പരാജയഭീതിയില്‍ ഇന്ത്യ: 549 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം, 260 റൺസിന് ഡിക്ലയർ ചെയ്‌ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ രണ്ടുവിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 27 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ.

INDIA VS SOUTH AFRICA 2ND TEST
India set a target of 549 runs to win in the second Test against South Africa (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 549 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. മത്സരത്തിന്‍റെ നാലാം ദിവസം അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 260 റൺസെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്നിങ്‌സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 190 പന്തിൽ 94 റൺസടിച്ച ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സാണ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ടോപ് സ്കോറർ. ടോണി ടി സോര്‍സി (49 ), റയാൻ റിക്കിള്‍ടൺ(35), ഏയ്ഡൻ മാര്‍ക്രം(29) എന്നിവരും തിളങ്ങി. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജ നാല് വിക്കറ്റുകൾ നേടി. സ്റ്റബ്സിനെ ജഡേജ പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നാലെ പ്രോട്ടീസ് ഇന്നിങ്‌സ് ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ രണ്ടുവിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 27 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ.

ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യയെ 201ന് പുറത്താക്കി 288 റൺസിന്‍റെ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മൂന്നാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 26 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. നാലാം ദിനത്തിലെ ആദ്യ മണിക്കൂറില്‍ ബുംറയും സിറാജും കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്‌ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓപ്പണിംഗ് വിക്കറ്റില്‍ റിക്കിള്‍ടണ്‍-മാര്‍ക്രം സഖ്യം 59 റണ്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത ശേഷമാണ് വേര്‍പിരിഞ്ഞത്.

ഒടുവില്‍ റിക്കിള്‍ടണെ പുറത്താക്കി ജഡേജയാണ് ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ സമ്മാനിച്ചത്. പിന്നാലെ മാര്‍ക്രത്തെ ജഡേജ മടക്കി. ടെംബാം ബാവുമയെ വാഷിംഗ്ടണ്‍ സുന്ദറും വീഴ്ത്തി‌യതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് 18 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. പിന്നാലെ ഡി സോര്‍സിസും ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സും സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുയര്‍ത്തിയതോടെ സ്‌കോര്‍ ഉയരുകയായിരുന്നു.

ഇന്നലെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ആറ് വിക്കറ്റ് നേടിയ മാർക്കോ യാൻസൻ, മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടിയ സൈമൺ ഹാർമർ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയെ തകർത്തത്. 58 റൺസ് നേടിയ യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളാണ് ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി ഭേദപ്പെട്ട നിലയില്‍ തിളങ്ങിയത്. വാഷിങ്ടൺ സുന്ദര്‍ 48 റൺസും കെ.എൽ. രാഹുൽ 22 റൺസും സായ് സുദർശൻ 15 റൺസും കുൽദീപ് യാദവ് 19 റൺസും നേടി. 2 മത്സര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ജയിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 1–0ന് മുന്നിലാണ്.

രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം: കെ എൽ രാഹുൽ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, സായി സുദർശൻ, ധ്രുവ് ജുറേൽ, റിഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ, ക്യാപ്റ്റൻ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംമ്ര, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: എയ്ഡൻ മാർക്രം, റയാൻ റിക്കൽടൺ, വിയാൻ മൾഡർ, ടെംബ ബാവുമ (ക്യാപ്റ്റൻ), ടോണി ഡി സോർസി, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്‌സ്, കൈൽ വെറെയ്‌നെ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മാർക്കോ ജാൻസൻ, സെനുറൻ മുത്തുസാമി, സൈമൺ ഹാർമർ, കേശവ് മഹാരാജ്.

