജീത് സിംഗ് (21), അമിത് രോഹിദാസ് (39), സഞ്ജയ് (53) എന്നിവർ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ, ഫൈസൽ സാരി (13'), ഫിത്രി സാരി (36'), മർഹാൻ ജലീൽ (45') എന്നിവർ മലേഷ്യയ്ക്കായി വലകുലുക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു പെനാൽറ്റി കോർണറിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ അവസരം ലഭിച്ചു, തുടർച്ചയായ ശ്രമം ഒടുവിൽ ഫലം കണ്ടു. സുഖ്‌ജീത് സിങ്ങിന്‍റെ സമർത്ഥമായ നീക്കത്തിലൂടെ സെൽവം കാർത്തി (7) ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി ആദ്യ ഗോള്‍ നേടി. പിന്നാലെ യഷ്‌ദീപ് സിവാച്ചിന്‍റെ ഒരു ഫൗൾ മലേഷ്യയ്ക്ക് ഗ്രീൻ കാർഡും പെനാൽറ്റി കോർണറും നേടികൊടുത്തു. ഇന്ത്യൻ ഗോൾ കീപ്പറുടെ മോശം ഡിഫ്ലെക്ഷൻ കാരണം ഫൈസൽ സാരി (13) ആദ്യ ക്വാർട്ടറില്‍ ഗോള്‍ സമനിലയിലാക്കി.

പകുതി സമയത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 2-1 എന്ന ലീഡ് കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. 34-ാം മിനിറ്റിൽ ജുഗ്‌രാജ് സിംഗിന് ഗ്രീൻ കാർഡ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മലേഷ്യയ്ക്ക് വൺ മാൻ ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫിത്രി സാരി (36') സമനില ഗോൾ നേടി. ഉടനടി ഇന്ത്യ മറുപടി നൽകി, അമിത് രോഹിദാസ് (39') പെനാൽറ്റി കോർണർ ഗോളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. 43-ാം മിനിറ്റിൽ സെൽവം കാർത്തിക്കിനു മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ലീഡ് നിലനിർത്താൻ പാടുപെട്ടു. അതിനിടെ മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിന്‍റെ അവസാനത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ മർഹാൻ ജലീൽ (45') ആതിഥേയർക്കായി സമനില നേടി. പിന്നാലെ ഇന്ത്യമന്‍ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജയ് (53') പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്ക് ഗോളാക്കി മാറ്റി 4-1ന് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.

Also Read:2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തിറങ്ങി: ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരേ ഗ്രൂപ്പില്‍, ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡറായി രോഹിത് ശര്‍മ

TAGGED:

INDIAN HOCKEY TEAM
SULTAN AZLAN SHAH CUP 2025
INDIA VS NEW ZEALAND
INDIA BEAT MALAYSIA
SULTAN AZLAN SHAH CUP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.