ദയനീയ തോൽവിക്കൊപ്പം ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിൻ്റ് പട്ടികയിലും ഇന്ത്യ താഴേക്ക്; പാകിസ്ഥാന് നേട്ടം

2026 ഓഗസ്റ്റില്‍ ശ്രീലങ്കയിലാണ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കളിക്കുക.

Published : November 26, 2025 at 3:28 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ 408 റൺസിന്‍റെ പരാജയം വഴങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്‍റ് പട്ടികയിലും ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് തകര്‍ച്ച. തോല്‍വിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ഒരു സ്ഥാനം താഴേക്ക് പോയി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു. ഇന്ത്യയുടെ അപമാനകരമായ തോൽവി പാകിസ്ഥാന് ഗുണകരമായി. ഇന്ത്യ അഞ്ചാമതായപ്പോള്‍ പാകിസ്ഥാൻ ടീം ഒരു സ്ഥാനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. നിലവിൽ, രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്‍റും, ഒരു വിജയവും ഒരു തോൽവിയും, 50 പിസിടി പോയിന്‍റുമായി പാകിസ്ഥാൻ പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. ഒമ്പത് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് വിജയങ്ങളും നാല് തോൽവികളും ഒരു സമനിലയുമുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്ക് 52 പോയിന്‍റും 48.15 പിസിടി പോയിന്‍റുകളുമാണുള്ളത്.

ആധിപത്യം പുലർത്തി ഓസ്‌ട്രേലിയയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും

നാല് ടെസ്റ്റുകളിൽ നാലെണ്ണം വിജയിക്കുകയും 48 പോയിന്‍റുകൾ നേടുകയും ചെയ്‌ത ഓസ്‌ട്രേലിയ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത്. വിജയശതമാനം 100 ആണ്. നാല് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം വിജയിക്കുകയും 36 പോയിന്‍റുകൾ നേടുകയും ചെയ്‌ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒന്ന് ജയിക്കുകയും ഒരു തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങുകയും 16 പോയിന്‍റുകൾ നേടുകയും ചെയ്‌ത ശ്രീലങ്കയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നത്.

World Test Championship points table
World Test Championship points table (Screenshot of ICC website)

ഫൈനൽ സാധ്യതകൾ സജീവമായി നിലനിർത്താൻ വരും മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക്, യോഗ്യതാ പരിധിക്ക് മുകളിൽ (ഏകദേശം 65%) PCT നേടണമെങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്ന 9 മത്സരങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 8 വിജയങ്ങള്‍ നേടണം. അടുത്ത ടെസ്റ്റ് പരമ്പരക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നില്‍ 10 മാസത്തെ ഇടവേളയുണ്ട്. 2026 ഓഗസ്റ്റില്‍ ശ്രീലങ്കയിലാണ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കളിക്കുക.

2025-27 ഡബ്ല്യുടിസി സൈക്കിളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങള്‍:

  • ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ എവേ പരമ്പര - 2 ടെസ്റ്റുകൾ
  • ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ എവേ പരമ്പര - 2 ടെസ്റ്റുകൾ
  • ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഹോം പരമ്പര - 5 ടെസ്റ്റുകൾ

അതേസമയം ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 489 റൺസ് നേടി. ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഇന്ത്യ 201 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായപ്പോള്‍ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 260 റൺസിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഡിക്ലയർ ചെയ്‌തു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 549 റൺസിന്‍റെ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന ഇന്ത്യ 140 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. 408 റൺസിന്‍റെ വൻ മാർജിനിൽ ഇന്ത്യ മത്സരം തോറ്റു. റൺസ് വ്യത്യാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ തോൽവിയാണിത്.

