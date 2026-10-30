അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; അൻവേയ് ദ്രാവിഡും ആര്യവീർ സെവാഗും ടീമിൽ
ഇതിഹാസങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സിയില്; അണ്ടർ 19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ടീമിൽ അൻവേയ് ദ്രാവിഡും ആര്യവീർ സെവാഗും.
Published : October 30, 2026 at 6:18 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഒമാനിൽ നവംബർ 5 മുതൽ 14 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എസിസി പുരുഷ അണ്ടർ-19 ഏഷ്യാ കപ്പ് ടൂർണമെന്റിനുള്ള 15 അംഗ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന് രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ മകൻ അൻവേയ് ദ്രാവിഡും, മുൻ ഓപ്പണർ വീരേന്ദർ സെവാഗിന്റെ മകൻ ആര്യവീർ സെവാഗും ടീമിൽ ഇടം നേടി.
അടുത്തിടെ സമാപിച്ച വിനൂ മങ്കാദ് ട്രോഫിയിൽ ഇരുവരും കാഴ്ചവെച്ച തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് അണ്ടർ-19 ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്. ടൂർണമെന്റില് കർണാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായ 17 കാരൻ അൻവേയ് ഒക്ടോബർ ആദ്യം ഗുജറാത്തിനെതിരെ വെറും 100 പന്തിൽ നിന്ന് 151 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നടന്ന യൂത്ത് ഏകദിനത്തിൽ 67 പന്തിൽ 87 റൺസ് നേടി താരം നേരത്തെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
🚨 News 🚨 India U19 squad for ACC Men’s U19 Asia Cup announced. More Details 🔽 https://t.co/RPWuCiVGBQ— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
മറുവശത്ത് ഡൽഹി താരമായ 19 കാരൻ ആര്യവീർ വിനൂ മങ്കാദ് ട്രോഫിയിൽ ചണ്ഡീഗഡിനെതിരെ 143 പന്തിൽ നിന്ന് 173 റൺസ് നേടി വലിയ ഇന്നിംഗ്സുകൾ കളിക്കാനുള്ള തന്റെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചു. ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനിയാണ് ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കുക. യഷ് വർധൻ സിംഗ് ചൗഹാനാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. വി.കെ. വിനീത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികച്ച യുവതാരങ്ങളും സ്ക്വാഡിലുണ്ട്.
ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, യുഎഇ എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പ് എ-യിലുള്ളത്. നവംബർ 6-ന് നേപ്പാളിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. നവംബർ 8-ന് നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും. നവംബർ 10-നാണ് യുഎഇയുമായുള്ള അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം. ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, മലേഷ്യ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബി. ഇരു ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർ നവംബർ 12-ന് നടക്കുന്ന സെമി ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടും. നവംബർ 14-നാണ് കലാശപ്പോരാട്ടം.
ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ-19 സ്ക്വാഡ്: ലക്ഷ്യ റായ്ചന്ദാനി (ക്യാപ്റ്റൻ), ആര്യവീർ സെവാഗ്, വി.കെ. വിനീത്, യഷ്ബർധൻ സിംഗ് ചൗഹാൻ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), കുശാഗ്ര ഓജ, അർജുൻ രാജ്പുത്, മനൽ ചൗഹാൻ, അൻവേയ് ദ്രാവിഡ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രജത് ബാഗേൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), വി. യഷ്വീർ, ആര്യൻ സാവ്സാനി, മോഹിത് ഉൾവ, കാവ്യ പട്ടേൽ, ഷാവിൻ വിനോദ്, ഇഷാൻ സൂദ്.
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