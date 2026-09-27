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ജപ്പാനിൽ സഞ്ജു ഷോ തുടരുമോ? ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യ നാളെ അഫ്‌ഗാനെ നേരിടും

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ്: സ്വർണ്ണ മെഡൽ നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യ നാളെ ഇറങ്ങുന്നു; ക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളികൾ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ.

INDIA VS AFGHANISTAN ASIAN GAMES ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ് 2026 സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യ VS അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
India to Face Afghanistan in Asian Games Quarter-Final Tomorrow (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 7:20 PM IST

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നിഷിൻ (ജപ്പാൻ): ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റിൽ തങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിനായി ഇന്ത്യൻ ടീം നാളെ ഇറങ്ങും. രണ്ടാം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ.

തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ടി20 ടീമിനെയാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തവണ ജപ്പാനിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനാൽ തന്നെ ചില മുൻനിര ഏകദിന താരങ്ങൾക്ക് വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. 2023-ലെ ഹാങ്‌ഷൗ ഗെയിംസിൽ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടാം നിര ടീമിനെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ അയച്ചതെങ്കിൽ, ഇത്തവണ നിലവിലെ ഇരട്ട ടി20 ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ എന്ന തലപ്പൊക്കത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വരവ്. ടീമിൽ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയുടെ സാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

തകർന്നടിഞ്ഞ് അഫ്‌ഗാന്‍ നിര

മറുഭാഗത്ത്, 33 അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള ദർവിഷ് റസൂലി നയിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടീമിൽ ഭൂരിഭാഗവും പുതുമുഖങ്ങളാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ജപ്പാനെ തോൽപ്പിച്ചെങ്കിലും നേപ്പാളിനോട് വൻ തോൽവി വഴങ്ങിയാണ് അവർ ക്വാർട്ടറിലെത്തിയത്. ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ അവർക്ക് കടലാസിൽ ശക്തരായ ഇന്ത്യൻ ടീം വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്.

പിഴവുകൾ തിരുത്താൻ ടീം ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യ വളരെ മുന്നിലാണെങ്കിലും ജപ്പാനിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജപ്പാനെതിരായ മഴ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ മത്സരത്തിൽ 5 ഓവറിൽ 32/4 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ഇന്ത്യ, കഷ്ടിച്ച് 2 റൺസിനാണ് ജയിച്ചുകയറിയത്. ഇതിനുമുമ്പ് അയർലൻഡിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും കളിച്ച 6 ടി20 മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ജപ്പാനിലെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യക്ക് വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

സഞ്ജു ഓപ്പണറായി തുടരും; ബുംറ കളിക്കുമോ?

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ അഭിഷേകിനൊപ്പം ഇന്ത്യക്കായി ഇന്നിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് തുടരുമെന്നാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനെതിരെ സഞ്ജു തുടർച്ചയായ രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികൾ നേടിയിരുന്നു. ഇതോടെ യുവതാരം വൈഭവിനു അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ജപ്പാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ വിശ്രമം അനുവദിച്ച മുൻനിര പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ നാളെ കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുമോ എന്നതും ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നു.

സമയം, തത്സമയ സംപ്രേഷണം

  • സെപ്റ്റംബർ 28 രാവിലെ 10:00 മണിക്ക്
  • മത്സരം സോണി സ്‌പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ചാനലുകളിൽ തത്സമയം കാണാം. കൂടാതെ സോണി ലിവ് ആപ്പിലും വെബ്‌സൈറ്റിലും ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ലഭ്യമായിരിക്കും.

ടീം സ്ക്വാഡുകൾ

ഇന്ത്യ: ശ്രേയസ് അയ്യർ (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശിവം ദുബെ, തിലക് വർമ്മ, വിപ്രാജ് നിഗം, അക്‌സര്‍ പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, രവി ബിഷ്ണോയ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വൈഭവ് സൂര്യവൻശി.

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ: ദർവിഷ് റസൂലി (ക്യാപ്റ്റൻ), അബ്ദുള്ള അഹമ്മദ്‌സായ്, മുഹമ്മദ് അക്രം, ഇസ്മത് ആലം, ഫരീദൂൻ ദാവൂദ്‌സായ്, ഹസൻ ഐസാഖിൽ, മുഹമ്മദ് ഇഷാഖ്, കരീം ജനത്, ഫൈസൽ ഖാൻ, നംഗ്യാൽ ഖരോട്ടി, ഇമ്രാൻ മീർ, അറബ് ഗുൽ മൊമന്ദ്, ഫർമാനുല്ല സാഫി, ഖാലിദ് തനിവാൽ, നജീബുള്ള സദ്രാൻ.

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TAGGED:

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ് 2026
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