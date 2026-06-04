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സൂര്യ പുറത്ത്! സഞ്ജുവിനായി ഗംഭീർ, ശ്രേയസ്സിനായി അഗാർക്കർ; നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് സർപ്രൈസുമായി ആ താരം?

ബിസിസിഐയുടെ നിർണായക നീക്കം, സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നു, സഞ്ജുവിനായി ഗംഭീർ രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും ശ്രേയസ്സിനായി അഗാർക്കർ.

Shreyas Iyer Likely to Replace Surya as India's T20 Captain report
Shreyas Iyer Likely to Replace Surya as India's T20 Captain report (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 1:15 PM IST

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മുംബൈ: ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടനേട്ടത്തിന്‍റെ ആവേശം അടങ്ങും മുൻപ് സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കാൻ ബിസിസിഐ ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് സൂചന. വരാനിരിക്കുന്ന അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് ടി20 പരമ്പരകളിൽ സൂര്യകുമാറിന് പകരം മധ്യനിര താരം ശ്രേയസ് അയ്യർ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിച്ചേക്കുമെന്ന് ‘ദൈനിക് ജാഗരൺ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഓൾറൗണ്ടർ അക്‌സര്‍ പട്ടേലിന് പകരം യുവതാരം തിലക് വർമ്മയെ ടി20 ടീമിന്‍റെ പുതിയ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാക്കാനും നീക്കമുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച ഓൺലൈനായി ചേരുന്ന ബിസിസിഐ അപെക്‌സ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ സൂര്യകുമാറിനെ ഈ തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ശ്രേയസിനെ ക്യാപ്റ്റനാക്കാനുള്ള തീരുമാനം സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നേരത്തെ തന്നെ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, യോഗത്തിൽ ഇതിന് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുകയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

സഞ്ജുവിനായി ഗൗതം ഗംഭീർ; വിയോജിച്ച് അഗാർക്കറും സെലക്ടർമാരും

സൂര്യകുമാറിന് പകരക്കാരനായി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ടി20 ക്യാപ്റ്റനാക്കാനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറിന് താല്‍പര്യം. എന്നാൽ ചീഫ് സെലക്ടർ അജിത് അഗാർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഈ നിർദ്ദേശത്തോട് യോജിച്ചില്ല. സഞ്ജുവിന്‍റെ ബാറ്റിങ്ങിലെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയാണ് സെലക്ടർമാർ പ്രധാന പോരായ്മയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു ദീർഘകാല ക്യാപ്റ്റൻസി ഓപ്ഷനായി അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കാൻ സെലക്ടർമാർ തയ്യാറല്ല. ഇത്രയും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം സഞ്ജുവിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം സെലക്ടർമാരുടെയും നിലപാട്. സഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഇഷാൻ കിഷനും ദീർഘകാലത്തേക്ക് സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സെലക്ടർമാർക്ക് ഉറപ്പില്ല.

എന്തുകൊണ്ട് ശ്രേയസ് അയ്യർ?

ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടം നേടാൻ കഴിയാതിരുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് ഈ തീരുമാനം വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവിനുള്ള അവസരമാണ്. ഐപിഎൽ 2025-ൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെ ഫൈനലിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രേയസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഐപിഎൽ 2026-ലും പഞ്ചാബിനായി മികച്ച തുടക്കം നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.

ബാറ്റിങ്ങിലും മികച്ച ഫോമിലാണ് ശ്രേയസ്. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിൽ 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 168.81 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയും അഞ്ച് അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടെ 498 റൺസ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു. സൂര്യകുമാർ യാദവ് സാധാരണയായി കളിക്കുന്ന നാലാം നമ്പറിലേക്ക് ബാറ്റിങ്ങിൽ പകരക്കാരനാകാനും ശ്രേയസിന് സാധിക്കും. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇതുവരെ 14 ടെസ്റ്റുകളും 76 ഏകദിനങ്ങളും 51 ടി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ച പരിചയസമ്പത്തും ശ്രേയസിന് അനുകൂല ഘടകമാണ്.

ഭാവി നായകനായി തിലക് വർമ്മയ്‌ക്കും സാധ്യത

ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്രേയസ് അയ്യർക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് 23 കാരനായ തിലക് വർമ്മയുടേതാണ്. പ്രായം തിലകിന് അനുകൂല ഘടകമാണ്. തിലകിന്‍റെ നായക മികവ് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ശ്രീലങ്കയിൽ നടക്കുന്ന 'എ' സീരീസ് ടൂറിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായി ബിസിസിഐ അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്‍റെ വിശ്വസ്തനായ ഈ യുവതാരമായിരുന്നു ഏഷ്യാ കപ്പ് 2025 ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

അതേസമയം, റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബംഗളൂരുവിനെ തുടർച്ചയായി രണ്ട് ഐപിഎൽ കിരീടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ബാറ്റിങ്ങിൽ തിളങ്ങുകയും ചെയ്‌ത രജത് പടിദാറിനെ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ നിലവിൽ യാതൊരു ചർച്ചകളും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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