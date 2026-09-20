19 ഗോളുകൾ! ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ തകര്ത്ത് ഇന്ത്യന് ഹോക്കി പെണ്പട, എട്ടു ഗോളുമായി ദീപിക
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹോക്കി: ദീപികയുടെ ഗോൾമഴ; ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെ 19-0 ന് തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ
Published : September 20, 2026 at 10:33 AM IST
കാകാമിഗഹാര സിറ്റി: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീമിനു മിന്നും വിജയം. പൂൾ ബി പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ 19 ഗോളുകൾക്കാണ് ഇന്ത്യൻ കരുത്തിന് മുന്നിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തകർന്നടിഞ്ഞത്. കളിയിലുടനീളം പന്തടക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും പുലർത്തിയ അസാധാരണമായ മികവ് ഇന്ത്യയെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നു.
ദീപികയുടെ അവിശ്വസനീയമായ എട്ട് ഗോളുകൾ
മത്സരത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് എട്ട് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ യുവതാരം ദീപികയാണ് ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിന്റെ മുഖ്യശില്പിയായത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ മിനിറ്റ് മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ഇന്ത്യൻ നിരയ്ക്കായി ഒന്നാം പകുതിയിൽ തന്നെ ദീപിക തകർപ്പൻ ഹാട്രിക് തികച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ കളി പകുതി സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ 8-0 എന്ന സുരക്ഷിതമായ ലീഡിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷവും ഒട്ടും ദയയില്ലാതെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട ദീപിക തുടർച്ചയായി നാല് ഗോളുകൾ കൂടി നേടി ലീഡ് 13-0 ആക്കി ഉയർത്തി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രതിരോധ നിരയെ പൂർണ്ണമായി തകർത്തു.
𝗔 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗡𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 20, 2026
The Indian Women’s Team begins its Asian Games 2026 campaign with a 19-0 win over Uzbekistan, led by Deepika’s whopping 8 goals. 🏑💙
𝗢𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗼𝗻𝗲! India face Indonesia tomorrow. 🇮🇳🏑#HockeyIndia… pic.twitter.com/XcZzsS1BOV
ദീപികയ്ക്ക് പുറമെ മനോഹരമായ ഫീൽഡ് ഗോളുകളിലൂടെ ഇഷിക മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടി തന്റെ ഹാട്രിക് തികച്ചു. മധ്യനിരയിലും വിങ്ങുകളിലും മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്ത ലാൽതന്ത്ലുവാംഗി, നേഹ എന്നിവർ രണ്ട് ഗോളുകൾ വീതം നേടി ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ വേഗത കൂട്ടി. ടീം ഗെയിമിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായി മാറിയ മത്സരത്തിൽ ബൽജീത് കൗർ, നവനീത് കൗർ, ലാൽറെംസിയാമി, സാക്ഷി റാണ എന്നിവരും ഓരോ ഗോൾ വീതം സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് സ്കോർ ബോർഡ് 19-0 എന്ന അവിശ്വസനീയമായ വലിയ മാർജിനിലേക്ക് എത്തിയത്.
റെക്കോർഡ് നേട്ടങ്ങളുമായി സവിതാ പുനിയയും ബൽജീത് കൗറും
ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ സവിതാ പുനിയയുടെ കരിയറിലെ 320-ാമത് സീനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം എന്ന ഇതിഹാസ പദവി വന്ദന കതാരിയക്കൊപ്പം സവിത പങ്കിട്ടു. സവിതയ്ക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യയുടെ ബൽജീത് കൗർ തന്റെ കരിയറിലെ 50-ാമത് സീനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരവും ഈ വിജയത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കി ഇരട്ടി മധുരം നൽകി.
ലക്ഷ്യം ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യത
ഈ വർഷം നടന്ന വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനം നേടിയതിന്റെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സലിമ ടെറ്റെയുടെ തന്ത്രപരമായ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പോരാട്ടത്തിനായി ജപ്പാനിലെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 2023-ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ വെങ്കല മെഡൽ നേട്ടം മറികടന്ന് തങ്ങളുടെ കരിയറിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയാണ് ഈ പെൺപടയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
News Alert! Indian women's hockey team thrashes Uzbekistan 19-0 in opening pool match of the Asian Games #AsianGames2026 pic.twitter.com/ZYAOaPvPyJ— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2026
വെറുമൊരു മെഡൽ നേട്ടത്തിനപ്പുറം, ഈ ടൂർണമെന്റില് സ്വർണം നേടുന്ന ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് 2028-ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഓരോ മത്സരവും അത്യന്തം നിർണായകമാണ്. പൂൾ ബിയിലെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ലീഗ് മത്സരത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ത്യ കരുത്തരായ ഇന്തോനേഷ്യയെ നേരിടും.
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