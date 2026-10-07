കിവികൾക്കെതിരെ അങ്കത്തിന് ഇന്ത്യ; ഭുവനേശ്വർ കുമാർ തിരിച്ചെത്തി, വരുൺ ചക്രവർത്തിയും ടീമിൽ
ന്യൂസിലൻഡ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടി20 ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഭുവനേശ്വർ കുമാർ തിരിച്ചെത്തി!
Published : October 7, 2026 at 10:10 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.വലംകൈയ്യൻ പേസർ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. 36-കാരനായ ഭുവനേശ്വർ, ഈ വർഷം റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരുവിന് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത ഐപിഎല്ലിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്.
2022 നവംബറിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെയായിരുന്നു ഭുവനേശ്വർ കുമാർ അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത്. പന്ത് സ്വിങ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള അസാധ്യ മികവുള്ള താരം, ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎല്ലിൽ ആർസിബിക്കായി 7.95 എന്ന മികച്ച ഇക്കോണമിയിൽ 28 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയാണ് ടീമിലേക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയത്.
ഇന്ത്യൻ ടീമിന് പുറത്തായിരുന്നപ്പോഴുള്ള പ്രകടനം
2023, 2024 ഐപിഎൽ സീസണുകളിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് വേണ്ടിയാണ് ഭുവനേശ്വർ കളിച്ചത്. 2023-ൽ 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 8.33 ഇക്കോണമിയിൽ 16 വിക്കറ്റുകൾ താരം വീഴ്ത്തി. എന്നാൽ 2024-ൽ 16 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും 11 വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ഇക്കോണമി 9.35 ആയിരുന്നു.
തുടർന്ന് 2025 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ആർസിബി ഭുവനേശ്വറിനെ ടീമിലെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണുകളിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരത്തിന് തുണയായത്. 2025-ൽ 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 17 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ താരം, 2026 സീസണിൽ 16 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 28 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുത് പ്രകടനം അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി.
🚨 Announcement 🚨 #TeamIndia's T20I squad and India A squads for New Zealand tour announced 📝 Bhuvneshwar Kumar makes a comeback to the T20I side 🙌 More Details ▶️ https://t.co/oJ52QSH0DO #NZvIND https://t.co/btbXlQ0nQD— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
വരുൺ ചക്രവർത്തിയും തിരിച്ചെത്തുന്നു
വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഭുവനേശ്വറിന്റെ തിരിച്ചുവരവാണ് ഏറെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും, മിസ്റ്ററി സ്പിന്നർ വരുൺ ചക്രവർത്തിയും ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2026-ൽ പരിക്കുകൾ കാരണം താരം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ നടന്ന ടി20 മത്സരത്തിനിടെയേറ്റ പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നഷ്ടമായിരുന്നു.
ഇന്ത്യന് സ്ക്വാഡ്:
ശ്രേയസ് അയ്യർ, അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ഇഷാൻ കിഷൻ, തിലക് വർമ്മ, അക്സർ പട്ടേൽ, ശിവം ദുബെ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, നമൻ ധീർ, പ്രിൻസ് യാദവ്, മയങ്ക് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്.
ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ് ടി20 പരമ്പര ഷെഡ്യൂൾ
|മത്സരം
|തീയതി
|വേദി
|സമയം
|ആദ്യ മത്സരം
|ഒക്ടോബർ 22 (വ്യാഴം)
|ഹാഗ്ലി ഓവൽ, ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്
|ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30
|രണ്ടാം മത്സരം
|ഒക്ടോബർ 24 (ശനി)
|ഹാഗ്ലി ഓവൽ, ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്
|ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30
|മൂന്നാം മത്സരം
|ഒക്ടോബർ 27 (ചൊവ്വ)
|എച്ച്എൻആർവൈ സ്റ്റേഡിയം, വെല്ലിംഗ്ടൺ
|ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30
|നാലാം മത്സരം
|ഒക്ടോബർ 30 (വെള്ളി)
|ഈഡൻ പാർക്ക്, ഓക്ക്ലാൻഡ്
|ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30
|അഞ്ചാം മത്സരം
|നവംബർ 1 (ഞായർ)
|സെഡൺ പാർക്ക്, ഹാമിൽട്ടൺ
|ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30
ധ്രുവ് ജുറൈൽ ഇന്ത്യ എ ടീമിനെ നയിക്കും
വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായ ധ്രുവ് ജുറൈൽ നായകനായുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിനെയും ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കെ എൽ രാഹുൽ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, സായ് സുദർശൻ, ധ്രുവ് ജുറൈൽ, മാനവ് സുതർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ നിരവധി സ്ഥിരം സാന്നിധ്യങ്ങൾ ഈ ടീമിലുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ നവംബർ 10 വരെ ന്യൂസിലൻഡ് എ ടീമിനെതിരെ ഇന്ത്യ എ മൂന്ന് മൾട്ടി-ഡേ (നാല് ദിവസത്തെ) മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും.
ഇന്ത്യ 'എ' ടീം: യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെ എൽ രാഹുൽ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, രവിചന്ദ്രൻ സ്മരൺ, ഋഷഭ് പന്ത്, ധ്രുവ് ജുറൈൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ആഖിബ് നബി, ആകാശ് ദീപ്, അൻഷുൽ കംബോജ്, മാനവ് സുതർ, മുകേഷ് ചൗധരി, സായ് സുദർശൻ, യഷ് റാത്തോഡ്, മുകേഷ് കുമാർ.
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