സഞ്ജു സാംസൺ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ, അഭിഷേക് പുറത്ത്; ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യും
മുഹമ്മദ് സിറാജിന് പകരം ജസ്പ്രീത് ബുംറയും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : February 12, 2026 at 7:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ടി20 ലോകകപ്പിൽ നമീബിയക്കെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ടീം ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങുന്നു. ടോസ് നേടിയ നമീബിയൻ നായകൻ ഗെർഹാർഡ് ഇറാസ്മസ് ഫീൽഡിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിലും ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനാണ് തങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യൻ നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്.
മാറ്റങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ
ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖത്തെത്തുടർന്ന് ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമയ്ക്ക് ടീം മാനേജ്മെൻ്റ് വിശ്രമം അനുവദിച്ചു. പകരം സഞ്ജു സാംസൺ ടീമിൽ ഇടംനേടി. അഭിഷേക് ശർമയുടെ അഭാവത്തിൽ ഇഷാൻ കിഷനൊപ്പം സഞ്ജു സാംസണാകും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്നിങ്സ് തുറക്കുക. കൂടാതെ ബോളിങ് നിരയിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജിന് പകരം ജസ്പ്രീത് ബുംറയും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ തിരികെയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ടി20 താരമായ അഭിഷേക് ശർമയുടെ കന്നി ടി20 ലോകകപ്പാണിത്. അമേരിക്കക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ താരം ഗോൾഡൻ ഡക്കായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിന് മുൻപ് അഭിഷേക് ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
സഞ്ജുവിന് നിർണായകം
അവസരം ലഭിച്ച സഞ്ജു സാംസണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മത്സരം അതീവ നിർണായകമാണ്. ഓപ്പണറായി മികച്ച റെക്കോഡുണ്ടെങ്കിലും താരത്തിൻ്റെ സമീപകാലത്തെ പ്രകടനം അത്ര മികച്ചതല്ല. കിവീസ് പരമ്പരയിലുണ്ടായ മോശം പ്രകടനത്തിന് പരിഹാരം കണ്ട് മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്താനാണ് സഞ്ജു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നെറ്റ്സിലടക്കം മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെത്തുന്ന സഞ്ജുവിന് മത്സരത്തിൽ തിളങ്ങാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
ലക്ഷ്യം വമ്പൻ ജയം
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അമേരിക്കയെ 29 റൺസിന് തോൽപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അന്ന് സൂര്യകുമാർ യാദവിൻ്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് ഇന്ത്യയെ തുണച്ചത്. ബാറ്റിങ് നിരയുടെ പ്രകടനം പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് ഉയർന്നിരുന്നില്ലെന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മധ്യനിരയിൽ ശിവം ദുബെയും റിങ്കു സിങ്ങും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം കാട്ടേണ്ടതുണ്ട്. 15ന് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടത്തിന് മുൻപ് ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ നമീബിയക്കെതിരെ വമ്പൻ ജയമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച പാകിസ്ഥാനാണ് നിലവിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ വമ്പൻ ജയം നേടി പാകിസ്ഥാനെ മറികടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
നമീബിയൻ ടീമിലും മാറ്റങ്ങൾ
നമീബിയൻ ടീമിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദിലാൻ ലെയ്ചറിന് പകരം ബെൻ ഷിക്കോംഗോയും വില്ലെം മൈബർഗിന് പകരം മലാൻ ക്രൂഗറും ടീമിലെത്തി.
ടീമുകൾ
ഇന്ത്യ: സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), തിലക് വർമ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിങ്, അക്സർ പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി.
നമീബിയ: ലോറൻ സ്റ്റീൻക്യാമ്പ്, ജാൻ ഫ്രൈലിങ്ക്, ജാൻ നിക്കോൾ ലോഫ്റ്റി-ഈറ്റൺ, ഗെർഹാർഡ് ഇറാസ്മസ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ജെജെ സ്മിറ്റ്, സെയ്ൻ ഗ്രീൻ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), റൂബൻ ട്രംപെൽമാൻ, മലാൻ ക്രൂഗർ, ബെർണാഡ് ഷോൾട്സ്, ബെൻ ഷിക്കോംഗോ, മാക്സ് ഹെയ്ംഗോ.
