സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പ് ഹോക്കിയില് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടും; മത്സരം കാണാന് വഴി ഇതാ
ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മലേഷ്യയെ 4-3ന് ഇന്ത്യ വീഴ്ത്തി.
Published : November 27, 2025 at 1:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മലേഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പില് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീം മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കൊറിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ബെൽജിയത്തോട് തോറ്റു. ഇന്നലെ നടന്ന മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ മലേഷ്യയെ തകര്ത്ത് ഇന്ത്യ വിജയവഴിയില് തിരിച്ചെത്തി. സഞ്ജയ് നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം ഇന്ന് ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടും. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ ടൂർണമെന്റ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തും.
മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 മുതൽ നടക്കും. ഫാൻ കോഡിൽ തത്സമയം കാണാൻ കഴിയും, കൂടാതെ ഡിഡി സ്പോർട്സില് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. നിലവിൽ, 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 വിജയങ്ങളും 1 തോൽവികളും ഉള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യ 6 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്, അതേസമയം 7 പോയിന്റുകള് വീതമുള്ള ബെൽജിയവും ന്യൂസിലൻഡും യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നില്ക്കുന്നത്.
𝐆𝐚𝐦𝐞 𝟒 𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠… 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 27, 2025
India set to face New Zealand in a crucial clash at the 31st Sultan Azlan Shah Cup. Let's make it count.💙
🗓️ Nov 27 | 🕕 1:30PM IST#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/I2L6fPp2Oc
ഇന്ത്യ മലേഷ്യയെ 4-3ന് തോൽപ്പിച്ചു
ഇന്നലെ സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ മലേഷ്യയെ 4-3ന് ആണ് വീഴ്ത്തിയത്. സെൽവം കാർത്തി (7), സുഖ്ജീത് സിംഗ് (21), അമിത് രോഹിദാസ് (39), സഞ്ജയ് (53) എന്നിവർ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ, ഫൈസൽ സാരി (13'), ഫിത്രി സാരി (36'), മർഹാൻ ജലീൽ (45') എന്നിവർ മലേഷ്യയ്ക്കായി വലകുലുക്കി.
ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു പെനാൽറ്റി കോർണറിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ അവസരം ലഭിച്ചു, തുടർച്ചയായ ശ്രമം ഒടുവിൽ ഫലം കണ്ടു. സുഖ്ജീത് സിങ്ങിന്റെ സമർത്ഥമായ നീക്കത്തിലൂടെ സെൽവം കാർത്തി (7) ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോള് നേടി. പിന്നാലെ യഷ്ദീപ് സിവാച്ചിന്റെ ഒരു ഫൗൾ മലേഷ്യയ്ക്ക് ഗ്രീൻ കാർഡും പെനാൽറ്റി കോർണറും നേടികൊടുത്തു. ഇന്ത്യൻ ഗോൾ കീപ്പറുടെ മോശം ഡിഫ്ലെക്ഷൻ കാരണം ഫൈസൽ സാരി (13) ആദ്യ ക്വാർട്ടറില് ഗോള് സമനിലയിലാക്കി.
𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐒𝐄𝐀𝐋𝐄𝐃!🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 26, 2025
A gripping contest ends with India sealing a 4–3 win over Malaysia at the 31st Sultan Azlan Shah Cup 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/TfqqNATCDb
പകുതി സമയത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 2-1 എന്ന ലീഡ് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. 34-ാം മിനിറ്റിൽ ജുഗ്രാജ് സിംഗിന് ഗ്രീൻ കാർഡ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മലേഷ്യയ്ക്ക് വൺ മാൻ ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫിത്രി സാരി (36') സമനില ഗോൾ നേടി. ഉടനടി ഇന്ത്യ മറുപടി നൽകി, അമിത് രോഹിദാസ് (39') പെനാൽറ്റി കോർണർ ഗോളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. 43-ാം മിനിറ്റിൽ സെൽവം കാർത്തിക്കിനു മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ലീഡ് നിലനിർത്താൻ പാടുപെട്ടു. അതിനിടെ മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിന്റെ അവസാനത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ മർഹാൻ ജലീൽ (45') ആതിഥേയർക്കായി സമനില നേടി. പിന്നാലെ ഇന്ത്യമന് ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജയ് (53') പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്ക് ഗോളാക്കി മാറ്റി 4-1ന് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
