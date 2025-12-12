Kerala Local Body Elections2025

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ് ഇന്ത്യ; കിവീസിനു മുന്നേറ്റം

ഓസ്‌ട്രേലിയ 100 ശതമാനം പോയിന്‍റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.

INDIAN CRICKET TEAM
INDIAN CRICKET TEAM (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 12, 2025 at 7:05 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഐസിസി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ് ഇന്ത്യ. വെല്ലിങ്‌ടണിൽ വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരെ, ന്യൂസിലന്‍ഡ് ജയിച്ചതോടെയാണ് ഇന്ത്യ ആറാമതായത്. ആദ്യ രണ്ട് ഡബ്ല്യുടിസി സൈക്കിളുകളിലും റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായ ഇന്ത്യ, കഴിഞ്ഞ മാസം സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് 2-0 ന് പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളിയിരുന്നു. അതേസമയം കിവീസ് ആറാമതായിരുന്നു. അതിനിടെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ കിവീസിന്‍റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം പട്ടികയിൽ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു.

മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയ 100 ശതമാനം പോയിന്‍റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. 75 ശതമാനവുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. ശ്രീലങ്ക (66.67. രണ്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഒരു ജയവും ഒരു തോല്‍വിയും) പാകിസ്ഥാൻ (50, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് ഒരു മത്സരം തോല്‍ക്കുകയും മറ്റൊന്നില്‍ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു) എന്നീ ടീമുകൾ യഥാക്രമം നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരുന്നു.

ന്യൂസിലാൻഡ് ഇതുവരെ 66.67 ശതമാനം പോയിന്‍റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ വിജയ-പരാജയ ശതമാനം 48.15 ആണ് (9 മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ടീമിന് നാല് വീതം ജയവും തോല്‍വിയും, ഒരു സമനിലയും). എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ബംഗ്ലാദേശ് നില്‍ക്കുന്നത്. രണ്ട് മത്സരം മാത്രം കളിച്ച അവര്‍ക്ക് ഒരു തോല്‍വിയും ഒരു സമനിലയുമാണ് സമ്പാദ്യം. പോയിന്‍റ് ശതമാനം 16.67. അതേസമയം ഏഴ് മത്സരം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വിന്‍ഡീസ് ആറ് ടെസ്റ്റിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു സമനിലയും വിന്‍ഡീസ് നേടി. നാല് പോയിന്‍റാണ് ഇതുവരെയുള്ളത്.

ആഷസിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് തിരിച്ചുവന്നാൽ ഇന്ത്യ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടാം. മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ കൂടി ശേഷിക്കെ പരമ്പരയിൽ ഓസീസ് 2-0 ന് മുന്നിലാണ്. അടുത്ത വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരം. ഏറ്റവും പുതിയ ഫലത്തോടെ, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ രണ്ടാമതും പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ന്യൂസിലാൻഡ് വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസിലൻഡും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് ഡിസംബർ 18 ന് മൗണ്ട് മൗംഗനുയിയിൽ ആരംഭിക്കും.

2025-27 ഡബ്ല്യുടിസി സൈക്കിളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങള്‍:

  • ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ എവേ പരമ്പര - 2 ടെസ്റ്റുകൾ
  • ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ എവേ പരമ്പര - 2 ടെസ്റ്റുകൾ
  • ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഹോം പരമ്പര - 5 ടെസ്റ്റുകൾ

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

