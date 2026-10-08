വേദിയാകാൻ അഹമ്മദാബാദ്; 2036 ഒളിമ്പിക്സ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രോജക്ട് അവതരണം നവംബറിൽ
2036 ഒളിമ്പിക്സ് സ്വപ്നവുമായി ഇന്ത്യ; ഖത്തറും ജർമ്മനിയും ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ മത്സരരംഗത്ത്.
Published : October 8, 2026 at 7:47 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: 2036ലെ ഒളിമ്പിക്സ്, പാരാലിമ്പിക്സ് ഗെയിംസുകൾക്ക് വേദിയാകാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമായി. കായികമാമാങ്കത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വീക്ഷണമായി "റൈസിംഗ് ടുഗെദർ" എന്ന ആശയം പുറത്തുവിട്ടു. അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഹോസ്റ്റ് കമ്മിഷന് മുന്നിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രോജക്ട് അവതരണം നവംബർ അവസാനത്തോടെ നടക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയും ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി.ടി ഉഷയും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
2036 ഗെയിംസിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുമായി നിലവിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന ഏഴ് മുൻനിര രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജർമ്മനി, ഹംഗറി, ഖത്തർ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, തുർക്കി എന്നിവയാണ് ആതിഥേയത്വത്തിനായി രംഗത്തുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ. നവംബറിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ തങ്ങളുടെ ഒളിമ്പിക്സ് പ്രോജക്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഐ.ഒ.സി ക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തെയാണ് ഇന്ത്യ ഒളിമ്പിക്സ് വേദിയായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായുള്ള താല്പര്യപത്രം 2024ൽ തന്നെ ഇന്ത്യ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നമായി 'റൈസിംഗ് ടുഗെദർ'
കായികരംഗത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ വലിയൊരു പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഉത്തേജകമായി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഒളിമ്പിക്സ് ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ വ്യക്തമാക്കി. "ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് കായികമാമാങ്കത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് യുവ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കായികരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരാൻ വലിയ പ്രചോദനമാകും. കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരവും സജീവവുമായ ഒരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സാമൂഹിക വികസനം എന്നിവയിൽ നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും," ഐ.ഒ.എ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
🚨 Press Release - https://t.co/SXYgwjB7AY— Team India (@WeAreTeamIndia) October 7, 2026
"റൈസിംഗ് ടുഗെദർ" എന്നത് കേവലം ഒരു മുദ്രാവാക്യം മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജത്തെയും കായികക്ഷമതയെയും വൈവിധ്യത്തെയും ഒരൊറ്റ ഒളിമ്പിക് സ്വപ്നത്തിന് പിന്നിൽ അണിനിരത്താനുള്ള ശക്തമായ പ്രതിജ്ഞയാണെന്ന് ഐ.ഒ.എ പ്രസിഡന്റ് പി.ടി. ഉഷ പറഞ്ഞു. യുവത്വത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഗെയിംസ് ആയിരിക്കും ഇതെന്നും, നവംബർ അവസാനത്തോടെ ഐ.ഒ.സിക്ക് മുന്നിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തീരുമാനം 2029ൽ; മത്സരരംഗത്ത് വമ്പന്മാർ
വേദികളുടെ പ്ലാൻ, അത്ലറ്റുകളുടെ സുരക്ഷയും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളും, സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ, രാഷ്ട്രീയ-പൊതുജന പിന്തുണ, കായികമേള സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക ഘടകങ്ങൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയാകും ഐ.ഒ.സി ആതിഥേയരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ദീർഘകാലമായി ഒളിമ്പിക്സ് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇന്ത്യക്കും ഖത്തറിനും പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ മത്സരരംഗത്ത് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
2029-ൽ നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാകും ആതിഥേയരെ അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കുക. ഐ.ഒ.സി അംഗങ്ങളായ നിത അംബാനി (ഇന്ത്യ), ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനി എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന നൂറിലധികം അംഗങ്ങളാണ് ഈ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഒക്ടോബർ 31-നകം താല്പര്യമുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന സമയപരിധിയും ഐ.ഒ.സി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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