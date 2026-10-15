സഞ്ജുവിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പാഴായി; നാലാം ടി20യില് വിന്ഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോല്വി
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് വിന്ഡീസ് ഉയര്ത്തിയ 248 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റുവീശിയ ഇന്ത്യക്ക് 19.4 ഓവറില് 223ന് ഓള് ഔട്ടാകേണ്ടിവന്നു.
Published : October 15, 2026 at 8:37 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് മിന്നുന്ന തുടക്കം കാഴ്ച വച്ചിട്ടും വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരായ നാലാം ടി20യില് ഇന്ത്യക്ക് 24 റണ്സിന്റെ തോല്വി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് വിന്ഡീസ് ഉയര്ത്തിയ 248 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റുവീശിയ ഇന്ത്യക്ക് 19.4 ഓവറില് 223ന് ഓള് ഔട്ടാകേണ്ടിവന്നു. അവസാന ബാറ്ററായ അര്ഷ്ദീപ് സിങിന് അവസാന ഓവറില് ബാറ്റിങിനിടെ ഷമാര് ജോസഫിന്റെ പന്ത് കൊണ്ട് തോളിന് പരിക്കേറ്റതിനാല് റിട്ടയേര്ഡ് ഔട്ടാവുകയായിരുന്നു.
23 പന്തില് 56 റണ്സെടുത്ത സഞ്ജുവാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. തിലക് വര്മ 25 പന്തില് 43 റണ്സടിച്ചപ്പോള് നിതീഷ് കുമാര് റെഡ്ഡി 20 പന്തില് 41 റണ്സടിച്ചു. അഭിഷേക് ശര്മ (24 പന്തില് 29), ശ്രേയസ് അയ്യര്(11 പന്തില് 16), ഇഷാന് കിഷൻ(3 പന്തില് 6), നമൻ ധിര്(0) എന്നിവര് നിരാശപ്പെടുത്തിയപ്പോള് വിന്ഡീസിനായി കീമോ പോള് 40 റണ്സിന് 5 വിക്കറ്റുമായി ഇന്ത്യയെ എറിഞ്ഞിട്ടു. ഗുഡകേഷ് മോടി വിന്ഡീസിനായി രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തു.
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ജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയില് വിൻഡീസ് ഇന്ത്യക്കൊപ്പമെത്തി (2-2). പരമ്പരയിലെ അവസാന ടി20 ബെംഗളൂരുവില് ശനിയാഴ്ച നടക്കും. റെക്കോര്ഡ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റുവീശിയ ഇന്ത്യക്ക് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് വെടിക്കെട്ട് തുടക്കമാണ് നല്കിയത്.
അഭിഷേക് ശര്മയെ മറുവശത്ത് വെറും കാഴ്ചക്കാരനാക്കി സഞ്ജു തകര്ത്തടിച്ചപ്പോള് മൂന്നോവറിൽ ഇന്ത്യ 50 റണ്സ് പിന്നിട്ടു. ടി20 ക്രിക്കറ്റില് ഇന്ത്യയുടെ വേഗേമേറിയ അര്ധസെഞ്ചുറിയാണിത്. റോസ്റ്റണ് ചേസ് എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറില് ഏഴ് റണ്സ് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യ നേടിയിരുന്നത്. എന്നാല് ഷമാര് ജോസഫ് എറിഞ്ഞ രണ്ടാം ഓവറില് രണ്ട് സിക്സും ഒരു ഫോറും അടക്കം 18 റണ്സ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ സഞ്ജു റോസ്റ്റണ് ചേസ് എറിഞ്ഞ മൂന്നാം ഓവറില് രണ്ട് സിക്സും രണ്ട് ഫോറും അടക്കം 25 റണ്സ് അടിച്ചു. മൂന്നോവര് കഴിയുമ്പോള് സഞ്ജു 18 പന്തില് 47 റണ്സും അഭിഷേക് ഒരു പന്തില് ഒരു റണ്സുമായിരുന്നു.
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