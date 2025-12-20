ഗില്ല് "ഔട്ട്", സഞ്ജു "ഇൻ", ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ജനുവരിയിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കും അടുത്ത വര്ഷം നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിനുമുള്ള ടീമിനെ ഒരുമിച്ചാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്...
Published : December 20, 2025 at 2:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷം ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ ചീഫ് സെലക്ടര് അജിത് അഗാര്ക്കര് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് 15 അംഗ ഇന്ത്യന് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആരാധകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് ടീമില് ഇടംപിടിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ടി20 പരമ്പരയിലെ ഇന്ത്യൻ ടീമില് നിന്നും ചെറിയ മാറ്റവുമായാണ് ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം, ശുഭ്മാൻ ഗില്ല് ടീമില് ഇടംപിടിച്ചില്ല. അക്സര് പട്ടേലാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ.
ഇന്ത്യൻ ടീം
സൂര്യകുമാർ യാദവ് (സി), അഭിഷേക് ശർമ, തിലക് വർമ്മ, സഞ്ജു സാംസണ്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ (വൈസി), ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, അർഷ്ദീപ് സിങ്, കുൽദീപ് യാദവ്, വാഷിങ്ടണ് സുന്ദർ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹാര്ഷിത് റാണ, റിങ്കു സിങ്,
ജനുവരി രണ്ടാം പകുതിയിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയ്ക്കും ഇതേ ടീമാണ് കളത്തിലിറങ്ങുക. ടീം പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിന് ചീഫ് സെലക്ടര് അജിത് അഗാർക്കറും ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവുമാണ് നേതൃത്വം നല്കിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങള് അടങ്ങിയ പരമ്പര നേടിയ ആത്മിവശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യ.
സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെയും ശുഭ്മാന് ഗില്ലിന്റെയും മോശം ഫോം മാത്രമാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആശങ്ക. വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി ടി20 ഐ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതിനുശേഷം, ഗിൽ ഒരു അർദ്ധസെഞ്ച്വറി പോലും നേടിയിട്ടില്ല. ടി20 ടീമില് തിരിച്ചെത്തിയശേഷം ഓപ്പണറായി നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനമാണ് ഗില് പുറത്തെടുക്കുന്നത്.
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, പാകിസ്ഥാൻ, നമീബിയ, നെതർലൻഡ്സ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ്. ഫെബ്രുവരി 7 ന് വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ യുഎസ്എയ്ക്കെതിരായ പ്രചാരണത്തിന് ഇന്ത്യ തുടക്കം കുറിക്കും. 2024ൽ രോഹിത് ശർമ്മയും സംഘവും നേടിയ ടി20 ലോകകപ്പ് നിലനിർത്താനാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തവണ ഇറങ്ങുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ
- ഇന്ത്യ vs യുഎസ്എ, മുംബൈ, ഫെബ്രുവരി 7
- ഇന്ത്യ vs നമീബിയ, ഡൽഹി, ഫെബ്രുവരി 12
- ഇന്ത്യ vs പാകിസ്ഥാൻ, കൊളംബോ, ഫെബ്രുവരി 15
- ഇന്ത്യ vs നെതർലാൻഡ്സ്, അഹമ്മദാബാദ്, ഫെബ്രുവരി 18
വമ്പൻ ടീം
തോല്വിയറിയാതെ തുടർച്ചയായ എട്ട് ടി20 പരമ്പരങ്ങളാണ് ഈ വർഷം ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. അഹമ്മദാബാദിൽ ശനിയാഴ്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 30 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചതോടെ തുടർച്ചയായ 14-ാം ടി20 പരമ്പരയും അവർ സ്വന്തമാക്കി. 2026 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള മുന്നോടി ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ടി20 മത്സരങ്ങള് ഒരു റിഹേഴ്സലായി കണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാണ് ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിടുന്നത്.
