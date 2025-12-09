Kerala Local Body Elections2025

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യും; സഞ്ജു സാംസണെ ഒഴിവാക്കി, ജിതേഷ് ശർമ അകത്ത്

അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.

INDIA VS SOUTH AFRICA 1ST T20
INDIA VS SOUTH AFRICA 1ST T20
Published : December 9, 2025 at 7:17 PM IST

1 Min Read
ക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ആദ്യ ടി20യിൽ ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങി. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ജിതേഷ് ശര്‍മ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ സ്ഥാനം നേടിയപ്പോള്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ പുറത്തായി. പരുക്കുമാറി തിരിച്ചെത്തിയ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്‍ അഭിഷേക് ശർമയ്‌ക്കൊപ്പം ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങി. കട്ടക്കിലെ ബരാബതി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ആദ്യ മത്സരം നടക്കുന്നത്.

സ്പിന്നര്‍മാരായ കുൽദീപ് യാദവ്, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദര്‍, പേസര്‍ ഹർഷിത് റാണ എന്നിവരും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇല്ല. സ്പിന്നര്‍മാരായി വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയും കളത്തിലിറങ്ങും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീമില്‍ നീണ്ട നാളത്തെ ഇടവേളക്കേുശേഷം പേസര്‍ ആന്‍റിച്ച് നോര്‍ക്യ തിരിച്ചെത്തി. അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ടി20 ലോകകപ്പ് വരാനിരിക്കെ പരമ്പരയെ ഇരുടീമുകളും ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.

ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടി20

ഇരുടീമുകളും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ആകെ 31 ടി20 മത്സരങ്ങളിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. 18 എണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യ ജയിച്ചപ്പോള്‍ പ്രോട്ടീസ് പട 12 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മത്സരം മാത്രമേ സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

ഇരുടീമുകളുടേയും പ്ലെയിങ് ഇലവന്‍

ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, ജിതേഷ് ശർമ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അക്സർ പട്ടേൽ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അർഷ്ദീപ് സിങ്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: ക്വിൻ്റൺ ഡി കോക്ക് (WK), എയ്ഡൻ മാർക്രം (c), ട്രിസ്റ്റൺ സ്റ്റബ്സ്, ഡെവാൾഡ് ബ്രൂവിസ്, ഡേവിഡ് മില്ലർ, ഡൊനോവൻ ഫെരേര, മാർക്കോ ജോൺസൺ, കേശവ് മഹാരാജ്, ലൂത്തോ സിപാംല, ലുങ്കി എൻഗിഡി, ആൻറിച്ച് നോർട്ട്ജെ.

ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരമ്പര ഷെഡ്യൂൾ

  • ആദ്യ ട്വൻ്റി20: ഡിസംബർ 9, കട്ടക്ക്, വൈകുന്നേരം 7:00
  • രണ്ടാം ട്വൻ്റി20: ഡിസംബർ 11, ചണ്ഡീഗഢ് (മുള്ളൻപൂർ), വൈകുന്നേരം 7:00
  • മൂന്നാം ട്വൻ്റി20: ഡിസംബർ 14, ധർമ്മശാല, വൈകുന്നേരം 7:00
  • നാലാം ട്വൻ്റി20: ഡിസംബർ 17, ലഖ്‌നൗ, വൈകുന്നേരം 7:00
  • അഞ്ചാം ട്വൻ്റി20: ഡിസംബർ 19, അഹമ്മദാബാദ്, വൈകുന്നേരം 7:00

